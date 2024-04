Orgullo vencido

Por Pastora Sandra Vara

Proverbios 11:2

Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra; Mas con los humildes está la sabiduría.

Sabe que claramente va recibir ofensas de cierta persona cada vez que se encuentra en el mismo lugar con esta persona. Usted ya puede estar al punto que ya decidió que simplemente ya no va ir a ningún lugar que puedan tener en común, para evitar los insultos humillantes directos o indirectos hacia usted. Yo le puedo decir que si he estado en tales situaciones y que también me han causado hacer ese tipo de decisiones, de decir yo no voy asistir a esa reunión. No por que no me guste la reunión pero para evitar a la persona que sin causa siempre quiere agredir con palabras y comentarios no agradables. Pero que va hacer usted o yo, cuando usted siente o sabe que Dios le esta requiriendo que vaya a tal reunión a pesar de sus sentimientos o orgullo. Va a ganar la voluntad De Dios para usted o va ganar su confort/orgullo? Si yo estoy dispuesta a decir, yo voy a ir a la reunión a pesar de lo que yo pueda pasar pero voy por que se que Dios tiene algo mas grande para mi. Vamos a verlo del punto de vista de Dios. Quien es el que esta detrás de la persona a quien le gusta agredir verbalmente a usted o a mi? Efecios 6: 12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne; sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Entonces NO debemos de darles el gusto a estos principados, potestades, o gobernadores de tinieblas sino vencerles en tomar decisiones en humildad para vencer la fuerza de estos enemigos de tinieblas. Yo he visto en mi propia vida que cada vez que voy a pesa de quien vaya a estar yo recibo en gran manera o puedo impartir a otra persona. El hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial nos va ayudar a crecer en el Espíritu. Una forma de HUMILDAD puede ser expresada por medio de estar vulnerable, aun cuando no nos gusta salir de nuestro confort.