La policía de Denver discriminó a las personas que hablan poco inglés, según una investigación federal de derechos civiles.

Los oficiales del Departamento de Policía de Denver violaron los derechos civiles de las personas que no hablan inglés al no utilizar los servicios de traducción apropiados o al no utilizar ningún servicio de traducción, descubrió una investigación federal.

La investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. comenzó en 2018 después de que los habitantes de Denver expresaran su preocupación por las interacciones de los oficiales con los residentes del vecindario de East Colfax que hablan birmano y rohingya. En varias ocasiones, los oficiales usaron niños u otros miembros de la familia para ayudar a traducir. A veces, la policía no utilizaba intérpretes.

“Como resultado de estas prácticas, los oficiales del DPD arrestaron a personas con dominio limitado del inglés sin informarles de los cargos en su contra en un idioma que pudieran entender; utilizó a menores para brindar asistencia lingüística; y confió en personas no calificadas para brindar asistencia lingüística en nombre de los oficiales del DPD”, según la investigación.

El Departamento de Justicia acordó el lunes un acuerdo con el Departamento de Policía de Denver que requerirá que la policía implemente nuevas políticas y capacitación con respecto a los servicios de traducción. El departamento actualizará su política para prohibir el uso de transeúntes y familiares para los servicios de traducción, excepto en circunstancias extremas. Los líderes del departamento también nombrarán un coordinador de acceso al idioma y mejorarán la capacitación sobre la interacción con personas que hablan idiomas distintos al inglés, según el acuerdo.