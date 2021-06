Nuggets siguen en mal camino

En la primera ronda de los Playoffs de la NBA los Nuggets de Denver están en una pelea muy cerrada con los Trail Blazers de Portland, el quinto juego fue una muestra de eso se fue a dos tiempos extras y los jugadores terminaron muertos de cansancio por la pelea feroz que se dio en la duela en ganador fueron los Nuggets que jugaron muy bien todo el encuentro, pero en especial los últimos minutos el marcador fue 147 a 140.

Toda la semana fue muy interesante el primero lo ganaron los de la costa oeste al derrotar en casa a los de la Milla Alta 123 a 109. Después los Nuggets regresaron a ser el equipo dominador de la temporada regular al ganar 128 a 109 y 120 a 115. enseguida fueron apaliados por Portland 115 a 95 con lo que se empato la serie y volvió a Denver donde se dio el juego en doble tiempo extra con la victoria se asegura que si hay un séptimo juego se juegue en su territorio por estar mejor sembrados. El ganador de esta serie se enfrentará al ganador entre los Lakers y los Suns.

No me quiero despedir sin darle un poco de amor ala Avalancha de Colorado que esta arrasando en la NHL también en su época de playoffs en su primera serie destrozaron al Blus de San Luis y en su serie contra los Golden Knights de las Vegas comenzaron goleado 7 a 1, la Avalancha es favorita no solo para ganar el oeste si no para llevárselo la Stanley Cup.