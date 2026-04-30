Prepárese para la temporada de granizo

Con la temporada de granizo prácticamente a la vuelta de la esquina, los expertos en seguros explican por qué los propietarios de viviendas deberían prepararse desde ahora. La temporada de granizo en Colorado puede extenderse desde abril hasta septiembre, y algunas tormentas llegan a causar daños por un valor superior a los mil millones de dólares.

Un informe de seguros elaborado por State Farm reveló que, en el 2024, Colorado registró algunas de las reclamaciones por daños causados ​​por granizo más costosas de todo el país.

Los legisladores de Colorado, junto con la Asociación de Información sobre Seguros de las Montañas Rocosas (RMIIA, por sus siglas en inglés), están trabajando para encontrar una solución al elevado costo de los daños provocados por el granizo, el cual representa un 60% de lo que los propietarios de viviendas en el estado pagan en primas de seguro.

«El granizo es el principal factor que impulsa nuestros costos», Carole Walker, directora ejecutiva de la RMIIA.

El Proyecto de Ley del Senado 155 promueve el uso de techados resistentes al granizo con el fin de reducir tanto las reclamaciones como el monto de las primas.

«Si logramos implementar esto a gran escala —es decir, contar con techos capaces de resistir mejor la furia de la naturaleza y ese granizo destructivo—, a largo plazo esto nos ayudará a que nuestras viviendas sean más asegurables, y también contribuirá a reducir las tarifas», señaló Walker.

Las compañías de seguros pueden ofrecer descuentos sustanciales a aquellos propietarios que instalen techados de «Clase 4» para protegerse contra los daños causados ​​por el granizo. Los techados de Clase 4 están diseñados para repeler el granizo, logrando que este, básicamente, rebote al impactar contra la superficie.

El Proyecto de Ley 155 también aborda el fraude en los trabajos de techado, un factor que contribuye asimismo al encarecimiento de los seguros.