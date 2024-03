Prometen boicotear New York

Los camioneros estadounidenses han prometido boicotear la ciudad de Nueva York y ponerla de rodillas después de que un juez de Nueva York impusiera al presidente Trump una multa de 355 millones de dólares más intereses por su caso de fraude civil.

El usuario de X Chicago1Ray, un camionero patriótico del Medio Oeste, compartió un video el viernes por la noche que revela que varios camioneros prometen negar cargas a Nueva York el lunes.

Después de que el video se volvió viral, el número de camioneros que prometieron boicotear a la ciudad de Nueva York se disparó.

“No sé qué tan lejos está esto en todo el país, o cuántos camioneros van a empezar a negar cargas a la ciudad de Nueva York, pero les diré: jodan y averigüen”, dijo Chicago1Ray.

Ray continuó: “Estamos cansados ​​de que los malditos izquierdistas jodan a Trump.

Está bien… Los hijos de p… empiezan a cansarse de esta m…. A nuestros jefes no les importará si negamos cargas. Iremos a otro lugar”.

Informe ZeroHedge: Quizás los camioneros en Estados Unidos hayan aprendido algo de los agricultores que protestan contra la agenda de la élite global en Europa.

Por su parte, otro usario de X se expreso y dijo: “Soy camionero y apoyo el boicot.

Es hora de mostrarles a los corruptos que gobernamos este país. Ellos no”, dijo un usuario de X.

Además de la ciudad de Nueva York, los camioneros de X piden a los conductores que boicoteen las ciudades liberales.

“Los liberales se ríen ante la idea de un boicot de camioneros a Nueva York. Hace unos años, un boicot a los camioneros puso de rodillas al estado de Colorado.

Los patriotas MAGA hacen funcionar este país. Los liberales hacen nuestro café”, dijo otro usuario de X.

Algunos camioneros estadounidenses parecen estar adoptando estrategias similares a las utilizadas por los agricultores europeos en su lucha contra las elites progresistas que pretenden cerrar sus granjas.

Los camioneros transportan entre el 70% y el 73% de toda la carga en los Estados Unidos.

Por lo tanto, cuando los camioneros comienzan a discutir planes en las redes sociales para boicotear cargamentos hacia el infierno progresista de la ciudad de Nueva York, es importante prestar atención.

En un video en TikTok, el usuario de las redes sociales y camionero bluecollar_trucker compartió cómo la huelga de camioneros contra Nueva York “no está ocurriendo” por el caso de Trump, y agregó que nadie ha hablado con él al respecto.

Sin embargo, continúa afirmando que puede haber otros problemas en juego relacionados con el tráfico, la delincuencia y el estacionamiento que pueden aumentar la creciente popularidad de los camioneros que no quieren ir a la ciudad de Nueva York.

“Nadie me ha hablado de esta huelga de camioneros y conozco a muchos otros tipos en otras plataformas que dicen: ‘Sí, no, nunca hemos hablado de eso tampoco’. Entonces, si esto no sucede, no hay huelga contra la ciudad de Nueva York, no por el caso Trump, pero cada vez más personas se niegan a ir por otros temas”.

Además, el usuario de TikTok y camionero samuraiblaq2.0 reiteró que la huelga contra la ciudad de Nueva York por Trump no se está produciendo, pero que hay problemas con los camioneros.

“La razón principal por la que la mayoría de los camioneros no van a la ciudad de Nueva York es por las malditas leyes que se implementan, especialmente ahora que tenemos que pagar peajes dentro de la ciudad”.

Newsweek se comunicó con el Departamento de Transporte de Nueva York y con el portavoz de Trump por correo electrónico para solicitar comentarios.

Los comentarios de los camioneros se producen después de que una de las primeras voces del boicot en X, anteriormente Twitter, “Chicago Ray”, quien se hizo eco de las afirmaciones de Trump de que el caso había sido una interferencia electoral por motivos políticos, eliminó su publicación original en la que defendía el plan.

“He estado en la radio hablando con los conductores durante aproximadamente la última hora y hablé con unos 10 conductores”, dijo el camionero en un video compartido con X durante el fin de semana en el que afirmó que el boicot comenzaría el lunes. “No sé qué tan lejos está esto en todo el país o cuántos camioneros van a empezar a negar cargas que van a la ciudad de Nueva York, pero te diré una cosa: jode y averígualo”.

Luego compartió uno nuevo el lunes en el que se desmarcó de los llamados al boicot y destacó que no estaba animando a nadie a hacer nada.

La publicación también fue eliminada más tarde, pero el progresista MeidasTouch compartió una captura de pantalla en un informe.

“Para que quede claro… No soy una figura decorativa de ningún movimiento…”, escribió Chicago Ray. “No estoy liderando, ni he alentado, ni estoy alentando a nadie a hacer nada más que lo que estaban haciendo antes del fallo del viernes en la ciudad de Nueva York”.