Madre ‘arrojó’ a bebé prematuro en la banqueta como ‘basura’

La policía ‘molesto’ después de enterarse de que la madre ‘arrojó’ al bebé prematuro en la acera de Michigan como ‘basura’.

En abril, una pareja hizo un descubrimiento horrible en Flint, Michigan, que dicen que los dejó traumatizados.

Mientras salían a caminar, encontraron a un bebé fallecido, de entre 20 y 23 semanas de gestación, tirado en la acera.

El 18 de abril, Daniel Foster y su esposa caminaban alrededor de las 11 de la noche, como solían hacer, cuando se encontraron con el bebé sin vida en la acera cerca de un McDonald’s y una guardería.

“Mi esposa y yo estábamos caminando de regreso desde aquí y ella comenzó a enloquecer”, dijo Foster. “Y le pregunté, ¿por qué te estás volviendo loca? Y entonces fue cuando me mostró al bebé.

Y luego dije que es solo un pájaro y ella dijo que no, es un bebé humano”.

Aquí hay una foto de un ser humano antes de nacer con aproximadamente 20 semanas de gestación:

Agregó: “No hay palabras o expresión para explicar eso más que estar traumatizado por eso”.

La pareja llamó al 911, según ABC 12 News, y el Departamento de Policía de Flint inició una investigación. Al día siguiente localizaron a la madre del bebé, una joven de 26 años, a quien interrogaron luego de que se sometiera a un tratamiento médico. Su reacción es inquietante, desgarradora e indicativa de la cultura que ha creado una sociedad a favor del aborto.

“Caminaba por la acera, tenía dolor y pensó que estaba teniendo un aborto espontáneo”, dijo el jefe de policía de Flint, Terence Green. “Y mientras caminaba por la acera, fue cuando dio a luz al feto, se lo sacó del pantalón y lo tiró a un lado. Esa es su declaración”.

Agregó: “La abuela hizo la declaración de que, y cito: ‘Ella no entendió cuál era el problema’. La gente tira basura y agujas en la acera todo el tiempo’”.

Después de 31 años en la aplicación de la ley, Green dijo que nunca había visto algo así y que sus oficiales se emocionaron por el niño y la situación.

“Lo describiría como impactante, horrible, y me molestó y enojó”, dijo.

El fiscal del condado de Genesee, David Leyton, dijo que la madre consumía crack y heroína durante su embarazo.

La mujer fue arrestada y se dijo que los cargos estaban “pendientes de revisión por parte de la Oficina del Fiscal del Condado de Genesee”. Pero parece que sus manos pueden estar atadas.

Los votantes de Michigan aprobaron la Propuesta 3 en noviembre, que dice:

“El estado no penalizará, enjuiciará ni tomará medidas adversas contra una persona en función de los resultados reales, potenciales, percibidos o presuntos de su embarazo, incluidos, entre otros, el aborto espontáneo, la muerte fetal. , o el aborto.”

Y según los comentarios de Facebook y los comentarios de Reddit, parece que muchas personas no creen que haya nada malo en las acciones de esta mujer.

La Proposición 3, la Iniciativa del Derecho a la Libertad Reproductiva, fue en gran parte un esfuerzo de grupos proabortistas, incluidos ACLU y Planned Parenthood.

Se ha visto palabrería similar recientemente en la legislación de otros estados, incluidos Colorado y California. Citizens to Support Michigan Women and Children cree que dicho lenguaje podría impedir que las fuerzas del orden público investiguen los infanticidios.

“Por ejemplo”, afirma el sitio web del grupo, “si alguien da a luz y luego abandona al bebé en la basura, el estado ni siquiera puede investigar la situación porque la investigación es una ‘acción adversa’ contra un ‘resultado de embarazo percibido'”.

Parece que la Proposición 3 está haciendo aquello para lo que fue diseñada.

Una situación similar ocurrió en el vecindario Galewood de Chicago en septiembre cuando un bebé fue encontrado en una acera allí a primera hora de la tarde. Los casos de niños recién nacidos que son arrojados a la basura también parecen estar en aumento en Nuevo México, donde dos adolescentes arrojaron a su bebé cada una. Ambos fueron arrestados. En Ohio, una adolescente fue arrestada cuando sus gemelos recién nacidos fueron encontrados en la basura detrás de su casa, y recientemente se descubrió otro par de gemelos en una bolsa de basura escondida en un gabinete en un hospital de Chicago.

La creencia errónea y discriminatoria de que los bebés no nacidos no son seres humanos podría ser una fuerza impulsora detrás de estas tragedias, y la introducción de medicamentos abortivos por correo podría ayudar a aumentar aún más estos casos, ya que a las mujeres se les dice que tomar la píldora abortiva es como un período abundante y se sorprenden al dar a luz a sus bebés muertos.

Después de décadas de que se les haya dicho que los bebés no nacidos no son más que “grupos de células”, ¿no es de extrañar que las madres comiencen a tratarlos exactamente como eso?

“Nos dicen que es solo tejido, sin valor humano.

Después de todo, en Michigan, ahora es legal quitarle la vida a un niño después de la viabilidad por cualquier motivo. Gracias a la Propuesta 3, la gobernadora Whitmer y la Legislatura de Michigan que derogaron las leyes provida, ya ni siquiera necesitan pretender que es por una razón de “salud””, escribió Chris Gast, coordinador de educación de Right to Life of Michigan.

Dijo sobre el bebé abandonado: “No era una gota de tejido. No era un tumor. Él no era ninguno de la docena de otros epítetos que los partidarios del aborto han inventado para degradar el valor de la vida humana antes del nacimiento; no, era un bebé humano”.