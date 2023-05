Más fondos para la educación con la intención de solucionar la escasez de escuelas

Nuestro estado de Colorado promete $70 millones en 3 años, y se espera ver abiertas 12 nuevas instalaciones escolares, esto según la nueva medida firmada por el gobernador del estado.

El apoyo adicional ayudará a que el asediado sistema escolar de las instalaciones crezca un 40% en todo el estado.

Colorado aprobó esta nueva ley con la intención de solucionar la escasez de escuelas en las instalaciones reforzando los fondos y alentando la apertura de más escuelas.

La medida firmada por el gobernador Jared Polis el mes pasado aumentará los fondos para las instalaciones escolares en casi $19 millones el próximo año, luego en $23 millones en el 2024 y por último $28 millones en el 2025.

Aunado a esto, los legisladores y el personal legislativo pronostican que se abrirán cuatro nuevas escuelas en cada uno de los próximos tres años, lo que significaría un aumento del 40% en las escuelas en todo el estado.

Las “escuelas de instalaciones” son escuelas especializadas para niños que no funcionan bien en las aulas tradicionales, a menudo debido a los altos niveles de ansiedad, depresión y otros problemas de salud conductual que interrumpen el aprendizaje.

La escencia más importante del proyecto de ley es un cambio en el modelo de financiación de las escuelas. Actualmente, el estado financia las instalaciones escolares en función de una tarifa diaria por estudiante de $55, que no ha sido suficiente dinero para que las escuelas, especialmente las pequeñas, mantengan las puertas abiertas.

Las instalaciones escolares también reciben matrícula de los distritos escolares para estudiantes en educación especial. La matrícula oscila este año entre $75 y $348 por día.

Según el nuevo modelo, las escuelas también obtendrán fondos básicos destinados a respaldar los costos operativos y el pago del personal. Las escuelas más pequeñas obtendrán el mayor aumento.

Equivale a 2,6 veces la financiación que reciben las escuelas de las instalaciones según la ley actual. Pero cuánto termina gastando Colorado depende de cuántas escuelas abran realmente.

El antiguo modelo de financiación no funcionaba porque la inscripción en las escuelas de las instalaciones puede variar drásticamente, y los niños van y vienen entre las instalaciones y las escuelas públicas en el mismo año escolar.

La cantidad que se pagó a las escuelas de las instalaciones dependía de la cantidad de niños que asistían en los días de conteo designados.

A eso se suma el hecho de que las escuelas de las instalaciones varían en tamaño desde 70 estudiantes hasta menos de 10, lo que dificulta reunir un personal y un presupuesto basados en una tarifa diaria por estudiante.

“En las áreas rurales, si solo tiene uno o dos niños que realmente no tienen a dónde ir, estarán en un centro”, dijo la senadora Rachel Zenzinger, demócrata de Arvada, presidenta del Joint Comité de Presupuesto y principal patrocinador de la legislación. “Es difícil operar una escuela de instalaciones… para dos o tres niños, ocho niños”.

Las tres cuartas partes de las instalaciones escolares funcionan con un déficit, según una encuesta del Departamento de Educación de Colorado de las escuelas en todo el estado.

Además de los nuevos fondos, se supone que las otras partes clave de la ley ayudarán a las nuevas escuelas a navegar por un sistema complicado regulado por tres agencias estatales. En este momento, el departamento de servicios humanos del estado otorga licencias a las escuelas en tratamientos diurnos o programas residenciales, mientras que el departamento de salud del estado otorga licencias a los hospitales.

La ley crea una nueva categoría de instalaciones escolares denominadas “escuelas diurnas especializadas” y una nueva forma de obtener una licencia, cuyo objetivo es ayudar a pequeños grupos de padres a crear nuevas opciones.

Las escuelas tendrán que obtener la acreditación de la junta escolar de las instalaciones estatales para recibir fondos bajo la nueva ley, lo que conducirá a una mayor supervisión y un mejor seguimiento de los resultados de los estudiantes, dijo Zenzinger.

Y la ley establece un “centro de asistencia técnica” estatal que ayudará a los distritos escolares, especialmente en áreas rurales donde no hay una escuela alternativa, a crear un plan para atender a los niños con necesidades de salud conductual.

El centro capacitaría a maestros y personal locales para operar aulas para niños con necesidades de alto nivel que, de lo contrario, tendrían que asistir a la escuela en otra ciudad.

“Simplemente no vamos a poder tener una escuela de instalaciones en todos los casos”, dijo Zenzinger. “Entonces, debe usar lo que está disponible para usted, que sería el sistema escolar público regular, que si el estudiante tuviera los apoyos adecuados y si los maestros y los educadores tuvieran los apoyos adecuados, podría funcionar totalmente. Ahora mismo, sin embargo, no lo hacen, lo que significa que no está funcionando”.

La ley también establece un programa de subvenciones que permite a las escuelas de las instalaciones ahorrar dinero al unirse para pagar cosas como alimentos y servicios de limpieza, tecnología, seguridad y transporte.