ROMA (LifeSiteNews) – No hay lugar para la ‘inclusión’: la homosexualidad y la transgeneridad son pecados contra la propia naturaleza.

La teología católica reconoce los estilos de vida homosexuales y transgénero como el tipo más radical de desviación del bien.

¿Qué enseñan la Iglesia y la teología católica sobre temas LGBT? En este artículo, el primero de una serie sobre cómo abordar la ideología LGBT desde una perspectiva católica, cubriremos lo siguiente:

La ideología LGBT que se extiende por la Iglesia

Los diferentes tipos de orden en la acción humana.

Desviaciones del orden de la virtud Desviaciones del orden de la naturaleza.

Cómo los extremos del vicio engendran más extremos

La ideología LGBT está arrasando en la Iglesia

Según la teología católica, la virtud está en el medio, mientras que el vicio está en los extremos de la acción humana. Como lo demuestra la experiencia, hay muchas maneras de desviarse del término medio de la virtud y, a menudo, los extremos del vicio se engendran unos a otros. Cristo mismo subrayó esta verdad cuando dijo: “Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan.” (Mt 7,13)

No es diferente cuando se trata de la enseñanza católica sobre la moralidad sexual. Hay muchas maneras de desviarse de la virtud de la castidad, y los extremos del vicio sexual ciertamente se engendran unos a otros. De la virtud de la castidad podemos aplicar correctamente las palabras de Cristo: “La puerta es estrecha y el camino angosto… y pocos los que la encuentran”, mientras que el camino de la licencia sexual es ancho y fácil, y muchos son los que Camina.

Mientras la agenda LGBT continúa siendo cada vez más impulsada por la sociedad, las escuelas, las familias, los adolescentes e incluso los niños pequeños, las mentiras y los efectos trágicos de estos estilos de vida también continúan saliendo a la luz por parte de quienes se niegan a ser silenciados por los políticos de izquierda. , despertaron los sociólogos, y Big Pharma, que puede ganar millones con las cirugías transgénero que impone a los niños, incluso en contra de los deseos de sus padres.

Dentro de la Iglesia, una nueva ola de “inclusividad” LGBT ha barrido todos los rangos del clero, desde el Papa en Roma, que recibe a los grupos LGBT en audiencia, hasta los sacerdotes y obispos que celebran abiertamente Misas con el tema del arcoíris, bendicen a personas del mismo sexo. uniones civiles, y pide en voz alta a la Iglesia que cambie sus enseñanzas morales para ser más “inclusivas” de los estilos de vida que difieren del “ideal” del matrimonio sacramental.

¿Qué enseña exactamente la Iglesia sobre estos temas? ¿Cómo aplican los católicos el adagio de San Agustín, odiar el pecado pero amar al pecador? ¿Fue Cristo tan “inclusivo” como lo pintan nuestros defensores LGBT? ¿Hay que condenar estas cosas o aceptarlas en nombre de una nueva caridad que escucha y acompaña?

En aras de la claridad, lo que la Iglesia y la teología católica enseñan sobre estos temas se ofrecerá aquí en un enfoque sistemático.

Esta será una mirada principalmente a la moralidad de estos temas. Sería necesaria una consideración de los aspectos médicos y psicológicos para un tratamiento más completo, pero eso lo dejo para otros.

Tres tipos diferentes de orden en la acción humana.

Antes de analizar más concretamente los juicios específicos sobre cuestiones de moralidad sexual, debe señalarse que existen tres órdenes básicos de acción humana, cada uno de los cuales da origen a principios por los cuales se juzga que tales acciones son buenas o malas.

El primero es el orden más básico que surge de la propia naturaleza humana, según el cual el hombre se inclina hacia ciertos tipos básicos de bienes que lo completan o perfeccionan o son necesarios para la vida y el florecimiento humanos. El segundo es el orden que surge de la recta razón, que comprende la verdad y ve que ciertos bienes deben buscarse de manera medida y determinada; este modo mesurado de buscar lo que se entiende verdaderamente bueno para el hombre es el orden de la virtud. El tercer orden de la acción humana se realiza por la gracia de Dios, por la cual el hombre es elevado sobrenaturalmente a creer, esperar, adorar y amar a Dios por el poder y la gracia de la muerte redentora de Cristo, comunicada principalmente a través de los sacramentos.

