Principales medios de comunicación engañan sobre estimaciones de aborto preliminares de Guttmacher

El 7 de septiembre], el Instituto Guttmacher publicó nuevas estimaciones de abortos para los primeros seis meses de 2023. Sus hallazgos supuestamente indican que ha habido un aumento de los abortos desde la decisión Dobbs.

Las estimaciones de Guttmacher indican que, en comparación con los primeros seis meses de 2020, en 2023 se produjeron aproximadamente 46.000 abortos más, un aumento de aproximadamente el 9,9 por ciento. Estas nuevas estimaciones sobre el aborto ya han sido cubiertas por varios medios de comunicación, incluidos el New York Times, Yahoo News, The Hill, CNN y NPR. Como era de esperar, el giro de los principales medios de comunicación ha sido que las leyes provida promulgadas desde la decisión Dobbs no han sido efectivas para reducir la incidencia del aborto.

Como era de esperar, aquí hay mucho menos de lo que parece. Esto se debe a varias razones. En primer lugar, estas nuevas estimaciones sobre el aborto se basan en muestras de centros de aborto, no en encuestas exhaustivas.

Guttmacher proporciona intervalos de confianza del 90 por ciento que a menudo reflejan una gran variación potencial en sus estimaciones de aborto a nivel estatal. Para Georgia, su estimación superior de aborto es más de un 80 por ciento más alta que su estimación baja.

Para Florida, su estimación superior es más de 11.000 abortos más que su estimación baja. Esta gran variación plantea serias dudas sobre la precisión de sus estimaciones.

Además, no todos los aumentos del aborto en los estados políticamente liberales se deben a que más mujeres de otros estados buscan abortos. Es probable que parte del aumento se deba a una tendencia nacional reciente.

Entre 2017 y 2020, datos tanto de los CDC como de Guttmacher encontraron un ligero aumento en la incidencia del aborto. Además, parte del aumento puede atribuirse a que algunos estados demócratas han hecho que su política de aborto sea aún más permisiva.

En los últimos años, Illinois, Maine y Rhode Island han comenzado a cubrir el aborto electivo a través de sus respectivos programas estatales de Medicaid. Finalmente, parte del aumento probablemente se deba a las políticas de los CDC que han facilitado el acceso a los abortos químicos, específicamente, políticas que permiten a las mujeres obtener píldoras abortivas químicas sin un examen médico en persona.

En general, muchos datos confiables recopilados desde la decisión Dobbs muestran que miles de vidas han sido salvadas gracias a fuertes leyes provida a nivel estatal.

El proyecto #WeCount, patrocinado por la Sociedad de Planificación Familiar, intenta contar, no estimar, el número de abortos que se han realizado desde julio de 2022.

Han descubierto constantemente que se han realizado decenas de miles de abortos menos desde Dobbs.

Además, mi estudio del Instituto Lozier de noviembre de 2022 y un artículo de junio de 2023 en el Journal of the American Medical Association muestran que la Ley del Latido del Corazón de Texas ha dado como resultado que nazcan más de 1,000 niños más cada mes en el estado de la estrella solitaria.

Minimizar el impacto de las leyes protectoras provida ha sido una estrategia desde hace mucho tiempo para los partidarios del aborto legal y sus aliados en los principales medios de comunicación. Sin embargo, un conjunto sustancial de investigaciones académicas muestra que la incidencia del aborto depende de su estatus legal. Además, muchos estudios muestran que incluso las leyes provida incrementales reducen las tasas de aborto y salvan vidas.

En general, los defensores de la vida no deberían distraerse ni desanimarse por este último estudio de Guttmacher. Buenas investigaciones muestran que las leyes provida posteriores a Dobbs han sido eficaces para proteger tanto a las madres como a los niños no nacidos. Como siempre, los pro-vida harían bien en mantener el rumbo.