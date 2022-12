Precios de los medicamentos comenzarán a disminuir para los beneficiarios de Medicare

Por Ari Armstrong

Los hogares afectados podrían ahorrar cientos de dólares al año.

A partir del próximo mes, entrará en vigencia un límite de $35 en los precios de la insulina para millones de beneficiarios de Medicare. El precio más bajo es una de las primeras de varias medidas políticas que los estadounidenses verán en los próximos meses y años bajo la Ley de Reducción de la Inflación promulgada en agosto.

El proyecto de ley también requiere que las compañías farmacéuticas paguen los reembolsos de Medicare por los medicamentos cuyos precios superan la inflación de la Parte D de Medicare y exige que el gobierno negocie los precios de algunos medicamentos recetados para las personas que tienen Medicare, la primera vez que Medicare tiene ese poder. Si bien no está claro cuántas personas se beneficiarán en última instancia de los diversos cambios, 49 millones de personas están inscritas en los planes de la Parte D de Medicare, según Kaiser Family Foundation.

Los reembolsos de la Parte D de Medicare comenzaron en octubre. Ese mismo mes, Medicare también comenzó a pagar más por algunos medicamentos biosimilares para crear más competencia, reducir el costo y mejorar el acceso de los consumidores a esos medicamentos. Los biosimilares son medicamentos que son muy similares a un medicamento existente y tienen un precio de venta promedio que no es más alto que el del otro medicamento.

El límite de insulina que entrará en vigencia el próximo mes beneficia a los beneficiarios de la Parte D de Medicare, quienes ya no tienen que pagar un deducible de su insulina. Un límite mensual de $35 para la insulina para los beneficiarios que usan bombas de insulina y están cubiertos por el beneficio de equipo médico duradero de la Parte B de Medicare entra en vigencia el 1 de julio, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

Richard Frank, investigador principal en estudios económicos y director de la Iniciativa de Políticas de Salud Brookings Schaeffer de la Universidad del Sur de California, dijo que hay un par de razones por las que la ley reduce el costo de la insulina antes que otras medidas.

“Toda la historia de la reforma de salud en este país es que uno realmente quiere tratar de transferir beneficios reales a personas reales. Y la insulina, debido a la relativa simplicidad técnica, es un gran lugar para eso de inmediato. Le das a las personas enfermas que realmente necesitan ayuda, y donde ha habido muchos costos compartidos locos para los pacientes, antes, para que los beneficios de la legislación comiencen a ser evidentes con bastante rapidez”, dijo.

Los pacientes de Medicare gastaron mil millones de dólares en insulina en 2020, según Kaiser Family Foundation, y se estima que el 16,5 % de las personas con diabetes racionaron su insulina el año pasado, lo que puede ser extremadamente dañino para su salud, según un artículo de Annals of Internal Medicine. publicado en octubre.

Pero el proceso del Departamento de Salud y Servicios Humanos para negociar los precios de los medicamentos llevará mucho más tiempo. Este proceso se aplicará a ciertos tipos de medicamentos, incluidos los biológicos, o medicamentos que provienen de fuentes biológicas como azúcares o proteínas que no tienen competidores genéricos o biosimilares, o medicamentos de marca en los que la empresa posee la patente, conocidos como medicamentos únicos. drogas de origen. Aquí está la línea de tiempo:

En septiembre, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid enumerarán los 10 medicamentos de la Parte D cuyos precios negociados entrarán en vigencia en 2026. Las negociaciones comienzan en octubre y finalizan en agosto de 2024, según el cronograma de Kaiser Family Foundation. Otra ronda de negociaciones para 15 medicamentos de la Parte D comienza en febrero de 2025 y finaliza en noviembre de 2025, y los precios entrarán en vigencia en 2027.

El proceso de negociación de 15 medicamentos de la Parte D o la Parte B comienza en 2026 y los precios entrarán en vigencia en 2028.

En 2027, se anunciarán 20 medicamentos de la Parte D o la Parte B y en 2029, esos precios afectarán a los consumidores. En 2028, se elegirían 20 medicamentos más de la Parte D y la Parte B para implementarlos por completo en 2030. La última ronda de 20 precios de medicamentos de la Parte B y D se vería en 2031.