Cada orden sucesivo de la acción humana presupone, eleva y perfecciona lo que precede.

Estos órdenes de la acción humana no son sucesivos en el tiempo, sino en la perfección. Cuando se dice que el amor de los esposos cristianos, por ejemplo, en el sacramento del matrimonio, significa el amor de Cristo a la Iglesia, esto presupone a la vez el orden de la virtud, según el cual los esposos son fieles entre sí en la castidad conyugal, y la orden de la naturaleza, según el cual su amor mutuo es respectivamente el de un hombre y una mujer maduros y adultos.

Así el deseo natural se eleva por la virtud, la cual se eleva por la gracia. Y la naturaleza humana nos la da Dios nuestro Creador.

Aplicando estos principios a la sexualidad humana, un diseño básico de la enseñanza católica es el siguiente. El deseo sexual es la inclinación natural hacia las relaciones sexuales con el sexo opuesto por el bien de la descendencia.

Este deseo natural se eleva en virtud cuando se limita a las relaciones con el cónyuge en el matrimonio con el fin de formar una familia; esta es la virtud de la castidad conyugal. Finalmente, el matrimonio entre bautizados es elevado por la gracia porque ha sido hecho sacramento por Cristo, y como tal es signo de la caridad espiritual fiel y fecunda de Cristo para con su esposa, la Iglesia. De este modo, la virtud de la castidad es elevada y perfeccionada por la gracia.

Contrariamente al orden correcto de la naturaleza, de la virtud o de la gracia, el hombre puede pecar de maneras que ofenden a Dios al actuar en contra del bien específico que Dios desea para el hombre en cualquiera de estos tres órdenes.

Los pecados sexuales pueden desviarse específicamente del orden sacramental de la gracia, o del orden racional de la virtud, o más profundamente del orden básico y fundamental de la naturaleza. Dado que la agenda LGBT incluye pecados específicamente contra la virtud de la castidad, así como pecados contra la diferencia sexual natural y la complementariedad del hombre y la mujer, aquí consideraré las desviaciones morales del orden de la virtud y del orden de la naturaleza que son inherentes a Estilos de vida LGBT.

Desviaciones del orden de la virtud Contra la virtud de la castidad conyugal, se puede pecar con el cónyuge teniendo relaciones sexuales mientras se obstruye el fin primario de las relaciones sexuales, a saber, la procreación, mediante la práctica de la anticoncepción. Si bien tales actos permanecen dentro del matrimonio, se apartan sin embargo de la virtud porque separan el acto conyugal de su fin natural primario. Uno puede alejarse aún más de la virtud de la castidad conyugal teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio con el cónyuge de otro en adulterio, o completamente fuera del matrimonio en fornicación. En ambos, las relaciones sexuales se separan de la unión estable del vínculo matrimonial.

Otros pecados separan la satisfacción sexual del coito mismo; entre estos pecados están visitar clubes de striptease, usar pornografía y masturbarse. Cada uno se aparta aún más del orden correcto de la virtud al obtener satisfacción sexual no solo fuera del matrimonio, sino también al separar las cosas que se unen naturalmente en el matrimonio.

En tales pecados, el placer se deriva de la vista sin el tacto, o de la tecnología sin relación personal, o del tacto sin otra persona. Todos estos actos están divorciados del coito mismo, haciéndolos impersonales y totalmente estériles.

Desviaciones del orden de la naturaleza:

Homosexualidad, transexualidad

Si bien los pecados anteriores contra la castidad se apartan todos del orden de la virtud establecido por la recta razón, el deseo o inclinación natural hacia el sexo opuesto permanece intacto. Dicho esto, el orden de la naturaleza misma comienza a destruirse cuanto más se aleja uno de la virtud de la castidad, como se aclarará más adelante.

