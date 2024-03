Nikki Haley suspende campaña presidencial republicana

La exgobernadora de Carolina del Sur y embajadora ante la ONU anunció que abandonaría la carrera, pero no logró respaldar al presidente Trump.

Después de un débil desempeño en las elecciones del Súper Martes, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, suspendió su candidatura a la presidencia, dejando al presidente Donald Trump como el único candidato republicano que queda en la carrera.

Haley hizo el anuncio el miércoles por la mañana con un breve discurso en el que pidió la unidad en el Partido Republicano. Sin embargo, no logró respaldar a Trump, al menos por ahora.

“Ahora le corresponde a Donald Trump ganarse los votos de aquellos dentro y fuera de nuestro partido que no lo apoyaron, y espero que lo haga”, dijo ante un grupito de seguidores. “En el mejor de los casos, la política consiste en atraer a la gente a su causa, no en rechazarla. Y nuestra causa conservadora necesita urgentemente más gente. Ahora es el momento de elegir”.

Haley logró lograr una victoria en Vermont el Súper Martes, pero cayó ante Trump en todas las demás contiendas republicanas que se llevaron a cabo. El presidente elogió su desempeño dominante en las redes sociales y dijo que Haley fue “DERROTADA” a medida que se acerca a asegurar la nominación republicana.

“Me gustaría agradecer a mi familia, amigos y al Gran Partido Republicano por ayudarme a producir, con diferencia, el Supermartes más exitoso de la HISTORIA”, dijo Trump en un comunicado. “Y además me gustaría invitar a todos los seguidores de Haley a unirse al mayor movimiento en la historia de nuestra nación”.

Haley, quien fue embajadora de las Naciones Unidas bajo Trump, era la última persona que se interponía entre el presidente y la nominación presidencial republicana y había prometido permanecer en la carrera al menos hasta el Súper Martes. Sin embargo, a pesar de los 115 millones de dólares que su campaña y su grupo aliado han gastado en la carrera, el mensaje de Haley sobre ser la próxima líder generacional en el Partido Republicano no ha logrado resonar entre la mayoría de los votantes.

Su decisión de abandonar la carrera también se produce una semana después de que perdió el apoyo financiero de uno de sus donantes más influyentes. La Koch Network, respaldada por multimillonarios y fundada por los hermanos Charles y David Koch, retiró su apoyo a la campaña de Haley después de una desalentadora derrota en las primarias ante Trump en su estado natal de Carolina del Sur.

Para ganar la nominación republicana, un candidato debe conseguir 1.215 delegados en las elecciones primarias. Después del Súper Martes, Decision Desk HQ proyecta que a Trump ahora le faltan solo 200 delegados necesarios para ganar la nominación, con 1.015, mientras que Haley había conseguido solo 88 hasta ahora.

La campaña de Trump ha pronosticado que conseguirán esos 1,215 durante un grupo de primarias celebradas el 12 de marzo, el primer día en el que se habrá elegido la mayoría de los delegados republicanos.

Aún no está claro qué planes tiene Haley para su futuro político. Ha habido rumores sobre la posibilidad de que ella lance una candidatura independiente para la Casa Blanca, pero es una idea que ha rechazado repetidamente.

“Soy una republicana conservadora. He dicho muchas, muchas veces que no me presentaría como independiente”, dijo el martes en una entrevista con Fox News. “No me presentaría como No Labels porque soy republicanA, y eso es lo que siempre he sido. Eso es lo que voy a hacer. Y ese es mi enfoque”.