Más de 30 congregaciones abandonarán la Iglesia Metodista Unida

Más de 30 congregaciones de Colorado abandonarán la Iglesia Metodista Unida en desacuerdo sobre el matrimonio homosexual y el clero.

La Conferencia Mountain Sky de la Iglesia Metodista eligió al primer obispo abiertamente LGBTQ en 2016.

Una división sobre si la Iglesia Metodista Unida debe permitir el clero homosexual y sancionar los matrimonios entre personas del mismo sexo está causando una división dentro de la segunda denominación protestante más grande del país, y el jueves, 38 congregaciones metodistas unidas en el oeste abandonarán la iglesia durante el Mountain Sky. Reunión anual de la conferencia en Colorado Springs.

Las 38 iglesias presentaron peticiones de desafiliación, citando “razones relacionadas con la sexualidad humana” como base para su salida. Representan alrededor del 10% de las iglesias dentro de la Conferencia Mountain Sky, que incluye Colorado, Wyoming, Utah y partes de Montana. Treinta y dos de esas iglesias están en Colorado, la mayoría en la parte sureste del estado.

“Tenemos conflictos teológicos con la dirección de la Iglesia Metodista Unida tal como está organizada actualmente y a medida que se desarrolla el futuro”, dijo el reverendo Randy Jessen, ex pastor metodista unido cuya congregación en Génova se desafilió el otoño pasado. “La mayoría de nuestra gente está más preocupada por un movimiento general hacia la extrema izquierda”.

La Iglesia Metodista Unida no aprueba la ordenación de clérigos abiertamente homosexuales ni permite los matrimonios entre personas del mismo sexo, pero son las iglesias conservadoras las que eligen irse, en parte porque temen que se avecine un cambio en la doctrina.

Y en Occidente, la denominación ya se ha burlado de esa posición, eligiendo a una lesbiana casada para servir como obispo de la Conferencia Mountain Sky.

Junto con las 38 iglesias que optaron por salir de la denominación, otras cuatro cerrarán sus puertas porque sus congregaciones han disminuido y ya no pueden permitirse operar una iglesia.

Y otras ocho congregaciones se separaron de la Iglesia Metodista Unida en 2021 y 2022, según datos proporcionados por Mountain Sky Conference. Eso significa que un total de 50 congregaciones habrán dejado la conferencia en tres años.

Las salidas están ocurriendo en masa en los Estados Unidos este verano debido a un acuerdo entre los metodistas unidos que permitirá que las congregaciones salientes mantengan sus edificios y terrenos mientras los sitios sigan siendo iglesias activas durante los próximos 10 años. Ese acuerdo termina el 30 de diciembre.

Cada congregación paga una tarifa, que varía según su tamaño, para irse.

“Recíbelos con amor y respeto”

La división de la Iglesia Metodista Unida es particularmente amarga en la Conferencia Mountain Sky, que tiene reputación dentro de la denominación como una de las conferencias más liberales y donde sus miembros eligieron al primer obispo abiertamente gay de la denominación en 2016.

La obispa Karen Oliveto, una lesbiana casada, continúa desempeñando ese papel. En 2017, el tribunal superior de la iglesia metodista dictaminó que violó la ley de la iglesia, pero no la destituyó.

La Conferencia Mountain Sky, junto con otras conferencias occidentales en los Estados Unidos, están impulsando a toda la denominación en una dirección más progresista, dijo Jessen.“Las posturas teológicas han pasado casi por completo a cuestiones de justicia social, donde la iglesia se estableció firmemente sobre las creencias cristianas y la creación de discípulos en lugar de protestar por cuestiones de justicia social”, dijo. “La Conferencia Mountain Sky ha liderado el camino en muchas áreas.

“En la mayor parte del país, la Conferencia Mountain Sky es tan radical que otras conferencias no la consideran parte de (la Iglesia Metodista Unida)”.

La grieta es una fuente de dolor, dijo Oliveto. Pero prometió continuar sirviendo a la Iglesia Metodista Unida y a sus miembros que necesitan una voz compasiva y tolerante.

“Tengo que trabajar duro para volver a encontrarme con las personas donde están, conocerlas con amor y respeto y no juzgarlas de la forma en que me juzgan a mí”, dijo Oliveto a The Denver Post. “No puedo hacer que mi comunidad sea más pequeña. Tengo que seguir dando la bienvenida, incluso a las personas que no están de acuerdo con lo que soy. El amor no exige nada más.”

La Iglesia Metodista Unida afirma tener más de 12 millones de miembros en todo el mundo con alrededor de 6,5 millones que residen en los Estados Unidos. La Western Sky Conference tendrá alrededor de 48,068 miembros restantes después de la votación de desafiliación del jueves, dijo Oliveto.

Una posición en evolución sobre los temas LGBTQ.

La posición de la iglesia sobre la homosexualidad ha ido evolucionando desde 1972, cuando se incluyó por primera vez en la doctrina, conocida como la “disciplina de la iglesia” dentro de la fe metodista unida.

Pero el desacuerdo se intensificó dentro de la Iglesia Metodista Unida en 2019 cuando los obispos estadounidenses, reconociendo la creciente aceptación de la homosexualidad en los Estados Unidos, convocaron a una reunión especial para discutir y posiblemente cambiar la postura de la iglesia sobre el clero y los matrimonios LGBTQ.

Los miembros más liberales de la Iglesia Metodista Unida creían que la denominación debería abandonar su oposición al clero y los matrimonios LGBTQ y ser más inclusiva y acogedora para todos. “Se basa en si creemos o no que todas las personas, independientemente de su sexualidad o identidad de género, son creadas por Dios, amadas por Dios y llamadas por Dios”, dijo Oliveto.

Pero los tradicionalistas creen que permitir el clero y los matrimonios LGBTQ va en contra de las enseñanzas de Jesucristo, dijo John Lomperis, un delegado de la Conferencia de Indiana que votó a favor de defender la doctrina.

“Fundamentalmente se basa en la autoridad de las Escrituras y la autoridad de Jesús”, dijo Lomperis. “Jesús describió el matrimonio como lo define Dios como una mujer y un hombre. ¿De verdad vamos a decir que sabemos más sobre lo que es el matrimonio que Jesús?”

La mayoría de los delegados de 2019, el 54 %, votó a favor de mantener la disciplina de la iglesia que dice: “La práctica de la homosexualidad es incompatible con la enseñanza cristiana”, y dice que los “homosexuales practicantes declarados” no pueden ser ordenados como ministros ni designados para servir a la iglesia.

La votación provocó de inmediato la disidencia dentro de los metodistas unidos, con el lado liberal predominantemente blanco enojado por el resultado, dijo Lomperis. La votación fue apoyada por congregaciones del medio oeste y el sureste de los Estados Unidos, así como por delegados internacionales, especialmente de África, que tiene una población metodista unida considerable y donde la homosexualidad no se acepta en gran medida.

“Fue muy polémico”, dijo Lomperis. “Era un ambiente muy estresante”.

Oliveto todavía cree que la mayoría de los que pertenecen a la Iglesia Metodista Unida quieren un cambio.

“Esto no refleja a las personas en los bancos”, dijo sobre la doctrina.