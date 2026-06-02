Madres usadas por Dios – Parte 3

Por Enrique Monterroza

Maria Madre de Jesús.

“Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón”. Lucas 2:7.

Maria tuvo que haber sido una mujer integra y de corazón sincero, sino de otro modo Dios no se hubiera fijado en ella como para ser el instrumento que Dios utilizara para traer a Jesús al mundo.

Por un momento imagínate que de la noche a la mañana Dios te diga: «Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS» (Lucas 1:31), realmente es para asustarse, más aun cuando ni siquiera había conocido varón. Pero Maria pese a la impresión que a lo mejor llevo sobre las palabras que Dios le hablo por medio de un ángel supo comprender los propósitos que Dios tenia.

De la vida de Jesús de su niñez y su juventud no se menciona mucho en la Biblia, pero te aseguro que Maria jugo un papel importante para que Jesús creciera en un ambiente en donde el propósito de Dios para su vida fuera claro.

No creas que Jesús no necesito de una madre que lo amamantara, que lo cuidara, que le enseñara a comer, caminar, bañarse, etc.

Todas las funciones básicas de una madre las cumplió Maria y seguramente era un enorme privilegio para ella ver como el Hijo de Dios iba creciendo cada día y aprendiendo mas cosas.

Jesús tuvo que haber amado a su madre quizá hasta mas de lo que nosotros mismos amamos a la nuestra, para Jesús a de ver sido duro el hecho de ver como su madre estaba presenciando su muerte, pero Jesús amando de gran manera a su madre se acordó de ella aun en la cruz «Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo.

Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa» (Juan 19: 26, 27).

¿Imagínate? era tal el amor de Jesús por su madre que aun en su lecho de muerte cuido de ella, ese es un ejemplo mas a seguir.

¿Será que nosotros estamos siendo tan amorosos con nuestra madre?, ¿Será que estamos cuidando de ella?, Muchas veces decimos ser cristianos y buenos servidores, pero nos estamos olvidando de nuestra madre y de lo amorosa que ella fue en nuestros primeros años de vida, de como nos enseño muchas cosas y de como tuvo paciencia con nosotros.

A través de la vida de Jesús podemos aprender lo importante que es una madre en el crecimiento y aprendizaje de un hijo y más aun lo importante que tiene que ser para nosotros como hijos tener el cuidado y amor hacia nuestra madre.

Es por esa razón que los motivo y me motivo a mi mismo a que cada día que podamos abracemos a nuestra madre y le digamos lo agradecidos que estamos del cuido que a tenido para con nosotros y de lo orgullosos que estamos que ella halla sido la elija para ser el instrumento que Dios utilizo para que nosotros estemos acá.

En estos días tan especiales en donde la madre es honrada no olvidemos que todo lo que sabemos lo tuvimos que aprender y que nuestra madre jugo un papel importante para que seamos lo que ahora somos.

Entonces, Dios sabia de la importancia de una madre, por esa razón hizo que su Hijo Jesús experimentara el amor de una.