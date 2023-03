Ningún candidato a la alcaldía de Denver alcanza el 8% de apoyo

Ningún candidato a la alcaldía alcanza el 8 % de apoyo y la policía de Denver es más popular que Hancock y el Concejo Municipal, según una nueva encuesta Además, alrededor del 60 % de los votantes todavía no tienen una elección en la contienda abarrotada, y otros datos de una encuesta electoral bipartidista reciente de 2023.

Muchos habitantes de Denver han terminado con el alcalde Michael Hancock. La ex directora de la Cámara de Comercio del Metro de Denver, Kelly Brough, tiene una ligera ventaja en la carrera por la alcaldía, pero está lejos de ser una victoria garantizada y está a años luz de lo que necesitaría para ganar por completo.

No hay favoritos obvios en la carrera. La mayoría de los votantes, alrededor del 60%, todavía no están seguros de quién es su principal elección para alcalde con las boletas que saldrán en poco más de dos semanas.

La falta de vivienda y el crimen pesan mucho en la mente de los posibles votantes. Aun así, la mayoría se siente segura, aparte de la minoría, los republicanos registrados, que viven con miedo.

Al menos eso sugiere una encuesta bipartidista de la firma republicana Cygnal y la firma demócrata Chism Strategies, encargada por A Denver for Us All.

Ese es un nuevo grupo para líderes empresariales de nueva creación fundado por el inversionista David Carlson y su suegro, Chris Romer, fundador de la empresa de análisis de datos Project Canary y exsenador estatal. Romer perdió ante Hancock en un intento por convertirse en alcalde de Denver en 2011.

Los encuestadores recopilaron los datos de llamadas telefónicas y mensajes de texto entre el 9 y el 10 de febrero.

La encuesta representó de manera desproporcionada a los votantes blancos que ganaban más que el ingreso medio del área.

¿Por qué?

“La muestra son votantes probables para las elecciones municipales del 4 de abril, por lo que los datos demográficos reflejan esa población en lugar de la población general de Denver”, escribió el portavoz Josh Scott en un correo electrónico.

Si los blancos que ganan más que la mayoría de los habitantes de Denver son los que se presentan a votar en masa, esta encuesta posiblemente/tal vez/en cierto modo muestre lo que podría suceder.

Sin embargo, aquí está el problema para las personas que buscan profetizar: los números no son exactamente prometedores para ningún candidato, y la carrera está demasiado cerca para predecir.

Otras encuestas tempranas, incluida una encargada por la campaña de la concejal Debbie Ortega, la han mostrado a la cabeza en lo que respecta a los candidatos de primera elección. La demografía de las personas encuestadas en la encuesta A Denver for Us All podría explicar la diferencia, al igual que las actuaciones en debates recientes, los esfuerzos de divulgación y el dinero ganado por la campaña.

Brough, quien ha recaudado una cantidad considerable de dinero a través de igualaciones de contribuyentes del nuevo Fondo de Elecciones Justas de la ciudad, tiene una sólida ventaja en la recaudación de fondos, con $1,161,726.61. Eso es varios cientos de miles más que el candidato republicano autofinanciado Andy Rougeot, quien ocupa el segundo lugar en dinero con $786,151.96. La candidata del Fondo de Elecciones Justas, Leslie Herod, ocupa el tercer lugar en dinero en el cofre con $702,262.67.

Esto es lo que a los votantes encuestados les importaba que arreglara el gobierno de la ciudad.

Casi el 30% de los votantes quiere que la ciudad reduzca el crimen y mejore la seguridad pública como prioridad principal.

Abordar la falta de vivienda es lo más importante para el 25,2 % de los votantes, seguido de la disponibilidad y asequibilidad de la vivienda para el 23,1 % de los votantes, seguida por la inflación y el costo de vida para el 7,1 %.

Todas esas preocupaciones son seguidas por preocupaciones climáticas y ambientales; la economía y la creación de empleo; tráfico y carreteras mejoradas; y mejores parques y recreación.

La mayoría de los habitantes de Denverse sienten seguros en la ciudad. La mayoría de los republicanos, una minoría en Denver, no lo hacen.

Un total del 35 % de los votantes de Denver no se sienten seguros en el centro y el 74% señala que la delincuencia es un problema importante o una crisis.

Los republicanos son los que más le temen a Denver, con un 58 % que informa que se siente inseguro, en comparación con el 26 % de los demócratas y el 43 % de los votantes no afiliados.

Cuando se trata de personas sin hogar, el 96% de los habitantes de Denver dicen que es un problema importante o una crisis.

No está claro quién quieren estos posibles votantes para liderar la ciudad como alcalde.

