Más de 200 arrestados en operación de trata de personas

La Oficina del Sheriff del Condado de Polk dijo que arrestó a 228 sospechosos durante una operación encubierta de trata de personas que duró ocho días.

PCSO dijo que examinaron a personas que viajaron para brindar servicios de prostitución para identificar posibles víctimas de trata de personas.

De las 66 prostitutas arrestadas durante la investigación, 13 fueron identificadas como posibles víctimas de trata de personas.

Las autoridades dijeron que 150 sospechosos fueron arrestados por supuestamente solicitar una prostituta y viajar a lugares encubiertos para negociar tener relaciones sexuales a cambio de dinero.

Otros ocho sospechosos fueron arrestados por supuestamente transportar prostitutas o obtener ganancias de la prostitución.

Cabe destacar que según PCSO, los detectives acusaron a los sospechosos de un total de 70 delitos graves y 288 delitos menores durante la investigación.

Stacie Ham se unió a los agentes del orden del condado de Polk durante la operación de trata de personas que condujo al arresto de un récord de 228 sospechosos.

La persona de mayor edad arrestada tiene 73 años, mientras que la más joven tiene 16 años.

Ham dijo que el novio de su madre la explotó sexualmente por primera vez cuando tenía sólo dos años.

“En realidad, no supe que había sido objeto de trata hasta que cumplí 20 años. Hasta que recibí educación sobre trata de personas”, dijo Ham.

Ham ahora trabaja con One More Child como experto en experiencias vividas. One More Child tiene su sede en Lakeland y trabaja para ayudar a niños vulnerables y familias con dificultades.

“Han sido víctimas de alguna manera en su historia, o simplemente sienten que no tienen otras opciones”, dijo Jodi Domangue, directora ejecutiva de lucha contra la trata de One More Child. “Les hacemos saber que tenemos recursos y equipos que pueden ayudarlos y ayudarlos a encontrar un empleo significativo”.

A las víctimas se les ofrecerán servicios durante los próximos años para ayudarlas a recuperarse del estilo de vida traumático.

“Como sobreviviente y alguien que no reconocía que yo era un sobreviviente, fue necesaria la capacitación adecuada en trata de personas para reconocer cómo se ve.

Siento que es por eso que nos faltan tantas víctimas”, dijo Ham.