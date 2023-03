Protege a los niños

NO a las armas, utiliza los fondos en los

estudiantes, no en altos pagos administrativos

Más de 1,000 estudiantes se manifestaron en el Capitolio de Colorado para impulsar la legislación de reforma de armas, mientras que los miembros de la junta escolar respaldaron la revocación abrupta del superintendente de distrito de una política que había prohibido a los oficiales armados en las escuelas de Denver.

El tiroteo en East High School, cerca del centro de la ciudad, ocurrió cuando los administradores buscaban armas para el sospechoso Austin Lyle, quien huyó de la escena y fue encontrado muerto el miércoles por la noche en las montañas al suroeste de Denver. Murió de una herida de bala autoinfligida, dijo el forense del condado de Park en una publicación en las redes sociales.

Durante décadas, los educadores han lidiado con la forma de mantener seguros a los estudiantes a medida que se ha intensificado la violencia, y el tiroteo en Denver provocó una reacción violenta inmediata entre los padres que dijeron que la seguridad era demasiado laxa.

El alboroto se hizo eco de la indignación de la comunidad después de otros tiroteos en escuelas, desde el alboroto descontrolado del año pasado por parte de un hombre armado en Uvalde, Texas, que mató a 19 niños de primaria y dos adultos, hasta el tiroteo en enero de un maestro de Virginia por parte de un estudiante de 6 años. Las tragedias ponen de relieve un problema crónico: mantener las armas fuera de las escuelas incluso cuando proliferan en la comunidad.

“Tenemos miedo de ir a la escuela”, dijo la estudiante de segundo año de East High School, Anna Hay, durante la manifestación del jueves en el Capitolio. “Queremos que estos legisladores nos miren a los ojos cuando nos digan que no aprobarán una legislación sobre armas”.

A medida que se desarrollaba el tiroteo del miércoles, Hay escuchó sirenas de vehículos de emergencia y se dio cuenta de que el peligro era real. “Ver a tus amigos y el miedo en sus ojos… es el peor sentimiento del mundo”, dijo.

El tiroteo en Colorado fue uno de al menos tres en o cerca de una escuela esta semana en los EE. UU. El lunes, un joven de 15 años fue arrestado en el tiroteo fatal de un estudiante afuera de una escuela secundaria del área de Dallas, y el miércoles dos adolescentes murieron y otro resultó herido en un tiroteo cerca de una escuela secundaria de Carolina del Norte.

El padre de familia de East High School, Steve Katsaros, dijo que poner a la policía en las escuelas era solo parte de la solución. También quiere que el campus esté cerrado a los forasteros y que se prohíba a los estudiantes usar sudaderas con capucha para que puedan identificarse más fácilmente después de las interrupciones.

“Este lugar es una bomba de relojería”, dijo Katsaros.

Los administradores que recibieron disparos no estaban armados, dijo el portavoz de las escuelas de Denver, Scott Pribble.

Los expertos dicen que poner administradores civiles a cargo de registrar a un estudiante en busca de armas fue un error. Dichas tareas deben dejarse en manos de oficiales de recursos escolares armados y entrenados equipados con chalecos antibalas, dijeron.

La Junta de Educación de la ciudad convocó una reunión especial el jueves, después de que los padres se reunieran en el campus de la Escuela Secundaria East de 2500 estudiantes después del tiroteo para expresar su frustración porque los funcionarios no estaban protegiendo a sus hijos.

En las últimas semanas, East High School ha visto una serie de cierres y violencia, incluido el asesinato de Luis García, de 16 años, quien recibió un disparo mientras estaba sentado en un automóvil cerca de la escuela. La violencia llevó a los estudiantes a marchar hacia el Capitolio a principios de este mes.

“Estoy harta”, dijo Jess Haase, quien planeaba hablar con su hija sobre sacarla de clases por el resto del año escolar.

Denver es una de las muchas comunidades en los EE. UU. que decidió eliminar gradualmente a los oficiales de recursos escolares en el verano de 2020 en medio de protestas por la injusticia racial tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía. El alejamiento de oficiales armados en las escuelas es totalmente equivoca.

El tiroteo en Denver ocurrió justo antes de las 10 a. m. en un área de oficinas mientras Lyle estaba siendo registrado como parte de un “plan de seguridad” que requería que lo cachearan todos los días, dijeron las autoridades.

Uno de los administradores heridos fue dado de alta del hospital el miércoles por la tarde y el segundo permaneció en estado grave el jueves, dijo Heather Burke, portavoz del hospital Denver Health.

En respuesta al tiroteo, se colocarán dos oficiales armados en East High School hasta el final del año escolar, y otras escuelas secundarias de la ciudad también tendrán un oficial cada una, dijo el superintendente de las Escuelas Públicas de Denver, Alex Marrero.

Los legisladores deben preocuparse por el cambio rápido en la política que implemente más educación mental y sobre el uso de armas. Los oficiales de recursos escolares deben estar más involucrados con las situaciones de los estudiantes que tienen problemas y buscar la manera de como ayudarlos y para brindar cierta sensación de seguridad en la población escolar.

Lo que se debe atender con urgencia es la educación mental y la educación en portar una arma y la responsabilidad que se tiene y que una arma es para usarla en defensa de la propia persona en situaciones necesarias. No más leyes de prohibición de armas, eso no soluciona nada. En otras situaciones han usado cuchillos, machetes, navajas, etc… y no armas de fuego, y nunca he visto leyes que prohiban la compra de una navaja, cuchillo o machete.

Es tiempo de llamar las cosas como son y hacer lo que se necesite hacer para tener uns mejor seguridad.

Lyle se había transferido a East High School después de ser disciplinado y expulsado de una escuela secundaria en las cercanías de Aurora el año pasado debido a violaciones no especificadas de las políticas escolares, según los funcionarios.

El superintendente Marrero en vez de solo hacer promulgaciones en papelitos debe analizar el problema individual de cada escuela, de cada estudiante e implementar acciones que produzcan soluciones rápidas y adecuadas.

Tanto el super intendete Marrero como la mesa directiva de DPS deben enfocarse en verdad en el problema de cada escuela, buscar ayuda especializada en la prevención de la violencia escolar y dejar de politizarla e ir en contra de las armas.

Se debe involucrar a la comunidad sobre si se deben instalar oficiales en las escuelas, se debe abordar la accesibilidad de las armas de fuego y al mismo tiempo a la educación y al respeto de las armas.

-Hobson.