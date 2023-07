Quieren bloquear las exportaciones de agua

Recientemente, 6 condados del sur de Colorado, que enfrentan sequía, se mueven para bloquear las exportaciones de agua.

Los condados del Valle de San Luis se unen en un intento por retrasar o cerrar las ventas de agua a Front Range, más allá.

Los funcionarios del condado en el Valle de San Luis son inflexibles: quieren que su agua permanezca en el valle tanto que están construyendo activamente nuevas barricadas para cerrar, o al menos retrasar, los intentos de venderla a Front Range.

El Valle de San Luis, hogar de unas 46,000 personas en el sur de Colorado, está en el centro de una historia de décadas en el Oeste: un tira y afloja basado en el agua entre áreas urbanas en crecimiento y regiones rurales, principalmente agrícolas. Este mes, seis condados del valle realizaron audiencias públicas, debatieron y, en algunos casos, aprobaron un acuerdo para crear una nueva junta de supervisión regional que agregue una capa adicional de investigación para los proyectos que proponen sacar agua del valle.

Los lugareños dicen que no tienen agua de sobra. Una vez que el agua sale de una cuenca, no regresa, y la idea de exportar agua amenaza sus economías y su forma de vida.

“Hemos visto intentos en el pasado de exportar el agua del valle fuera del valle”, dijo Vern Heersink, comisionado del condado de Alamosa. “Todos estamos unidos, no solo por las montañas, sino por el acuífero debajo de nosotros. Así que deberíamos unirnos y tratar de proteger ese activo realmente vital”.

El Valle de San Luis es una extensión plana con caminos largos y rectos que se extienden entre las montañas San Juan y las montañas Sangre de Cristo, que se elevan como dientes hacia el oeste y el este. Limita al sur con Nuevo México y al norte con Salida y el río Arkansas.

Es un desierto de gran altura donde la agricultura es la principal fuerza económica, capaz de proporcionar empleos mejor pagados en la economía local, según el Plan de Agua de Colorado 2023. Es incluso una de las principales regiones del país para el cultivo de papas, que necesitan de 14 a 17 pulgadas de agua por temporada de riego, o aproximadamente el doble de la precipitación anual allí de 8 pulgadas.

Pero su suministro de agua se ha visto amenazado por el uso excesivo y una sequía a largo plazo, al igual que el suministro de agua en la cuenca del río Colorado, que se encuentra al otro lado de la divisoria continental hacia el oeste.

Los cultivos son alimentados por ríos y arroyos en la cuenca del Río Grande o por acuíferos subterráneos. En años secos, la escorrentía de la capa de nieve invernal puede ser ocho veces menor que el promedio, según el plan estatal de agua, y el valle debe cumplir con las obligaciones legales de compartir el agua con Nuevo México, según el Rio Grande Compact de 1938.

Desde 1977, los usuarios de agua han bombeado tanta agua subterránea que el acuífero de la Cuenca Cerrada se redujo en 1.2 millones de acres-pie, según el plan de agua.

En el 2002, uno de los años más secos registrados en la cuenca del Río Grande, los ingenieros registraron una caída de 400,000 acres-pie en los acuíferos del valle. Los usuarios de agua en la región ahora enfrentan una fecha límite de 2031 para pagar la deuda del agua, según un informe de Alamosa Citizen.

“Es simplemente una mala situación en general, y simplemente no podemos darnos el lujo de perder más agua. Necesitamos vigilarnos más de lo que lo hemos hecho”, dijo Tom McCracken, comisionado del condado de Saguache.

Desde la década de 1980, algunos terratenientes emprendedores, que algunos podrían llamar barones del agua, han presentado algunas propuestas para vender su agua a los condados de Front Range que la necesitan. Los lugareños están familiarizados con nombres como American Water Development Inc., Gary Boyce de Stockman’s Water y Sean Tonner de Renewable Water Resources.

