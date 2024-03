Meta consciente de que sus herramientas se estaban utilizando para facilitar la explotación sexual infantil

Meta sabía que los padres estaban monetizando fotos de sus hijos para pedófilos: informes explosivos

“Los sistemas de recomendación de Meta promovían activamente este tipo de cuentas de modelos menores de edad entre usuarios sospechosos de comportarse de forma inapropiada en línea con niños”, según The Wall Street Journal.

Cabe destacar que el gigante de los medios sociales Meta (facebook, Instagram entre otros) era consciente de que sus herramientas de suscripción se estaban utilizando para facilitar la explotación sexual infantil, pero no resolvió el problema, según dos explosivos informes recientes en los grandes medios como The Wall Street Journal y The New York Times.

Los informes se refieren a las advertencias que el personal de seguridad de la compañía emitió a sus superiores en 2023 en relación con las herramientas de suscripción paga de Facebook e Instagram, que estaban siendo utilizadas por cientos de “cuentas menores administradas por padres” para vender imágenes de usuarios masculinos adultos de sus propias hijas pequeñas en trajes de baño y leotardos.

Las fotos en sí no eran sexuales, desnudas ni ilegales, y muchos clientes dejaron perfectamente claro a las madres que administraban las cuentas que estaban obteniendo placer sexual de ellas.

Quien pensaría que “A veces los padres participaban en bromas sexuales sobre sus propios hijos o hacían que sus hijas interactuaran con los mensajes sexuales de los suscriptores”, informó el Journal.

Entronces, “Los sistemas de recomendación de Meta (facebook, Instagram entre otros) promovían activamente cuentas de modelos menores de edad entre usuarios sospechosos de comportarse de manera inapropiada en línea con los niños”.

“Un cálculo realizado por una empresa demográfica de audiencia encontró 32 millones de conexiones con seguidores masculinos entre las 5,000 cuentas examinadas”, dice el informe del prestigiado medio, Times.

“Interactuar con los hombres abre la puerta al abuso. Algunos adulan, intimidan y chantajean a las niñas y a sus padres para obtener imágenes cada vez más atrevidas.

El Times monitoreó intercambios separados en Telegram, la aplicación de mensajería, donde los hombres fantasean abiertamente con abusar sexualmente de los niños que siguen en Instagram y ensalzan a la plataforma por hacer que las imágenes estén tan fácilmente disponibles”.

Sin embargo, muchos padres aceptaron esto gracias a los importantes incentivos financieros en juego:

“Un mayor número de seguidores resulta impresionante para las marcas y aumenta las posibilidades de obtener descuentos, productos y otros incentivos financieros, y las cuentas en sí son recompensadas por el algoritmo de Instagram con una mayor visibilidad en la plataforma, lo que a su vez atrae a más seguidores”.

El Times agregó que los usuarios de Instagram que reportan imágenes sexualmente explícitas y presuntos depredadores “normalmente son recibidos con silencio o indiferencia”, e incluso si usan la función de bloqueo en “muchos” de ellos, en realidad han sido penalizados con límites en su propio acceso a ciertas características.

“Cualquier persona en Instagram puede controlar quién puede etiquetarlo, mencionarlo o enviarle mensajes, así como quién puede comentar en su cuenta”, dijo el portavoz de Meta, Andy Stone, al Times.

“Además de eso, evitamos que las cuentas que exhiben un comportamiento potencialmente sospechoso utilicen nuestras herramientas de monetización, y planeamos limitar el acceso de dichas cuentas al contenido de la suscripción”.

Pero cabe hacer hincapié de que los ahora ex empleados que trabajaron en la división de seguridad de la compañía dicen que Meta ha reconocido la situación general durante años, pero carece de la mano de obra y los recursos para evitar verse “abrumado” por ella.

El Journal agregó que los equipos que alertaron a Meta sobre el último número el año pasado recomendaron que la compañía prohibiera que las cuentas con modelos infantiles ofrecieran suscripciones o exigieran que las cuentas que vendieran contenido relacionado con niños se registraran para un seguimiento más estricto.

Pero la compañía mejor prefirio y rechazó esas propuestas y en su lugar se conformó con un sistema automatizado que teóricamente prohibiría la suscripción a sospechosos de pedófilos, pero “la tecnología no siempre funcionó y la prohibición de suscripción se podía evadir creando una nueva cuenta”.

Para su conocimiento e información, Meta es actualmente objeto de una demanda por parte del Fiscal General de Nuevo México, Raúl Torrez, quien después de investigar las plataformas de la compañía durante varios meses la acusó y al director ejecutivo Mark Zuckerberg de facilitar el tráfico sexual infantil, así como la distribución de material de abuso sexual infantil. Esto es alarmante…