El pecado paradigmático contra el orden de la naturaleza radica en el alejamiento de la inclinación hacia el sexo opuesto a través de actos homosexuales.

Los actos y estilos de vida bisexuales ni siquiera logran distinguir entre la diferencia entre los sexos, buscando la gratificación sexual donde sea que se encuentre, con paralelismos con el sexo casual con muchas parejas sexuales que muchas personas jóvenes heterosexuales practican a través de “aventuras de una noche” que no logran limitar las relaciones sexuales a una relación mínimamente comprometida.

Lo más perturbador de las desviaciones sexuales y estilos de vida es la ideología transgénero.

Aquí parece haber principalmente dos categorías de desviación del orden natural. Primero, están aquellos que simplemente se identifican como del sexo opuesto.

Esto consiste en una condición principalmente psicológica en la que una persona piensa o imagina que tiene el tipo de cuerpo equivocado. Sin buscar ningún cambio físico, se inscriben en programas deportivos del sexo opuesto y exigen el uso de baños y vestuarios del sexo opuesto. El resultado es un aumento en los casos de violación y abuso sexual físico, generalmente perpetrados por hombres que se identifican como mujeres. Dada la fuerza del impulso sexual, esto no debería sorprender a nadie que piense correctamente sobre las diferencias entre los sexos.

En segundo lugar, están aquellos que buscan someterse a “bloqueadores de la pubertad”, infusiones de hormonas y cirugías corporales para adquirir algunas de las características externas del sexo opuesto con el que se identifican.

Tales cirugías incluyen la amputación de los genitales de los hombres o de los senos de las mujeres y la “construcción” de los genitales del sexo opuesto.

Formalmente, dentro de la ley, la medicina y la moral católica, tales actos constituyen la mutilación de partes sanas y funcionales del cuerpo que son necesarias para la generación y el sostenimiento de la vida de la nueva descendencia.

Estas mutilaciones no son reversibles, contrariamente a lo que a menudo se promociona a las víctimas vulnerables que desconocen, y a menudo se les impone a los jóvenes adolescentes, incluso a los niños preadolescentes, sin el conocimiento de los padres y en contra del consentimiento de los padres.

Los extremos del vicio engendran másextremos

Cuando, como sociedad, ciertos extremos de vicio se vuelven más aceptables y comunes, a menudo suceden dos cosas.

En primer lugar, comienzan a cuestionarse los principios básicos de la moralidad que en algún momento se dieron por sentados; segundo, los pequeños pasos que llevaron a la sociedad a la crisis moral se olvidan fácilmente.

Habiendo establecido los principios básicos de la moralidad sexual católica, ahora deseo mostrar cómo la pendiente resbaladiza de la licencia sexual excesiva nos ha llevado justo donde estamos, frente a un frente agresivo de propaganda LGBT.

En este contexto, cabe señalar que el sexo heterosexual abierto y excesivo conduce inevitablemente a un deseo insaciable que solo se aplaca con cosas como el uso siempre disponible de la pornografía que la tecnología moderna ha puesto a nuestro alcance.

El uso omnipresente de Internet y los teléfonos inteligentes ha hecho que la pornografía y la satisfacción sexual que la acompaña estén disponibles con solo abrir un navegador, que se llevan a todas partes en el bolsillo para usar en los momentos más aburridos.

Tal fornicación con los ojos y la imaginación tanto de hombres como de mujeres se ha convertido en una de las causas principales de la ruptura de los matrimonios, resultando incluso en la incapacidad de tener relaciones sexuales debido a la continua y excesiva estimulación sexual visual.

En esta situación no estamos ante un mero movimiento de las relaciones sexuales dentro del matrimonio a las relaciones sexuales fuera del matrimonio.