La AWDI compró terrenos en el Valle de San Luis en la década de 1980 e intentó sin éxito exportar su agua. Vendió la tierra a Stockmans, cuyos esfuerzos por exportar agua también se vieron frustrados.

Los residentes del valle se unieron rápidamente contra esos esfuerzos, dijo McCracken.

“Todo el mundo está en contra de las exportaciones de agua”, dijo.

En 2002, The Nature Conservancy compró una parte de la tierra de la compañía, y ahora es parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre Baca y del Parque Nacional Great Sand Dunes. El resto de la tierra de Boyce, Rancho Rosado, se vendió a Tonner, ex subjefe de gabinete del gobernador de Colorado, Bill Owens, quien es director de RWR.

En 2021, RWR propuso sin éxito vender su agua al condado de Douglas, y este año, la compañía ha contribuido con miles de dólares a los candidatos para la Junta del Distrito de Agua y Saneamiento de Parker, uno de los proveedores de agua más grandes del condado de Douglas.

La propuesta no era viable desde el principio, dijo Cleave Simpson, gerente general del Distrito de Conservación del Agua del Río Grande, residente del Valle de San Luis y legislador estatal.

“Los escuché durante dos años. Los vi atacar a mi personaje a pesar de que no correspondí”, dijo. “Sin pestañear, (yo) pude demostrar a los comisionados del condado de Douglas, o a cualquiera que quisiera escuchar, que la propuesta no tenía mérito y no se podía hacer”.

Y cómo funciona el acuerdo

Introduzca el acuerdo de planificación conjunta.

Aún no está finalizado, pero la intención es clara: los residentes quieren aumentar el control local sobre los proyectos que sacarían agua del valle. Y dado que lo que sucede en un condado afecta a otros, los funcionarios quieren una vía para que los gobiernos locales intervengan cuando se propongan proyectos de exportación de agua a sus vecinos.

Si se aprueba tal como está escrito actualmente, el acuerdo intergubernamental crearía la Junta de Planificación del Valle de San Luis, que incluiría representantes de condados y pueblos y ciudades locales.

Estos gobiernos también acordarían crear un área de planificación conjunta, que incluye los seis condados del valle: Alamosa, Costilla, Conejo, Mineral, Saguache y Río Grande.

Si un miembro del acuerdo, digamos el condado de Saguache, recibe una propuesta de proyecto que tiene como objetivo exportar agua fuera del valle, eso desencadena una revisión conjunta de la junta de planificación. La capa adicional de revisión no se aplica a los proyectos que ocurren completamente dentro del valle.

El trabajo de la junta de planificación es examinar si el proyecto cumple con todas las reglamentaciones de permisos correspondientes, algunas de las cuales aún se están actualizando. Luego de su análisis, la junta hará una recomendación para la aprobación o denegación del proyecto y la enviará al gobierno local con autoridad de permisos, como Saguache.

El gobierno local toma la decisión final, pero debe tener en cuenta la recomendación de la junta. Esto implica un trabajo legal complicado porque la junta no puede pisar los poderes de un gobierno local, pero los funcionarios locales querían darle algo de fuerza a la junta, dijo Heersink de Alamosa.

La idea es hacer que el proceso de aprobación sea aún más engorroso para detener o retrasar los proyectos de exportación de agua.

“Esperamos que presente un obstáculo para un solicitante que diga: ‘Esto es demasiado para superar. Ni siquiera queremos hacerlo’”, dijo Heersink. “Esa es una esperanza”.

El acuerdo conjunto se activa tan pronto como los seis condados del valle lo firman, pero algunos condados señalan partes del acuerdo que aún necesitan ajustes por parte de los equipos legales.

Los comisionados de los condados de Alamosa y Saguache firmaron el acuerdo conjunto luego de celebrar audiencias públicas a principios de junio.

Los condados de Conejos y Mineral planean celebrar sus audiencias públicas a fines de junio.