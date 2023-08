Planned Parenthood oculta el tráfico sexual, afirman sobrevivientes

La compañía Planned Parenthood es uno de los entornos clínicos más comunes a los que los traficantes sexuales llevan a sus víctimas, según al menos tres estudios. Esto se debe a que Planned Parenthood no hace preguntas, han dicho sobrevivientes del tráfico sexual.

Una investigación publicada en 2014 por el Beazley Institute for Health Law and Policy encontró que los sobrevivientes de la trata de personas han “tenido un contacto significativo con las instalaciones de tratamiento clínico, más comúnmente las clínicas de Planned Parenthood”.

Otro estudio de 2017, “Identificación de las experiencias de salud de las mujeres víctimas del tráfico sexual doméstico en los EE. UU.: un estudio cualitativo en la cárcel de Rikers Island”, encontró que “los departamentos de emergencia, Planned Parenthoods y las cárceles eran sitios de atención comunes”. Y “Sex Trafficking Victims at Their Junction with the Healthcare Setting – A Mixed-Methods Inquiry”, publicado en 2019, encontró que la “clínica comunitaria de atención médica más visitada es Planned Parenthood…”.

Planned Parenthood es la organización favorita de los traficantes sexuales

En “Las consecuencias para la salud del tráfico sexual y sus implicaciones para identificar a las víctimas en los centros de salud”, los investigadores encontraron que casi un tercio (29,6 por ciento) de los sobrevivientes del tráfico sexual humano habían visitado una filial de Planned Parenthood. La exasesora principal para la trata de personas del Departamento de Estado de EE. UU., Laura J. Lederer, explicó: “Dado que los proxenetas y traficantes generalmente ejercen un control casi completo de sus víctimas, estos puntos de contacto con la atención médica representan oportunidades excepcionales para la identificación e intervención de las víctimas. ”

Los investigadores detrás de “Sex Trafficking Victims at Their Junction with the Healthcare Setting – A Mixed-Methods Inquiry”, publicado en el Journal of Human Trafficking, dijeron que la mayoría de las mujeres que participaron en el estudio visitaron dos tipos de entornos tradicionales de atención médica mientras eran objeto de trata: departamentos de emergencia (76.2 por ciento) y clínicas comunitarias (71.4 por ciento).

“Entre los que usaron clínicas comunitarias, todos menos uno visitaron una clínica de Planned Parenthood”, afirma el estudio (énfasis agregado).

Los encuestados dijeron que Planned Parenthood fue el centro elegido porque era “familiar y útil” y principalmente porque ofrecía “servicios gratuitos”. En otras palabras, los traficantes sexuales llevan a sus víctimas a Planned Parenthood porque es “gratis” y “útil”.

Estas “oportunidades raras” para intervenir y salvar a mujeres y niñas de sus abusadores y traficantes parecen ser ignoradas en gran medida por Planned Parenthood, como han aludido los propios sobrevivientes de la trata.

No se hicieron preguntas

Laura, quien dijo que era tan “joven” que necesitaba “una exención” para ser examinada, habló sobre su tiempo “en la calle” diciendo: “Fui a hospitales, clínicas de atención urgente, clínicas de salud de la mujer y médicos privados. Nunca nadie me preguntó nada cada vez que fui a una clínica . … Tomé control de la natalidad durante los 10 años que estuve en las calles, principalmente inyecciones de Depo-Provera que recibí en Planned Parenthood y otras clínicas del vecindario. Recibí la píldora del día después de ellos…”

Otra sobreviviente explicó que quedó embarazada seis veces mientras era objeto de trata y tuvo seis abortos. Ella dijo: “ Al menos uno de mis abortos fue de Planned Parenthood porque no hicieron ninguna pregunta. … Tenía tanto tejido cicatricial debido a estos abortos porque no hubo seguimiento y en un par de casos tuve infecciones graves, tan graves que eventualmente perdí mis trompas de Falopio y tuve que someterme a una histerectomía”.

El abuso del traficante continuó mientras estaba en Planned Parenthood.

Ann también compartió que su traficante la acompañó a Planned Parenthood para que le hicieran pruebas de ITS o para que le diera control de la natalidad y que, mientras estaba allí, se hizo amigo del personal. Y ella no fue la única de sus víctimas que trajo a Planned Parenthood. Era un cliente habitual. Ella explicó:

Fui a Planned Parenthood. Fui allí mucho para el control de la natalidad [a la misma clínica]. Él [el traficante] llevó a todas sus niñas allí. Lo conocían por Benny, pero no sabían quién era. Seguía diciendo que eran hermanas o amigas. Él no estaba como, ‘Oh, esta es mi novia. Esta es mi novia. Esta es mi novia.’ Él simplemente decía: ‘Esta es mi hermana’. Este es mi amigo. Este es mi primo.’ Así era como podría atraer a muchas personas diferentes y no ser cuestionado al respecto.