Más bien, estamos presenciando un movimiento desde la satisfacción sexual a través del coito a la satisfacción sexual sin coito, un movimiento desde la satisfacción sexual a través del contacto y la intimidad de una relación con otra persona a la satisfacción sexual sin contacto o intimidad personal, y un movimiento desde los actos sexuales naturalmente generativo de vida a los actos sexuales que no pueden generar vida nueva.

Respecto a este último movimiento, se debe reconocer que la esterilidad es común a la anticoncepción, la pornografía, la masturbación, la homosexualidad y los actos sexuales transgénero.

En todos estos actos, el placer sexual está divorciado de la capacidad de generar nueva vida humana, el fin primario y natural de las relaciones sexuales.

En este contexto se puede comprender más profundamente la gravedad de la anticoncepción: aunque se practique dentro del matrimonio, es la primera desviación grave del orden natural de la procreación.

También se ha demostrado en estudios que la promiscuidad sexual excesiva con el sexo opuesto es una de las principales causas de la promiscuidad sexual con el mismo sexo.

Después de que el cuerpo del sexo opuesto se objetiva por completo como una mera cosa de placer, el propio tipo de cuerpo se objetiva de manera similar, y el giro hacia el placer sexual derivado ahora del mismo sexo no es difícil.

Asimismo, de las relaciones sexuales estériles con el sexo opuesto a través de la anticoncepción, y la satisfacción sexual estéril a través de los clubes de striptease y la pornografía, uno puede pasar fácilmente a los actos sexuales estériles con personas del mismo sexo. Sin la finalidad de la procreación, el sexo se desata fácilmente incluso de la inclinación natural hacia el sexo opuesto.

Con la homosexualidad, comienza en serio el colapso de la capacidad de distinguir los sexos correctamente.

A partir de determinados actos sexuales con el sexo opuesto o con el mismo sexo, se acepta fácilmente una fluidez indeterminada por la cual uno se involucra en actos sexuales con ambos sexos.

Si uno puede elegir entre el sexo opuesto o el mismo, ¿por qué no elegir ambos según el mismo principio? El resultado es que después de mantener la distinción entre hombre y mujer al afirmar la atracción por el mismo sexo, una persona vuelve a la inclinación hacia el sexo opuesto, pero ahora no excluyendo la atracción por el mismo sexo, ya que el bisexual simplemente no distingue entre los sexos como objetos de atracción. Se inclina hacia ambos sexos indiscriminadamente.

Quizás en la desviación más radical del orden de la naturaleza en la moralidad sexual, de la fluidez del estilo de vida bisexual, una “transición” completa de un sexo al opuesto se convierte en el remedio para la infelicidad percibida y la insatisfacción con el propio cuerpo como masculino o femenino.

Tal “transición” es un tipo pervertido de retorno de la homosexualidad a la heterosexualidad o un camino pervertido de la heterosexualidad a la homosexualidad.

Si un hombre homosexual o una mujer lesbiana “hace la transición” al sexo opuesto, entonces su amor homosexual se vuelve “heterosexual” de una manera perversa; mientras que, por otro lado, si un hombre o una mujer heterosexual hace la transición al sexo opuesto, entonces su amor heterosexual se vuelve “homosexual” de una manera aún más perversa.

Trágicamente, después de la “transición” o la “destransición”, el deseo sexual a menudo se destruye y la capacidad de generar una nueva vida a menudo se compromete por completo.

Esto da como resultado relaciones despojadas de la posibilidad de una nueva vida, desprovistas de relaciones sexuales y desprovistas incluso de deseo sexual.

En tales casos, la separación de la naturaleza se ha vuelto tan completa que el deseo natural ha sido completamente destruido.

No es de extrañar que las verdaderas víctimas de tal ideología, aquellos que se someten a cirugías “transicionales”, a menudo contemplan el suicidio incluso a una edad temprana.

Son estas víctimas las que ahora se están convirtiendo en los opositores más abiertos contra la imposición de la agenda transgénero en nuestras escuelas y leyes.