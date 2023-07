La primera gran fusión de redes de escuelas chárter de Denver plantea una prueba de liderazgo. El 1 de julio, dos redes chárter de Denver se fusionarán oficialmente, poniendo fin a los 17 años de funcionamiento de STRIVE Prep. Las 12 escuelas operarán bajo el nombre de Rocky Mountain Prep.

Se describió como un plan emocionante con objetivos elevados: dos de las redes de escuelas chárter locales de Denver unirían fuerzas para fortalecer lo académico, apoyar la salud mental de los estudiantes y prepararlos mejor para la vida después de la escuela secundaria. Los estudiantes de inglés y los estudiantes con discapacidades lograrían resultados excepcionales.

La fusión de Rocky Mountain Prep y STRIVE Prep, anunciada el verano pasado, también ayudaría a las organizaciones a superar una serie de desafíos: disminución de inscripciones, presupuestos más ajustados y más escrutinio de sus registros académicos por parte de una junta escolar escéptica.

Para guiar la fusión, los líderes de las escuelas eligieron a una ejecutiva de la escuela chárter llamada Tricia Noyola, que había supervisado una importante expansión de las escuelas chárter en Austin, Texas. Pero el año pasado ha sido tenso y caótico, con la partida de cientos de empleados de las dos redes, un cambio radical por parte de los líderes de la red sobre qué nombre llevará la nueva red y un coro de preocupaciones sobre el liderazgo de Noyola. Ahora, a solo unos días de que la fusión se haga oficial, queda por ver si las dos redes serán más fuertes juntas o si una unión desafortunada.

La nueva red tomará el nombre de Rocky Mountain Prep y atenderá a casi 5,000 estudiantes desde preescolar hasta el grado 12 en una docena de campus. Será la segunda red de escuelas chárter más grande de la ciudad y llevará las esperanzas y los sueños de miles de familias de Denver, muchas de ellas padres de color de bajos ingresos y familias inmigrantes que temen que sus hijos no reciban la educación que merecen en el distrito. dirigir escuelas.

Mientras tanto, STRIVE Prep, que alguna vez fue un actor clave y un líder intelectual en el sector de vuelos chárter, dejará de existir.

Los partidarios de Noyola, quien ha sido directora ejecutiva de ambas redes durante los últimos ocho meses, aunque todavía son organizaciones separadas, ven a una líder latina que proviene del mismo entorno que muchos estudiantes, defiende el rendimiento estudiantil y aporta una mano fuerte a las decisiones de gestión.

Patrick Donovan, presidente de la junta de Rocky Mountain Prep, dijo que Noyola tiene una gran experiencia en el manejo de escuelas, particularmente en lo que respecta a lo académico y la cultura escolar.

Los detractores pintan una imagen diferente, describiendo a un líder que gobierna a través del miedo, aleja a los educadores experimentados y no apoya a los nuevos maestros. También ven una búsqueda decidida de puntajes más altos en las pruebas y un enfoque disminuido en la salud mental de los estudiantes, el apoyo a los estudiantes con discapacidades y la programación que eleva las voces de los estudiantes, como clases de oratoria y debate en la escuela intermedia y eventos con temas de justicia social para estudiantes escolares de secundaria.

Bajo Noyola, quien está en camino de ganar $340,000 de las dos redes este año escolar, más que cualquier superintendente en Colorado, se ha instado a los maestros a no sindicalizarse y advertido que no hablen con los medios sobre la fusión. “Solo hay una razón por la que la gente quiere sindicalizarse, y es porque hay desconfianza e insatisfacción, y uno no se siente apreciado”, dijo Jenny Bisha, cuyo trabajo como directora de mejora continua de STRIVE Prep será recortado a fines de junio. Bisha no ha estado involucrada en ningún esfuerzo de sindicalización.

Varios educadores dijeron que sus experiencias recientes en las escuelas Rocky Mountain Prep o STRIVE Prep fueron tan tóxicas o perturbadoras que les amargaron las escuelas chárter o la enseñanza para siempre.

Dos dijeron que aconsejaron a las familias que abandonaran Rocky Mountain Prep porque las escuelas no satisfacían las necesidades de sus hijos.

Chalkbeat habló con más de tres docenas de personas para esta historia, incluidos empleados actuales y anteriores, miembros de la junta de la red, padres, estudiantes y expertos en políticas educativas.

Algunos pidieron que no se usaran sus nombres por temor a perder sus trabajos, tener problemas para obtener referencias o sufrir represalias.

Noyola rechazó repetidas solicitudes de entrevistas, pero proporcionó respuestas por escrito a las preguntas.

