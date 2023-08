Nueva tarifa, capacitación obligatoria sobre trata de personas para algunos hoteles

Algunos hoteles en Virginia Central comenzarán a cobrar una tarifa adicional del 2% en las tarifas nocturnas a partir del sábado.

El Distrito de Mejoramiento Turístico de Richmond (TID) impacta a los hoteles en Hanover, la ciudad de Ashland, Richmond, Henrico y Chesterfield con 41 habitaciones o más que implementarán la nueva tarifa.

Los fondos se destinarán a Richmond Region Tourism y se espera que dupliquen el presupuesto de la organización sin fines de lucro a más de $8 millones anuales.

La tarifa apoyará la promoción de RVA como un destino turístico de ocio, conferencias y deportes, según la vicepresidenta ejecutiva de turismo de la región de Richmond, Katherine O’Donnell.

“Cuando pensamos en cómo está creciendo el destino, muchas de nuestras jurisdicciones están invirtiendo en instalaciones. Tiene Green City en juego en Henrico, así como el complejo deportivo cubierto en Chesterfield. Están invirtiendo en sus campos en River City Sportsplex”, dijo O’Donnell.

El código de Virginia exigió que más del 51% de los hoteleros de cada localidad aceptaran esta nueva tarifa.

Neil Amin, CEO de Shamin Hotels, abrirá su hotel número 75 en el condado de Henrico esta semana. Él estaba en el comité directivo encargado de hacer que los propietarios de hoteles en Metro Richmond aceptaran la tarifa.

“Creo que dando un paso atrás en un mundo posterior a la pandemia, estamos viendo que el viajero específico ha cambiado. Estamos viendo menos vendedores que llegan un martes, visitan a un par de clientes y se van un miércoles”, señaló Amin. “Realmente estamos viendo más turismo deportivo”.

Un TID no es una idea única. Hay decenas en todo el país.

Amin dijo que buscaron inspiración en San Diego para atraer nuevos visitantes a nuestra área quienes, a cambio, gastarán dinero en restaurantes y negocios locales.

Los empleados del hotel contratados el 1 de enero o antes también deben completar la capacitación obligatoria sobre trata de personas antes del 1 de julio.

La ley, que entró en vigencia el 1 de enero, exige que los empleados actuales del hotel completen el curso de capacitación en línea de 30 minutos antes del sábado.

Los empleados contratados después del 1 de enero tienen seis meses para completar la capacitación y se requiere cada dos años.

El Departamento de Estado ha informado que la Interestatal 95 es la principal ruta de tráfico de sur a norte en la costa este y brinda fácil acceso a las principales ciudades como Miami y la ciudad de Nueva York.

Briana Bill se desempeña como coordinadora de salud ambiental en el Departamento de Salud de Virginia.

Supervisa los programas regulatorios dentro de la industria turística de Virginia, incluidos hoteles y campamentos.

Bill y su equipo inspeccionarán los hoteles de manera rutinaria para asegurarse de que sus empleados hayan completado la capacitación gratuita sobre cómo detectar la trata de personas.

“Pueden ser personas que están desconectadas o desanimadas de interactuar con los demás.

Es posible que se refieran automáticamente a otra persona para que hable por ellos en su nombre. O tal vez se les asesore sobre qué decir”, explicó Bill.

La capacitación es importante porque la trata de personas es difícil de identificar y, dijo, involucra una variedad de signos.

Cualquiera puede acceder a este curso gratuito de 30 minutos en línea en el sitio web de VDH.

El Proyecto de Ley 258 de la Cámara de Representantes ordena al Departamento de Servicios de Justicia Penal de Virginia (DCJS, por sus siglas en inglés) que desarrolle el curso en línea.

El proyecto de ley se incluyó en la agenda legislativa del fiscal general Jason Miyares en 2022.

Creo que el problema no es que cobren una tarifa extra sino el problema es que de verdad sea para atacar este gran problema que no solo es a nivel nacional sino a nivel mundial, algunos países más que otros, pero que se utilice ese dinero para esa causa y que se vea el cambio a corto plazo. No es justo que esta tarifa se cobre y se vaya a seguir cobrando por años y años y el problema sigue empeorando cada vez más.

Entonces, como comunidad creo que si apoyamos estas causas con donaciones o tarifas extras, debemos de exigirles que den un reporte de y en que se esta usando ese dinero que collectan.