Brough tiene una pequeña ventaja, con un 7,6% de apoyo entre las personas encuestadas. Leslie Herod alcanzó el 5,8% seguido de Mike Johnston con el 5,3%.

Brough, Herod y Johnston son los únicos tres candidatos que superan el margen de error de la encuesta del 4,86 %.

Entonces, si esta encuesta fuera correcta, Brough y Herod se enfrentarían en una segunda vuelta electoral con menos del 8% y el 6% del apoyo de los votantes, respectivamente. Herod, quien primero entregó sus firmas a la oficina del secretario y registrador, ocuparía el primer puesto.

La encuesta anterior publicada por la campaña de Ortega mostró su liderazgo, con Herodes y Lisa Calderón empatados con un 8% de apoyo cada uno.

En esta encuesta más reciente, el apoyo de Ortega fue del 3,9%, donde está empatada con el senador estatal Chris Hansen. El apoyo de Calderón cayó al 2,7%, colocándola detrás de todos esos candidatos más Rougeot, que tenía un 2,8% de apoyo.

Terrance Roberts y Kwame Spearman están empatados con el 1,6 %, Thomas Wolf y Trinidad Rodríguez estaban cada uno con el 0,5 % y Ean Thomas Tafoya, quien demostró ser un fuerte crítico de sus compañeros candidatos en un debate reciente, estaba con el 0,3 %.

Todos los demás candidatos combinados alcanzaron el 4,6%. Los que están en la boleta incluyen: Aurelio Martínez, Renate Behrens, Al Gardner, Robert Treta y Jim Walsh.

Los cinco candidatos que lideran la encuesta son todos del establecimiento político.

Brough se desempeñó como jefe de gabinete del exalcalde John Hickenlooper y como director ejecutivo de la organización de comercio empresarial, la Cámara de Comercio del Metro de Denver.

Herod se ha desempeñado en el Statehouse como representante desde 2017. Johnston se desempeñó como senador estatal de 2009 a 2017. Y Hansen se desempeñó como senador estatal desde 2020 y antes como representante estatal desde 2017.

Debbie Ortega ha pasado casi 28 años, en total, en el Concejo Municipal de Denver, primero como representante del Distrito 9 y luego como miembro general.

Así es como está en las encuestas el liderazgo actual de Denver. (Spoiler: no tan bien). Los encuestadores utilizaron una calificación de favorabilidad neta para mostrar qué tan populares son estos candidatos. La favorabilidad neta resta la cantidad de personas que no favorecen a un candidato de la cantidad de personas que sí lo

hacen.

El alcalde actual, Michael Hancock, está obteniendo malos resultados en las encuestas en su último año en el cargo, con una aprobación neta de -22.

El Ayuntamiento también está por debajo de cero con -7 de favorabilidad neta.

El Departamento de Policía de Denver está en las encuestas mejor que los dos con +2 de favorabilidad neta.

A los partidarios de Hancock les está yendo bastante bien en las encuestas.

En un debate reciente de 9News en la Universidad Estatal Metropolitana, el presentador Kyle Clark señaló que Hancock estaba peor en las encuestas que cualquier otro alcalde en la memoria reciente. También preguntó qué candidatos apoyaron a Hancock en las elecciones de 2019.

Los cinco candidatos que encabezaron la encuesta (Hansen, Johnston, Herod, Ortega y Brough) eran partidarios de Hancock.

También Rodríguez y Tafoya.

¿A quién apoyan las personas detrás de la encuesta?

Carlson y Romer llenaron el campo con donaciones y apoyaron fuertemente a Spearman con donaciones de $500 cada uno.

Romer también le ha dado $50 a Herod, $100 a Johnston, $250 a Ortega y $103.70 a Brough.

Carlson también le ha dado $500 a Brough y $258.75 a Rodríguez.

Ambos han contribuido a varias candidaturas al Concejo Municipal.

¿Qué es lo siguiente?

Las boletas se enviarán el 13 de marzo y la gente de Denver tendrá hasta el 4 de abril para votar.

Hay 17 personas en la boleta. Para evitar una segunda vuelta, un candidato necesitaría el apoyo del 50% más uno de los votantes. Eso se siente muy poco probable que suceda.

Sin embargo, un candidato podría dirigirse a las elecciones generales con menos del 6% de los votos.

“Esta carrera es un juego de cualquiera, especialmente si se comprometen a tomar el tipo de acción significativa para abordar la crisis de personas sin hogar que las encuestas muestran que los votantes de Denver apoyan”, dijo el director ejecutivo de Cygnal, Brent Buchanan, en un comunicado. “Los candidatos sabios ignorarán las turbas de Twitter y se levantarán para ofrecer el liderazgo real que los votantes sienten que falta en el gobierno de la ciudad actual”.