… Siempre que alguna de nosotras iba, Él iba con nosotros. [El traficante se negaba a salir, incluso si los proveedores de atención médica se lo pedían.] Él decia, ‘No, estoy bien. Quiero asegurarme de que la trates bien.

Ellos no lo hicieron. Simplemente decían: ‘¿Estás de acuerdo con que él esté aquí?’ La respuesta siempre era, ‘Sí’.

El traficante de Jazzy también la acompañaría a Planned Parenthood, mientras ella fue traficada durante más de seis años .

“Solo estoy completando el papeleo y estoy esperando hasta que me llamen. Y va a entrar conmigo [el traficante]”, dijo. “Y le dije: ‘No creo que te dejen entrar allí’, ¿sabes? Y él estaba como, ‘Bueno, está bien. Vamos a averiguarlo.

No voy a dejarte fuera de mi vista. Como, ya sabes, ‘¿qué creen [los traficantes] que vas a hacer? ¿Entrar allí con el médico y no salir nunca? sabes. Y yo estaba muy nerviosa. Yo estaba como, ‘Oh wow’… ¿sabes a lo que me refiero? No hay ningún tipo de privacidad ni nada. Estás nerviosa todo el tiempo, ¿sabes?

Oportunidades perdidas para salvar a mujeres y niñas

Beverly, que fue objeto de trata durante ocho años , dijo: “Visitaba Planned Parenthood con mucha frecuencia ”, y explicó que iba a Planned Parenthood “cada 4 o 5 meses” para hacerse pruebas de detección de ITS y ETS. Ella dijo que Planned Parenthood fue “siempre bastante expeditivo en el proceso” de hacerle pruebas de embarazo y una inyección anticonceptiva Depo-Provera, que ha demostrado aumentar el riesgo de una mujer de contraer el VIH hasta en un 40% . Ann dijo que también iba a menudo a Planned Parenthood, donde “conseguía anticonceptivos. Así no me quedaba embarazada. Aborté…”. Y añadió: “Me cambiaron el anticonceptivo porque uno no funcionaba debido a mi sangre o lo que fuera. Así que no podía tomar la píldora. Tuve que tomar otro tipo de píldora. Luego me pusieron la inyección. Así que, lo que dijeron que se haría, se hizo. Se aseguraron de que me hicieran pruebas de ETS”.

A pesar de la frecuencia de sus visitas, los sobrevivientes no recibieron ayuda real de Planned Parenthood para escapar de sus traficantes.

Planned Parenthood está obligada a denunciar incluso las sospechas de abuso infantil.

Según su sitio web , puede brindar información a las fuerzas del orden “si usted es víctima de un delito y no podemos obtener su consentimiento; … En circunstancias de emergencia para denunciar un delito; la ubicación del crimen o de las víctimas; o la identidad, descripción o ubicación de la persona que cometió el delito”.

También establece: “Podemos divulgar información médica sobre usted para actividades de salud pública. Estas actividades generalmente incluyen lo siguiente: … Para denunciar abuso o negligencia infantil; … Notificar a la autoridad gubernamental correspondiente si creemos que un paciente ha sido víctima de abuso, negligencia o violencia doméstica.

Solo haremos esta divulgación si está de acuerdo o cuando lo exija o lo autorice la ley”. Planned Parenthood también afirma : “Todos los proveedores médicos son informantes obligatorios.

Si hay un problema de abuso o negligencia, la ley exige que las profesiones médicas notifiquen al Departamento de Servicios para Niños y Familias.

Además, los proveedores de atención médica tienen obligaciones éticas y legales en lo que respecta al consentimiento informado y garantizar que un paciente tome decisiones sin coerción ”.

Sin embargo, los sobrevivientes dejan en claro que Planned Parenthood fracasó constantemente en ayudarlos.

La exdirectora de Planned Parenthood, Ramona Treviño, también se ha pronunciado sobre cómo la organización hace la vista gorda ante el tráfico sexual.

Treviño le dijo a la presidenta y fundadora de Live Action, Lila Rose, en 2016 que Planned Parenthood mintió cuando afirmó que estaba capacitando activamente al personal para identificar a los traficantes sexuales y las víctimas del tráfico sexual.

En cambio, afirmó, la organización capacitó al personal sobre cómo no quedar atrapado en las grabaciones de los investigadores encubiertos.