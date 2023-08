Por Enrique Monterroza

“En este caso, yo les aconsejo que dejen en libertad a estos hombres, y que no se preocupen.

Si lo que están haciendo lo planearon ellos mismos, esto no durará mucho. Pero si es un plan de Dios, nada ni nadie podrá detenerlos, y ustedes se encontrarán luchando contra Dios”. A todos les pareció bueno el consejo.

Hechos 5:38-39

(Traducción al Lenguaje Actual)

Es interesante leer la historia de este pasaje bíblico (Para mas conocimiento lee Hecho 5:33-42), Gamaliel que era un Maestro de la ley, un fariseo respetado, por un momento dijo unas palabras muy sabias, el dijo: “Si lo que están haciendo lo planearon ellos mismos, esto no durará mucho. Pero si es un plan de Dios, nada ni nadie podrá detenerlos, y ustedes se encontrarán luchando contra Dios”.

Gamaliel estaba hablando sobre el hecho de que los Apóstoles estaban predicando a Cristo resucitado y la salvación por medio de Él. Esto había causando un revuelo entre los fariseos y maestros de ese tiempo, sin embargo sabiamente Gamaliel dijo esas palabras.

Y es que al igual que esos fariseos muchas veces nosotros nos podemos encontrar luchando contra Dios, es decir luchando contra lo que Dios quiere hacer.

Hay momentos en los cuales hemos pedido dirección a Dios para llevar a cabo algo o tomar una decisión y Dios nos ha dado una respuesta y quizá esa respuesta no ha sido del todo alentadora para nosotros, mas cuando su respuesta es un: “NO”.

A veces no asimilamos esas respuestas que no esperábamos y es allí en donde entra en acción el deseo de hacer lo que nosotros creemos que es correcto o lo que nosotros creemos que nos irá mejor, cuando en realidad el que mejor sabe cómo nos irá en esto o aquello es el Señor.

Muchas veces hemos estado luchando contra Dios, contra su voluntad, contra lo que El quiere para nuestra vida, y lo más triste todavía es que a pesar que sabemos que vamos en contra de su voluntad muchas veces seguimos intentándolo.

Hay ciertos parámetros que la Biblia nos enseña para dirigirnos en nuestra vida y cuando nosotros queremos tergiversar esos parámetros es cuando nos podemos encontrar luchando contra Dios.

Este día quiero preguntarte: ¿Dios te dijo que NO?, entonces: ¿Por qué Insistir?, ¿Por qué ir en contra de Él?, ¿Por qué si sabes que lo que estas a punto de hacer va en contra de lo que Dios quiere para tu vida, sigues con la idea de llevarlo a cabo?

Amados, seamos humildes, reconozcamos que muchas veces no se hará lo que quisiéramos que se hiciera, reconozcamos que Dios sabe mejor que nosotros que es lo mejor para nuestra vida, que si El nos ha dicho que NO, es porque sabe que no conviene, es porque sabe que si lo llevamos a cabo terminaremos mal, ¡Por favor, no luches contra Dios!, ¡No vayas en su contra!

Hoy es buen día para rendirnos a su perfecta voluntad, para reconocer que a pesar que nos duele que no se haga lo que nosotros quisiéramos, El tiene el control y que todo será para beneficio nuestro, pues a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudaran a bien.

¡No sigas luchando contra Dios!

Mejor Ríndete y entrégate por completo a Él.