“El proyecto de ley está diseñado para que Medicare negocie los medicamentos que tienen el gasto agregado más alto, por lo que realmente le brinda el mayor beneficio por su dinero”, dijo Emily Gee, vicepresidenta y coordinadora de políticas de salud del Centro para el Progreso Estadounidense.

Los cambios de precios deberían comenzar a tener un impacto real en los estadounidenses en 2026. “En muchos casos, obtendrán un recorte de aproximadamente el 30 % en esa porción deducible de su medicamento. La mayoría de la gente lo notaría”, dijo Frank.

Según un análisis del impacto de la Ley de Reducción de la Inflación del Center for American Progress, una pareja de ancianos de clase media que vive en Pittsburgh, donde una persona es diabética y toma insulina, podría ahorrar $575 en insulina cada año a partir del próximo año, y como tanto como $2,430 cada año para su hogar, debido al límite de $2,000 en los gastos de bolsillo anuales, a partir de 2025.

¿Cómo responderá la industria farmacéutica?

Un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. publicado en septiembre mostró que las compañías farmacéuticas aumentaron los precios de varios medicamentos en más del 500 % entre 2016 y 2022, y a algunos expertos les preocupa que las compañías farmacéuticas puedan encontrar lagunas en la nueva ley.

Juliette Cubanski, subdirectora del programa de política de Medicare de la Kaiser Family Foundation, dijo que es posible que las compañías farmacéuticas no puedan hacer mucho para evitar ser seleccionadas para el primer proceso de negociación en este momento. Pero, en general, podrían tratar de poner barreras a la implementación, como presentar desafíos legales contra la ley. Cubanski dijo que otra respuesta podría ser precios de lanzamiento más altos para nuevos medicamentos.

“Ese es solo uno de esos efectos secundarios de esta legislación que realmente no podemos controlar en este país porque no tenemos ningún tipo de enfoque organizado para fijar el precio de los medicamentos como lo hacen otros países”, dijo Cubanski. “Se espera que las disposiciones de la Ley de Reducción de la Inflación sean útiles para restringir el crecimiento de los precios de los medicamentos existentes, pero no contiene ninguna disposición para limitar el nivel en el que se establecen los precios de los medicamentos nuevos que llegan al mercado”.

El gobierno solo puede negociar medicamentos que han estado en el mercado durante un cierto número de años: nueve años para medicamentos de molécula pequeña, generalmente píldoras, incluidos algunos tratamientos contra el cáncer, y 13 para productos biológicos, que utilizan células vivas y son difíciles y más costosos. para la fabricación.

“Creo que hay un esfuerzo por parte de las compañías farmacéuticas para traer productos innovadores al mercado porque creo que hay un reconocimiento entre la industria farmacéutica de que ahí es donde tienen una especie de ventaja en los precios y las negociaciones de precios, cuando nosotros Estamos hablando de medicamentos que son verdaderamente únicos e innovadores y que no tienen productos de la competencia”, dijo Cubanski.

Sin embargo, agregó que las posibilidades de cómo podrían responder las compañías farmacéuticas son en gran medida desconocidas en este momento, porque todavía queda mucho por hacer a nivel de políticas.

También podrían tratar de llevar su carga financiera al mercado de seguros privados o utilizar las peticiones de los ciudadanos para tratar de evitar que la FDA apruebe los medicamentos genéricos, al menos por un tiempo, informó NBC News.

Gee dijo que ve esos mensajes sobre el cambio de costos o el aumento de los precios de lanzamiento como una táctica de miedo de las compañías farmacéuticas y dijo que en realidad no hay nada que les impida subir los precios ahora.

“Pero ahora hay muy poca disciplina para ellos porque el mercado está muy concentrado”, dijo. “Si pudieran aumentar su precio otros $10, ¿por qué no lo harían ahora? Es difícil ver por qué estarían dejando dinero sobre la mesa hoy”.