A veces vamos por la vida reflejando una gran fortaleza, sonreímos delante de la gente que nos importa, tratamos de transmitirles mucha confianza y que todo estará bien, aunque sepamos que las cosas cada día aparentemente se ponen mal.

Y es que siempre has sido así, fuerte, carismático, transmitiendo fe, confianza en Dios y mucha alegría, pero hasta el alma más alegre a veces necesita un abrazo.

Quizá es tu caso, a pesar del cansancio y desgaste provocado por las diferentes luchas que estas librando, sigues transmitiendo lo mejor de ti a los demás, pero siendo sinceros, necesitas un abrazo.

Si, un abrazo que te haga sentir querido, un abrazo que te haga sentir que todo estará bien, un abrazo que te haga recuperar las fuerzas y que te transmita tranquilidad que el momento necesita.

Ese abrazo hoy te lo quiere dar Dios, y es que Él sabe lo fuerte que has sido, Él sabe lo fiel que has sido, Él sabe lo mucho que has transmitido a los demás y lo bien que les has hecho, por eso y más hoy Dios quiere abrazarte a ti.

Él quiere que sepas que está contigo, que no te dejará, que no te abandonará, que te respaldará en las luchas que hoy estás librando y que juntos saldrán victoriosos de está, como también lo han salido de muchas otras.

Dios está orgulloso de ti, de las fuerzas que has demostrado, del carisma y fe que has transmitido a aquellos que lo necesitaban.

Dios está orgulloso de ti, de la confianza que le has tenido a pesar de ver todo perdido, de la convicción que has demostrado a pesar de que todo se te ponga en contra. Dios está orgulloso de ti.

Hoy Dios te abraza, si, te abraza con su presencia, te abraza porque eres su especial tesoro y porque quiere hacerte sentir una vez más que no te va a dejar hasta que cumpla lo que te ha prometido que va a hacer en ti.

Si, necesitabas ese abrazo, ese abrazo que renueve tu fe, que fortalezca tu confianza en Él, y que te haga sentir respaldado.

Ese abrazo que te da descanso, que te transmite amor y que, por alguna razón, renueva todo en ti.

¡Su abrazo era todo lo que necesitabas, porque Él sigue demostrándote que está contigo!

“Además, yo estoy contigo y te protegeré dondequiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido».”

Génesis 28:15 Nueva Traducción Viviente.