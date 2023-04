Médico arrestado por tráfico de personas y cargos de solicitación de menores

MIAMI BEACH, Fla. – Un médico de Miami Beach de 68 años enfrenta varios cargos el viernes, incluido el tráfico de personas y la solicitud de menores, luego de que los fiscales lo acusaron de pagar por sexo a dos adolescentes en Tinder.

Según la oficina de la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, el Dr. Jeffrey Kamlet está acusado de cometer los delitos entre el 27 de abril y el 3 de agosto de 2022.

Los casos involucran a dos niñas, de 16 y 17 años.

Según los fiscales, en abril, la madre de la joven de 17 años se comunicó con la Oficina del Sheriff de Broward sobre su hija desaparecida y su amiga desaparecida, la joven de 16 años.

La mujer había rastreado el iPhone de su hija hasta la dirección de un condominio en Miami Beach, dijeron los fiscales.

Los fiscales luego dijeron que la policía de Miami Beach fue al condominio Mid-Beach de Kamlet, ubicado en 4775 Collins Ave.

Allí, el médico “les dijo a los oficiales que las niñas habían querido pasar la noche con él para escapar de un hombre negro con un arma que intentaba prostituirlas”, dice un comunicado de prensa de Fernández Rundle.

“Cuando se le preguntó, Kamlet les dijo a los oficiales que había conocido a las chicas en Tinder y que tenían 18 años, después de haberle mostrado alguna identificación”, dijeron los fiscales. “Al hablar con los policías, las dos niñas indicaron que no tenían ninguna identificación”.

Según una orden de arresto, mientras escuchaba el interrogatorio de la policía, se escucha a Kamlet en un video de la cámara corporal instruyendo: “Chicas, díganles la verdad, cuéntenles la historia que me contaron. Ese es el que conozco. No me metas en problemas por ninguna de tus tonterías—, todo lo que estaba tratando de hacer era ayudarte.

La orden dice que Kamlet le dijo a un oficial que “a propósito, no pasó nada sexual aquí. Soy médico de adicciones aquí en la playa y tengo lástima (sic) por este tipo de chicas que se vuelven adictas y se prostituyen”.

El médico especialista en adicciones tenía un alijo de drogas en una caja fuerte para armas en su apartamento, según le dijo más tarde una de las víctimas a la policía, incluidas oxicodona, Xanax, ketamina y cocaína, según la orden judicial.

Durante una entrevista policial, las dos niñas describieron el contacto sexual con Kamlet “en detalle”, dijeron los fiscales.

Pero las autoridades dijeron que nada de eso hizo que Kamlet interrumpiera el contacto con la joven de 17 años.

Dijeron que después de un contacto continuo con ella, una vez más le compró sexo, la llevó de regreso a su condominio y le dio cocaína.

Un perfil de LinkedIn con el nombre de Kamlet afirma que se especializa en adicciones y medicina interna y se desempeñó dos veces como presidente de la Sociedad de Medicina de Adicciones de Florida.

El perfil indica que Kamlet ha trabajado como médico de cabecera desde 2010, entre otras empresas.

Además de los cargos de trata de personas para actividad sexual y solicitación de un niño, Kamlet enfrenta dos cargos de actividad sexual ilegal con un menor, dos cargos de entrega de una sustancia controlada y dos cargos de interferencia con la custodia de un niño.

El viernes, en la corte de fianzas, un juez ordenó que Kamlet permaneciera bajo arresto domiciliario y se le exigió que entregara su pasaporte, ya que tiene una oficina en México.

Según los informes, Kamlet todavía tenía su licencia médica, según los procedimientos judiciales.