Niegan asistencia por desastres a Colorado

La administración del presidente Trump notificó el lunes al gobernador de Colorado, Jared Polis, que había rechazado dos apelaciones para la declaración de desastre, las cuales habrían abierto la vía a fondos federales para apoyar la recuperación tras los incendios forestales y las inundaciones en el estado.

El gobernador demócrata, Jared Polis, solicitó el año pasado a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) que emitiera declaraciones de desastre mayor para los incendios “Elk” y “Lee” en el condado de Rio Blanco, así como para las inundaciones en el oeste de Colorado.

Dichas declaraciones habrían desbloqueado fondos de la FEMA para ayudar a las comunidades de Colorado a recuperarse de estos desastres naturales.

Esta negativa significa que las comunidades afectadas dispondrán de menos recursos tanto para recuperarse de los desastres como para construir infraestructuras destinadas a prevenir daños futuros. Al menos que Polis use dinero de algun otro lado para ayudar a estas comunidades.

El estado explorará “todas las vías disponibles” para apoyar a las comunidades; sin embargo, el gobierno federal debería ser un socio confiable en las labores de recuperación tras desastres, afirmó Polis.

“Las comunidades de Colorado han hecho todo correctamente: responder con rapidez, documentar los daños y trabajar de buena fe con sus socios federales; solo para que, al final, la administración Trump les niegue los fondos necesarios para ayudarles a recuperarse”, declaró Polis en un comunicado. “Estos desastres han causado daños reales a los hogares, a la infraestructura y a las economías locales; los habitantes de Colorado no deberían verse obligados a cargar con estos costos por sí solos”.

Después de que la administración Trump rechazara en diciembre la solicitud inicial de Polis, este presentó una apelación en enero. Los 10 miembros de la delegación congresional de Colorado —tanto republicanos como demócratas— respaldaron dicha apelación.

En un comunicado conjunto, los senadores federales por Colorado, Michael Bennet y John Hickenlooper, afirmaron que el presidente Donald Trump es el único responsable de haber abandonado la obligación del gobierno federal de apoyar la recuperación tras desastres, lo cual acarreará consecuencias graves y duraderas para Colorado.

“Los desastres son desastres, independientemente de las fronteras estatales o de los partidos políticos”, señalaron los senadores. “La negativa del presidente Trump a conceder las Declaraciones de Desastre Mayor para los incendios ‘Lee’ y ‘Elk’ de 2025, así como para las inundaciones en el suroeste de Colorado, resulta insensible; deja a los habitantes de las zonas rurales de Colorado —quienes necesitan apoyo con urgencia— en una situación de vulnerabilidad y obligados a asumir la carga económica. La infraestructura crítica sigue siendo inestable, los costos continúan aumentando y las comunidades permanecen en situación de riesgo”.

La administración Trump ha tomado repetidamente a Colorado como blanco de sus acciones: ha amenazado con aplicar “medidas severas” si el estado no libera de prisión a Tina Peters —exsecretaria del condado de Mesa y republicana que niega la legitimidad de las elecciones—; ha demandado al estado por negarse a compartir información sensible sobre los votantes; y lo ha demandado también a causa de sus leyes de protección a los inmigrantes.

El presidente también ha tomado medidas para poner fin a la financiación del transporte para Colorado, cerrar el Centro Nacional de Investigación Atmosférica y exigir entrevistas de elegibilidad actualizadas para las personas que reciben asistencia alimentaria federal.

Los incendios Lee y Elk crecieron rápidamente y obligaron a realizar evacuaciones en la localidad de Meeker y sus alrededores, después de que un rayo provocara los fuegos el 2 de agosto. Más de 1,200 bomberos fueron asignados a combatir los incendios en su momento de mayor intensidad, a mediados de agosto, avivados por una sequía extrema y condiciones meteorológicas críticas propicias para incendios. Los fuegos provocaron daños por un valor superior a los 27 millones de dólares.

Las inundaciones ocurridas en octubre en los condados de Archuleta, La Plata y Mineral dañaron más de 60 millas de carreteras, así como las alcantarillas, estructuras de drenaje y terraplenes asociados.

También resultaron dañadas las infraestructuras de agua potable y aguas residuales, así como las infraestructuras recreativas. Las inundaciones han causado daños por más de 13 millones de dólares.

El estado, la FEMA y los gobiernos locales afectados verificaron conjuntamente el costo de los daños causados ​​por los desastres, según informó el estado. Colorado ha gastado más de 57,5 ​​millones de dólares para apoyar la recuperación tras los desastres desde julio de 2024.

Kevin Klein, director de la División de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias de Colorado, declaró que esta es la primera vez en 35 años que se le deniega a Colorado la asistencia federal como parte de una solicitud de declaración de desastre mayor.

«Nuestras evaluaciones de daños documentaron y demostraron que cada uno de los desastres superaba los umbrales federales establecidos para la asistencia», afirmó Klein en un comunicado.

«Nuestro Grupo de Trabajo Estatal para la Recuperación continuará buscando alternativas para cubrir esta brecha; sin embargo, brindar un alivio sustancial a los damnificados por los desastres se vuelve mucho más difícil a raíz de esta decisión.

Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para brindarles apoyo».