“Ciertamente establezco un estándar alto y espero que todos lo cumplan. Hacer menos sería un perjuicio para nuestros estudiantes y familias”, escribió. “Puedo ser exigente, pero siempre me esfuerzo por ser justo”.

Los miembros de la junta de ambas redes sugirieron que los críticos de Noyola la están manteniendo en un nivel más alto que los exlíderes de STRIVE y Rocky Mountain Prep, quienes eran hombres blancos.

“Como mujer de color en este espacio, a veces estás sujeta a más críticas que, creo, los hombres blancos”, dijo Amber Valdez, vicepresidenta de la junta de STRIVE Prep. “Creo que Tricia entró con una visión clara y no se disculpó. No tiene aversión a los conflictos, porque quiere hacer las cosas”.

STRIVE, Rocky Mountain hace planes para fusionarse.

Los líderes de STRIVE Prep y Rocky Mountain Prep anunciaron públicamente planes para unir fuerzas en agosto pasado, diciendo que la fusión crearía un camino cohesivo desde preescolar hasta el grado 12, algo que dijeron que las familias habían buscado durante años.

Rocky Mountain tiene cuatro escuelas primarias y STRIVE, desde el cierre de dos escuelas intermedias este mes, tiene ocho escuelas en su mayoría secundarias.

El verano pasado, ambas organizaciones se encontraban en momentos de transición. “Ninguna red [chárter] que yo conozca salió de una pandemia con la sensación de estar en una posición sólida”, dijo el fundador y ex director ejecutivo de STRIVE Prep, Chris Gibbons.

Las escuelas también se enfrentaban al final de una gran afluencia de dólares de estímulo federal de COVID que habían ayudado a pagar personal y servicios adicionales en los últimos años, dijo. Los recortes presupuestarios eran inevitables.

Valdez también dijo que las familias de STRIVE y las partes interesadas dijeron a los líderes “que lo que faltaba a STRIVE era una visión clara, una meta clara”.

Ella y otros miembros de la junta dicen que eso es lo que Noyola trajo a la mesa.

Noyola se había mudado a Denver desde Austin en la primavera de 2021 para tomar el timón de Rocky Mountain Prep cuando el fundador y director ejecutivo James Cryan se fue.

En la primavera de 2022, Gibbons anunció que dejaría STRIVE para trabajar en la Fundación Bill y Melinda Gates. (La fundación apoya a Chalkbeat. Vea una lista completa de nuestros patrocinadores y lea nuestra política de ética).

Noyola solicitó reemplazar a Gibbons, proponiendo que STRIVE y Rocky Mountain Prep se fusionen y que ella lidere la red combinada, según el miembro de la Junta de STRIVE, Ulysses Estrada, quien presidió el grupo de trabajo de sucesión del CEO de la red.

Gibbons dijo que los líderes de STRIVE habían considerado previamente la posibilidad de fusionarse con otra escuela autónoma o red. Rocky Mountain Prep había ido más allá, duplicando el tamaño de su red al hacerse cargo de dos escuelas en apuros, una escuela chárter en Denver y una escuela administrada por el distrito en Aurora, para 2018.

STRIVE Prep y Rocky Mountain Prep atienden a poblaciones similares, en su mayoría estudiantes de color, y muchos provienen de familias de bajos ingresos. Aproximadamente la mitad de los estudiantes de Rocky Mountain Prep y casi las tres cuartas partes de los estudiantes de STRIVE son estudiantes de inglés.

“Francamente, estábamos evaluando a Tricia como a cualquier otro candidato a CEO”, dijo Estrada. “Si no pensáramos que Tricia tenía las habilidades adecuadas para liderar STRIVE, no buscaríamos [la fusión]”.

Para julio de 2022, la junta decidió que Noyola y la fusión eran adecuadas para STRIVE. Las dos redes decidieron que ella continuaría al frente de Rocky Mountain Prep por otro año y se convertiría en directora ejecutiva de la red unida cuando la fusión fuera definitiva el 1 de julio de 2023.

Denver es un mercado difícil para la expansión de las escuelas chárter

Los expertos dicen que la cantidad de fusiones de escuelas chárter en todo el país ha aumentado en los últimos años, a veces impulsadas por la partida de los fundadores que lanzaron redes a principios de la década de 2000, la disminución de la inscripción o las presiones financieras.

STRIVE ha cerrado tres escuelas en los últimos tres años, incluidos los campus de Lake y Kepner a principios de este mes. Denver ha visto una serie de cierres de otras escuelas chárter y otras redes han frenado su crecimiento.

