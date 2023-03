Patrulla Fronteriza no tiene un control operativo completo de la frontera

Jefe de la Patrulla Fronteriza dice que la agencia no tiene un control operativo completo de la frontera.

El jefe de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., Raúl Ortiz, dijo que la agencia no tiene un control operativo completo de la frontera sur, un comentario que los legisladores aprovecharon rápidamente en una audiencia del comité con sede en Texas a la que solo asistieron republicanos.

La pregunta fue planteada por el presidente de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mark Green (R-Tenn.), sosteniendo una definición de control operativo elaborada en 2006 que requiere “la prevención de todas las entradas ilegales”.

“Según la definición que tiene, señor, ahí arriba, no”, respondió Ortiz.

La importancia de la respuesta de Ortiz para los republicanos se produce después de que en repetidas ocasiones le hayan planteado la misma pregunta al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien ha sostenido que la frontera está bajo control en numerosas audiencias.

Green estaba listo con un videoclip de Mayorkas haciendo ese comentario, preguntándole a Ortiz si el secretario estaba mintiendo, uno de varios argumentos que el Partido Republicano ha señalado como posibles motivos para un juicio político.

Fue una pregunta que Ortiz eludió en gran medida, y señaló que si bien cuatro de los nueve sectores de la frontera suroeste tienen recursos significativos, cinco se enfrentan a “un aumento en el flujo y eso ha causado una tensión considerable”.

El Departamento de Seguridad Nacional rechazó el miércoles el tono de la audiencia, y un funcionario notó una respuesta más matizada de Mayorkas en una audiencia ante el Senado en mayo del año pasado.

“Bueno, en realidad hay una definición legal que establece… que el control operativo es [si] ningún individuo ni sustancia controlada pasa por nuestra frontera. Entonces, bajo esa definición estricta, este país nunca ha tenido control operativo, pero obviamente se debe aplicar una capa de sensatez aquí”, dijo Mayorkas.

“Y mirando esa definición a través de la lente de la sensatez, ahora dedicamos 23,000 personas a la frontera. Estamos aumentando el personal, las instalaciones y otros métodos de apoyo. Y en mi opinión, los controles operativos significan maximizar los recursos que tenemos para brindar los resultados más efectivos”.

El debate sobre el significado del control operativo se basa en la Ley de vallas seguras de 2006, que estableció un criterio que, según los expertos, nunca fue realista.

“Este lenguaje, la prevención de todas las entradas ilegales a los Estados Unidos, incluidos los terroristas, otros extranjeros ilegales, instrumentos de terror, narcóticos y otro contrabando, creo que es muy indulgente usar la palabra aspiracional, quiero decir, no es realista”. Doris Meissner, ex comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos (INS) y miembro principal del Instituto de Política Migratoria, le dijo a The Hill en febrero.

La respuesta de Ortiz, sin embargo, obtuvo la gratitud de los legisladores en la audiencia del jueves.

“Jefe, tiene coraje”, dijo el representante Josh Brecheen (R-Okla.). “Te veo tratando de ser respetuoso y también te veo siendo directo y quiero agradecerte por hacer eso, que admitas que no tenemos control operativo en nuestra frontera sur”.