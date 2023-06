Quieren tapar sitios de perforación abandonados

El taponamiento de pozos huérfanos, Hickenlooper quiere tapar sitios de perforación abandonados.

Más allá de las plataformas oxidadas y las bombas y tanques esparcidos por el sitio, un pozo de petróleo abandonado es prácticamente indistinguible de un sitio de trabajo.

Es lo que existe debajo de ese equipo lo que preocupa a los funcionarios del condado.

“Cada campo petrolífero se ve diferente”, dijo la comisionada del condado de Adams, Lynn Baca, al estar de pie en un pozo huérfano a unas 11 millas al este del lago Barr de Brighton.

“Este en particular tiene algunas dependencias y puede tener líneas en el suelo.

Entonces, para mitigar eso, limpiarlo, estimamos que se necesitarán alrededor de $ 150,000 por pozo para hacerlo. Entonces, con 304 pozos abandonados en el condado de Adams, no podemos hacer eso. No es justo hacer que los contribuyentes carguen con esa carga”.

El condado de Adams organizó un recorrido el 25 de mayo por el sitio del pozo en una parte no incorporada del condado. Llamado el sitio Greenmeier #9-30, cuenta con un cabezal de pozo oxidado y un gato de bomba conectado a un equipo de producción cercano y cuatro tanques a través de una serie de tuberías subterráneas y líneas de flujo.

El senador estadounidense John Hickenlooper, partidario de tapar y limpiar esos sitios abandonados, fue el invitado de honor cuando los funcionarios del condado se unieron a los expertos de la industria para demostrar los pasos que deben seguir para cerrar los pozos abandonados del condado de una vez por todas.

“Los pozos huérfanos son una fuente constante de contaminación”, dijo Hickenlooper. “Pero también son bombas de relojería, especialmente cuando están en áreas que nunca se convirtieron en grandes jugadas. Hay muchos pozos que fueron construidos por pequeños operadores que no tenían los recursos para taparlos correctamente y asegurarse de que no se filtre metano durante la próxima década”.

Según los datos de la Comisión de Conservación de Petróleo y Gas de Colorado, el condado de Adams tiene 4617 pozos perforados. De eso, 2.895 han sido abandonados y taponados.

El comisionado Baca, quien también es miembro de la Junta de Empresas de Mitigación de Pozos Huérfanos del estado, dijo que los pozos huérfanos que permanecen desconectados son un tipo diferente de problema, y el condado de Adams tiene más de 300 de ellos repartidos por todo el condado.

El comisionado Baca dijo que el sitio es un ejemplo perfecto de un pozo huérfano. Se perforó por primera vez en 1975, pero se abandonó en 2018.

Eso significa que los propietarios y operadores simplemente se marcharon, dejando todo el equipo sobre el suelo oxidado y las líneas de flujo subterráneas con fugas.

“El operador del pozo se declaró en bancarrota y tuvo que irse y ahora estamos tratando de limpiarlo”, dijo Baca. “Sitios como este pueden permanecer tóxicos durante años.

El desafío para el condado de Adams es que estamos en el área metropolitana de Denver y ya estamos en un área federal de incumplimiento.

Y cuando tenemos pozos que emiten gases tóxicos incesantemente, afecta nuestra calidad de aire. Sé que estamos parados en un campo en el condado de Adams no incorporado, pero se encuentran pozos huérfanos en todo el condado de Adams, no solo en las áreas no incorporadas”.

El condado de Adams tiene una asociación con Civitas Resources, Greenfield Environmental Solutions y CarbonPath para encontrar esos sitios, determinar si hay fugas de productos químicos y dónde, y luego limpiarlos. Esas compañías están trabajando juntas para limpiar casi 50 sitios de pozos huérfanos en el noreste de Colorado, incluso en el condado de Adams.

El proceso implica inspeccionar el sitio con el último equipo de búsqueda de productos químicos, y Chris Rice de Greenfield demostró cómo se concentran en las fugas con cámaras infrarrojas y una serie de sensores que atraen el aire y usan láseres para determinar su composición química.

Pueden determinar de dónde proviene la fuga, qué está filtrando y determinar la mejor manera de taparla y limpiar el sitio.

“Podemos usar este proyecto como un momento destacado, un ejemplo para otros, en una asociación público-privada que podemos usar para abordar todos los pozos huérfanos en los Estados Unidos y, por supuesto, en todo Colorado”, dijo el CEO de CarbonPath, Tyler Crabtree. dicho.

“Lo que hacemos es proporcionar un puente adicional para encontrar fondos privados adicionales para complementar los dólares federales. Esencialmente, por cada pozo que se tapa con dólares federales, queremos recaudar dinero de ciudadanos privados y corporaciones para que hagan su parte para tapar otro pozo”.

El estado creó la Empresa de mitigación de pozos huérfanos en 2022, lo que exige que los operadores de pozos paguen una tarifa: $225 por pozo que produce más de 15 barriles de petróleo o 22 MCF de gas natural por día y $ 125 que produce menos que eso.

Se espera que genere $10 millones por año para ayudar a limpiar pozos huérfanos.

El Departamento del Interior de EE. UU. ha reservado otros $25 millones para ayudar a Colorado a ubicar y limpiar los pozos.

Los dos senadores de Colorado, Hickenlooper y Michael Bennet, han sido firmes defensores del cierre de los pozos a nivel nacional.