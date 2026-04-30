Los requisitos laborales de SNAP no impulsan el empleo, sino que reducen la participación, según una investigación. Y esto hace que miles de residentes de Colorado sean afectados.

A medida que los estados implementan requisitos laborales más estrictos para el programa federal de cupones de alimentos, un nuevo análisis sugiere que dichos requisitos no mejorarán el empleo y, por el contrario, dejarán a más personas fuera de la asistencia.

Los investigadores llevaron a cabo una revisión de estudios sobre los requisitos laborales y concluyeron que “la mejor evidencia disponible demuestra que estos no aumentan el empleo. Y esta investigación revela que los requisitos laborales provocan una disminución significativa en la participación en SNAP”.

La investigación, realizada por *The Hamilton Project* —una iniciativa de política económica de la *Brookings Institution*, de tendencia progresista—, surge en un momento de gran agitación para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). La participación ya está disminuyendo a medida que los estados implementan los cambios exigidos por la importante ley de política fiscal y nacional del presidente, promulgada el verano pasado.

Desde el otoño, los estados y condados que administran SNAP han estado notificando a los residentes que dependen de los cupones de alimentos que deben cumplir con ciertos requisitos laborales o, de lo contrario, perderán su asistencia alimentaria. Estos cambios afectaron las exenciones a los requisitos laborales para adultos mayores, personas sin hogar, veteranos y algunos residentes de zonas rurales, entre otros grupos.

Conocida como la “Ley del Gran y Hermoso Proyecto de Ley” (*One Big Beautiful Bill Act*), la legislación ordenó recortes en los programas de servicios sociales, incluidos Medicaid y SNAP.

La inscripción en SNAP está disminuyendo a nivel nacional, es probable que más personas pierdan su asistencia alimentaria a medida que los estados continúen implementando los requisitos laborales y realizando la recertificación de los participantes, señaló Lauren Bauer, investigadora en estudios económicos de la *Brookings Institution* y directora asociada de *The Hamilton Project*.

“Todo lo que sabemos sobre los requisitos laborales es que no aumentan el empleo entre los grupos que están sujetos a ellos”, comentó a *Stateline*. “Lo único que logran es aumentar la probabilidad de que estas personas sean dadas de baja del programa. Si estos requisitos laborales continúan desplegándose e implementándose, cabe esperar una disminución en las inscripciones y ningún cambio en los niveles de empleo”.

Bauer afirmó que el creciente conjunto de investigaciones sobre SNAP ha modificado su opinión respecto a la capacidad del programa para influir en el empleo. Si bien los cupones de alimentos llegan a millones de personas cada año, los requisitos laborales del programa han demostrado ser ineficaces, confusos y gravosos, concluyó. «Ahora soy de la opinión de que el SNAP debería ser un programa contra el hambre; existen muchísimas formas de fomentar el desarrollo de la fuerza laboral, las escalas profesionales, la capacitación laboral y la búsqueda de empleo: todas esas cosas. Eso no constituye un programa contra el hambre y no debería asociarse con él».

Lo que más le preocupa es cómo los requisitos laborales más estrictos afectarán a las personas que pierdan sus empleos durante una desaceleración económica. El SNAP ha sido uno de los apoyos sociales más eficaces para los desempleados, ayudando a quienes pierden su trabajo a obtener asistencia alimentaria con rapidez. A los trabajadores despedidos se les dirá cada vez con mayor frecuencia que no pueden recibir beneficios si no están trabajando.

«Es simplemente una interacción disonante e inútil la que se tiene con el gobierno», afirmó Bauer. «Perdí mi empleo, necesito beneficios alimentarios. Pues bien, solo puedes obtener beneficios alimentarios si tienes un trabajo».

Al menos 2.5 millones de personas de bajos ingresos —o el 6% de los inscritos— han perdido los beneficios del SNAP desde que la legislación fue promulgada como ley, según un estudio publicado el miércoles por el *Center on Budget and Policy Priorities*, una organización de tendencia izquierdista.

Bauer señaló que no está claro qué parte de esa disminución se relaciona directamente con la legislación federal. Esto se debe a que la participación en el SNAP suele descender durante los periodos de prosperidad económica y aumentar durante las desaceleraciones.

El programa se enfrenta a cambios sin precedentes: en virtud de la nueva ley, los estados también han perdido fondos destinados a programas de educación nutricional, deben poner fin a la elegibilidad de personas no ciudadanas —tales como refugiados y solicitantes de asilo— y perderán las exenciones a los requisitos laborales para aquellos que residan en zonas con oportunidades de empleo limitadas. Los estados se ven obligados a asumir una mayor parte de los costos del programa.

Un portavoz del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés) celebró la caída en la participación del SNAP, destacando que el número de inscritos en el programa había descendido por debajo de los 40 millones por primera vez desde la pandemia. Y declaró a *States Newsroom* que el programa continuaría «sirviendo a aquellos con mayores necesidades, al tiempo que fortalece la integridad del mismo».

Los republicanos —incluido el presidente de la Cámara de Representantes de los EE. UU., Mike Johnson, han defendido los cambios legislativos introducidos en el SNAP, argumentando que estos contribuirán a eliminar el despilfarro y el fraude dentro del programa.

En un comunicado de prensa emitido en junio, Johnson calificó al SNAP como un «programa sobredimensionado e ineficiente», aunque aseguró que los estadounidenses que necesitaran asistencia alimentaria seguirían recibiéndola. «Los republicanos se enorgullecen de defender una reforma del bienestar de sentido común, la cordura fiscal y la dignidad del trabajo», afirmó Johnson.