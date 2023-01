No deberían recibir los últimos refuerzos de COVID las personas jóvenes y sanas

Un asesor de la FDA dice que las personas jóvenes y sanas no deberían recibir los últimos refuerzos de COVID.

El asesor de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) cuestiona si las personas jóvenes y sanas deberían recibir nuevos refuerzos de COVID-19, argumentando que esas inyecciones deberían usarse para personas mayores.

“Creo que deberíamos dejar de tratar de prevenir todas las infecciones sintomáticas en personas jóvenes y sanas reforzándolas con vacunas que contengan ARNm de cepas que podrían desaparecer unos meses después”, escribió el Dr. Paul A. Offit, asesor y profesor del panel de vacunas de la FDA de pediatría del Children’s Hospital of Philadelphia, en New England Journal of Medicine el 11 de enero.

En su artículo, Offit citó dos estudios que sugieren que los refuerzos bivalentes, que se dirigen a la cepa COVID-19 original y dos subvariantes BA.4 y BA de Omicron. 5, no “provoquen respuestas inmunitarias superiores”.

“¿Por qué fracasó la estrategia para aumentar significativamente los anticuerpos neutralizantes BA.4 y BA.5 usando una vacuna bivalente?” preguntó.

“La explicación más probable es la impronta.

Los sistemas inmunológicos de las personas inmunizadas con la vacuna bivalente, todas las cuales habían sido vacunadas previamente, estaban preparadas para responder a la cepa ancestral del SARS-CoV-2.

Por lo tanto, probablemente respondieron a los epítopos compartidos por BA.4 y BA.5 y la cepa ancestral, en lugar de a los nuevos epítopos en BA.4 y BA.5”.

Offit señaló que, según esos estudios, “es probable que el refuerzo con una vacuna bivalente tenga un efecto similar al refuerzo con una vacuna monovalente”, pero enfatizó que “la dosis de refuerzo probablemente se reserve mejor para las personas que probablemente necesiten protección contra enfermedades graves”. ”

Otro médico pareció estar de acuerdo con las conclusiones de Offit con respecto a la “impresión”.

El Dr. Amesh Adalja, académico principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, dijo a U.S. News que “puede ser que el sistema inmunitario de las personas esté tan preparado para responder a la proteína de pico de cepa ancestral que un refuerzo reformulado no pueda estimular por completo el sistema inmunitario porque ha sido ‘impreso’ por la versión original del virus”.

He aquí más detalles:

Los datos y los estudios han demostrado que los adultos mayores y las personas que tienen sistemas inmunitarios comprometidos corren mayor riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID-19, hospitalización y muerte.

Mientras tanto, se ha demostrado durante mucho tiempo que los niños tienen la menor probabilidad de muerte, hospitalización o desarrollo de síntomas graves desde que comenzó la pandemia.

Tanto los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como la FDA dijeron que todas las personas mayores de 6 meses reciben refuerzos actualizados al menos dos meses después de la última dosis de la vacuna.

Los refuerzos bivalentes fueron autorizados bajo uso de emergencia para niños de 6 meses a 4 años el 9 de diciembre.

Mientras tanto, un pequeño número de estadounidenses ha recibido los refuerzosactualizados, según los CDC.

A partir del 4 de enero, alrededor del 15 por ciento de las personas mayores de 5 años recibieron las inyecciones bivalentes, mientras que alrededor del 38 por ciento de los adultos mayores de 65 años las recibieron.

Esos mismos datos de los CDC también muestran que alrededor del 80.9 por ciento de todos los estadounidenses recibieron al menos una dosis de una vacuna COVID-19 desde que se implementaron hace dos años, mientras que el 69 por ciento completó su “serie primaria” inicial.

Una portavoz de la FDA, Abigail Capobianco, respondió al artículo de Offit esta semana y le dijo a NBC News que Offit supuestamente usó datos “selectivos” para llegar a sus conclusiones y que “creemos firmemente que la totalidad de la evidencia disponible continúa respaldando el uso de estas vacunas en todos los grupos de edad.”

“Dr. Offit tiene derecho a opinar sobre la efectividad de las vacunas bivalentes contra el COVID-19 utilizadas como refuerzos”, dijo también Capobianco.

A principios de esta semana, Offit le dijo a CNN que los CDC y la FDA dijeron que no recibieron datos del mundo real sobre qué tan bien funciona el refuerzo bivalente para bloquear la transmisión del virus antes de que las agencias federales aprobaran esos refuerzos.

Los datos mostraron que alrededor del 1,9 por ciento de las personas que recibieron el primer refuerzo se infectaron, en comparación con el 3,2 por ciento que recibió la vacuna bivalente, informó CNN.

“Me enojó descubrir que había datos relevantes para nuestra decisión que no pudimos ver”, dijo Offit a CNN.

“Las decisiones que se toman para el público deben basarse en toda la información disponible, no solo alguna información, sino toda la información”.

El panel de vacunas de la FDA está programado para reunirse el 26 de enero para determinar los futuros regímenes de vacunación para abordar el COVID- 19.

Además también el periódico The Epoch Times se ha puesto en contacto con Moderna y Pfizer para obtener comentarios.