Un análisis de 2021 realizado por Charter School Growth Fund concluyó que si las redes de escuelas chárter quieren crecer en el mercado de Denver, las fusiones son el único camino razonable. El fondo de crecimiento, que ha proporcionado fondos tanto a STRIVE como a Rocky Mountain Prep, ayuda a financiar la expansión de las escuelas chárter en todo el país.

Gibbons dijo que el paso es una estrategia importante a largo plazo para abordar la reducción de la inscripción, la sostenibilidad financiera y un clima político en Denver que se ha vuelto menos favorable para las escuelas chárter.

En cuanto a la reciente oleada de salidas de personal y el descontento latente en algunos sectores, dijo: “Siempre supimos que esta sería una estrategia muy disruptiva a corto plazo”.

La fusión provoca un gran cambio cultural en STRIVE Prep

Cuando los líderes de las dos redes chárter dieron a conocer el plan de fusión en agosto pasado, dijeron que la nueva red llevaría el nombre STRIVE. Los líderes de STRIVE eligieron a la abogada principal de la red, Jessica Johnson, para que se desempeñe como directora ejecutiva interina hasta que el sindicato sea oficial. Pero en tres meses, Johnson se había ido, un cambio de personal importante que los empleados actuales y anteriores dijeron que ocurrió abruptamente sin explicación.

Tanto Johnson como la red acordaron “comunicar a todos que la salida de la Sra. Johnson de STRIVE Prep fue voluntaria”, según una copia del acuerdo de separación de Johnson obtenida por Chalkbeat a través de una solicitud de registros públicos. El acuerdo prometía que Johnson recibiría su salario de directora ejecutiva interina hasta el 30 de junio.

Johnson se negó a comentar para esta historia.

El 2 de noviembre, la junta de STRIVE Prep nombró a Noyola nueva directora ejecutiva de STRIVE Prep, lo que la convierte en líder de dos redes de escuelas chárter diferentes al mismo tiempo. Recibió un salario base anual de $220,000 de Rocky Mountain Prep y, cuando asumió el puesto más alto en STRIVE, su tarifa de consultoría mensual aumentó de $4,000 a $5,000. En abril, esa tarifa de consultoría se duplicó a $ 10,000 por mes, retroactivo al 1 de octubre.

Eso significa que el salario de Noyola, incluido un bono de $24,000 que recibió de Rocky Mountain Prep este año, asciende a $340,000. Eso es más de lo que ganó este año el CEO de DSST, la red de escuelas chárter más grande de Denver, o los superintendentes de Denver y Jeffco, los dos distritos escolares más grandes de Colorado.

Noyola escribió: “Me pidieron que hiciera el trabajo de dos personas cuando me convertí en director ejecutivo de ambas redes, y mi compensación sigue siendo más baja que la compensación combinada de ambos roles”.

El próximo año escolar, Noyola ganará un salario base de $290,000, con posibilidad de bonificación.

En febrero, los miembros de la junta de STRIVE anunciaron un cambio en el nombre de la nueva red. El nombre, las prácticas y los estándares de Rocky Mountain Prep reemplazarían a los de STRIVE. Citaron datos del informe de un consultor que mostró mejores resultados académicos y de instrucción en Rocky Mountain Prep que en STRIVE.

En 2022, menos del 10 % de los estudiantes en cinco escuelas STRIVE eran competentes en las pruebas estatales de matemáticas. Lo mismo sucedió con la alfabetización de una escuela STRIVE. Alrededor del 30% de todos los estudiantes de Rocky Mountain Prep fueron competentes en las pruebas de matemáticas y alfabetización, aún por debajo del promedio estatal.

La madre Tracy Hill dijo que su hijo de cuarto grado ha tenido una buena experiencia en Rocky Mountain Prep-Berkeley desde preescolar. Mantener el nombre de Rocky Mountain Prep se siente como una victoria.

Pero esta primavera, Hill se sorprendió al enterarse por un reportero que la escuela STRIVE más cercana, el campus de Lake, cerraría y no sería una opción cuando su hija vaya al sexto grado.

“Es una pena, porque está a poca distancia de nuestra casa”, dijo.

Mientras tanto, el cambio de nombre sacudió a algunos estudiantes y familias de STRIVE. “Probablemente todos en mi vecindario han ido a una escuela STRIVE Prep”, dijo Jacobo Gracia-Meza, quien se graduó de STRIVE Prep-SMART Academy en junio y se dirige a la Universidad Estatal de Colorado en el otoño.

“La idea de que nos quiten el nombre también implica el arduo trabajo que realizamos”, dijo.

Mientras tanto, sus padres están preocupados por el costo de comprar nuevos uniformes escolares para su hermano menor.