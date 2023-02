Legisladores presentan proyecto de ley para desfinanciar universidades que dispensan píldoras abortivas.

El senador Steve Daines (R-Mont.) y el representante Chip Roy (R-TX) presentaron la Ley de protección de la vida en los campus universitarios de 2023 el viernes, el día de la 50.ª Marcha anual por la vida, la primera marcha nacional pro-vida. desde la anulación de Roe v. Wade.

El proyecto de ley eliminaría los fondos federales de los colegios y universidades que brindan a los estudiantes o empleados la píldora abortiva. Los legisladores también introdujeron esta legislación en 2021.

El proyecto de ley establece que prohibiría “la concesión de fondos federales a una institución de educación superior que alberga o está afiliada a un sitio de servicios para estudiantes que proporciona medicamentos abortivos o abortos” a estudiantes o personal universitario.

Define las drogas abortivas como cualquier sustancia o droga utilizada para matar intencionalmente a un niño no nacido o para interrumpir un embarazo con una intención distinta a la de producir un nacido vivo, extirpar a un niño no nacido fallecido o tratar un embarazo ectópico.

El régimen de píldoras abortivas incluye dos medicamentos: mifepristona y misoprostol.

“Un dormitorio universitario no es lugar para hacerse un aborto por cuenta propia, y el contribuyente estadounidense no debería pagar por la destrucción de vidas humanas inocentes en nuestros campus universitarios. Pero, como ya sabemos, lo que realmente le importa a la industria del aborto son las ganancias, no el bienestar de las madres o la integridad de la educación superior”, dijo Roy en el comunicado de prensa del viernes.

“La Ley de Protección de la Vida en los Campus Universitarios trata de proteger a las jóvenes universitarias y sus hijos por nacer del impulso radical e imprudente de la industria del aborto depredadora para el acceso universal a los abortos”.

Para recibir fondos, los colegios y universidades tendrían que demostrar que no dispensan la píldora abortiva en el campus mediante la presentación de un informe anual a la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud y Servicios Humanos.

La legislación a favor de la vida se introdujo unas tres semanas después de que el 1 de enero entrara en vigor una ley de California que exige que las universidades públicas proporcionen píldoras abortivas en sus centros de salud para estudiantes.

Esa ley obligará a los 34 campus de la Universidad de California y la Universidad Estatal de California a brindar servicios de aborto pastillas a los estudiantes. Nueva York también está tomando medidas para exigir lo mismo a sus universidades públicas luego del anuncio de la gobernadora Kathy Hochul el 10 de enero de que su objetivo es garantizar un fácil acceso a la píldora abortiva para estudiantes universitarios.

Por el contrario, solo alrededor de la mitad de los campus universitarios de EE. UU. ofrecen algún tipo de cuidado infantil para los estudiantes que eligen ser padres de sus hijos.

Jacqueline Corey, directora del Centro de Desarrollo Infantil de Manchester en la Universidad de San Diego, dice que si bien “[l]a cantidad de estudiantes con dependientes ha aumentado en las últimas décadas… un informe de 2017 del Instituto para la Investigación de Políticas de la Mujer” mostró que ha habido una disminución en los campus que ofrecen cuidado de niños. “El mismo informe indicó que, en 2004, el 53 por ciento de los colegios comunitarios tenían un centro de cuidado infantil; 10 años después, solo el 44 por ciento lo hizo.

Las universidades de cuatro años reportan cifras similares”, escribió.

Se ha descubierto que la píldora abortiva es cuatro veces más peligrosa que un aborto quirúrgico en el primer trimestre, y a medida que el uso de la píldora abortiva en el hogar se expande en todo el país, un grupo de médicos advierte a los médicos de la sala de emergencias que estén alerta de por vida. -amenaza de embarazos ectópicos después de la administración de la píldora abortiva.