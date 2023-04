Piden la renuncia de toda la Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Denver

Enmedio de mucha tensión, también ‘hay demasiada disfunción’: y un grupo pide la renuncia de toda la Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Denver.

Los manifestantes abogan por el cambio y la seguridad escolar durante los comentarios públicos.

En la sesión de comentarios públicos de la Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Denver (DPS) programada regularmente el lunes, se discutieron varios temas diferentes durante la reunión de una hora, incluido un impulso para la renuncia de todos los miembros de la junta.

Los padres del grupo Resign DPS Board dicen que están hartos de la violencia después de que un estudiante de 16 años fue asesinado a tiros cerca de East High School y un joven de 17 años disparó contra dos decanos dentro de la escuela. El grupo ha iniciado una petición y el objetivo es una junta escolar completamente nueva.

Los miembros protestaron fuera de la sesión de comentarios públicos el lunes y muchos hablaron directamente con la junta. “Hay demasiada disfunción y demasiado enfoque en eso en lugar de lo que se debe hacer”, dijo Dorian Warren sobre la junta escolar actual.

Warren, oriunda de Denver, dijo que uno de sus hijos actualmente asiste a East High School.

“Realmente me he cuestionado si él estará seguro o no”, dijo la madre sobre su hijo. “Con suerte, llegaremos a un punto una vez que nuestros hijos se sientan seguros y los maestros se sientan seguros y podamos concentrarnos en su educación, porque para eso están”.

El vicepresidente de la Junta de Educación, Auon’tai Anderson, hablando en su nombre y no en el de la junta escolar, dijo que no cree que el esfuerzo se centre en los estudiantes.

“No creo que este esfuerzo grupal para destituir o hacer que la junta escolar renuncie se centre en los estudiantes”, dijo Anderson a Denver7. “Hipotéticamente, si la Junta Escolar de Denver renunciara y cumpliera con estas demandas, el gobernador probablemente nombraría personas para llenar esa vacante… Esa no será la realidad que enfrentaremos aquí en DPS. Planeo mantener mi trabajo. No he escuchado de ningún otro de mis colegas que planeen renunciar pronto”.

Uno de los otros temas discutidos durante la reunión del lunes fue el estado de innovación que fue revocado de ciertas escuelas de DPS la semana pasada.

“La Zona de Innovación de Kepner Beacon fue disuelta por la Junta Escolar de Denver en una votación de 5-2 el lunes de la semana pasada. Eso significa que esas escuelas permanecerán abiertas en todo momento, tal como estaban actualmente. Sin embargo, ahora se ejecutarán por el distrito y no por una junta autónoma o un director ejecutivo”, explicó Anderson, quien votó en contra del cambio.

Las escuelas innovadoras tienen una cierta cantidad de autonomía que, según muchos padres, permite un plan de estudios más personalizado para los estudiantes. Todavía está por verse qué cambios experimentarán las escuelas.

Incendio en granja mata a varios animals

Un incendio en granja Colorado Gators en el condado de Alamosa mata a varios animales.

“La tragedia ha golpeado a los Gators de Colorado”, dijo la granja Mosca en su página de Facebook el martes por la mañana.

Muchos animales en Colorado Gators, un centro de rescate de animales en el condado de Alamosa, murieron en un incendio antes del amanecer el martes.

La mayoría de las serpientes, lagartijas, tortugas, loros y gatos murieron en un incendio que se desató en el establo de reptiles alrededor de las 4:30a.m., dijo el rescate de Mosca en una publicación de Facebook.

No hubo heridos y los caimanes y cocodrilos fuera del edificio, así como las tortugas, peces y tiburones, están ilesos.

“La tragedia ha golpeado a los Colorado Gators”, decía la publicación.

No se sospecha de un juego sucio, pero el departamento de bomberos está investigando la causa del incendio, dijo el rescate.

Los bomberos del departamento de bomberos de Mosca-Hooper rescataron tres caimanes enanos y varias tortugas y tortugas.

“Estamos devastados. Pero hay algo positivo en lo que enfocarse”, escribieron los administradores del parque en Facebook. “Y tenemos cientos de animales sanos que aún debemos cuidar. Las oraciones son apreciadas. Vamos a salir de esto. No podemos cambiarlo, solo tenemos que lidiar con eso y seguir”.

El rescate de animales, que comenzó como un triturador de basura para una operación de piscicultura, atrae a turistas al Valle de San Luis en busca de encuentros de cerca con caimanes, serpientes y otros reptiles.

Atrae a unos 4000 visitantes al año a uno de los únicos refugios de caimanes del país fuera del sur y Texas.

El daño al parque es “extenso” y la limpieza llevará mucho tiempo, dijo el equipo de rescate, pero “seguiremos adelante”.