Propietario de negocio fue robado 4 veces en 6 meses

Los problemas de seguridad continúan para los propietarios de pequeñas empresas en la ciudad de Aurora.

En lugar de dormir, Chip Shaw en Province Car and Dog Wash pasa mirando sus cámaras de vigilancia.

La semana pasada fue atacado por ladrones que buscaban ganar unos cuantos dólares.

“Destruyeron el cambiador de billetes. Sacaron dos de los contenedores de monedas. Son 17,000 dólares cada uno”, explicó Shaw. “Ahora tengo que disculparme con mis clientes y decirles que tienen que caminar media cuadra para conseguir cambio”.

La empresa ha sufrido daños por casi 70.000 dólares en los últimos seis meses. Shaw dice que ha sido atacado cuatro veces desde agosto.

“Alguien alquiló un camión Penske y retrocedió hacia el frente del edificio. Lo que no sabía es que estaban entrando en concreto de ladrillo macizo relleno con barras de refuerzo”, dijo Shaw. “Reemplacé la puerta. No consiguieron al pagador, que es el cerebro de la operación. Gracias a Dios. Eso me habría sacado del negocio”.

Shaw dice que la respuesta policial ha mejorado, pero le pide a la ciudad que haga más.

Llevó su petición de ayuda al Concejo Municipal, donde el alcalde Mike Coffman le pidió información.

Coffman y la concejal Angela Lawson le dijeron a Shaw que visitarían su lavado de autos la próxima semana para hablar con él y los dueños de negocios vecinos sobre la delincuencia en el área. Las mejoras de seguridad financiadas por la ciudad han ayudado a otras empresas en otra parte de Aurora. Shaw cuenta con seguridad de alto nivel, incluidas 36 cámaras de vigilancia. No han impedido que los delincuentes lo intenten.

“Mi primera impresión fue que iba a conseguir una escopeta. Me sentaría aquí y dispararía a quienquiera que viniera a mi lote y que no debería estar allí”, dijo Shaw. “Pero yo no soy esa persona. Ni siquiera sé disparar una escopeta”. Esa rabia es familiar para los propietarios de pequeñas empresas que son atacados continuamente, al igual que su tristeza.

“Entré a la sala de equipos y lloré. Lo hice. Lloré. ¿Por qué están haciendo esto?” dijo Shaw.

Esta semana, el Comité de Seguridad Pública de Aurora se reunirá para abordar una ordenanza sobre “infractores reincidentes de robo en tiendas minoristas”.

Mientras tanto, Shaw dice que está emocionado de que el alcalde venga y vea de primera mano el daño que se está causando.