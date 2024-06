Recibe sentencia por trata de personas, una de las más largas en la historia

Un hombre de Denver recibe una de las sentencias por trata de personas más largas en la historia del estado Robert Hawkins, de 44 años, recibió el jueves 448 años de prisión.

En hombre de Denver que abusó y victimizó a mujeres y niñas en una red de tráfico de personas el jueves recibió lo que probablemente sea la sentencia de prisión más larga de Colorado por esos crímenes.

El juez del Segundo Distrito Judicial Kandace Gerdes condenó a Robert Hawkins, de 44 años, a 448 años consecutivos de prisión por 18 condenas penales, incluidos tres cargos de trata de personas.

Los fiscales dijeron que los 448 años probablemente rompan el récord de la sentencia más larga por cargos de trata de personas en la historia del país.

La segunda sentencia más alta también tuvo lugar en Colorado, donde Brock Franklin recibió 472 por trata de personas en 2017 en el condado de Arapahoe. Pero la sentencia se redujo a 401 después de ajustes, dijo la fiscal de distrito adjunta Lara Mullin después de la audiencia de sentencia del jueves en una sala abarrotada.

Hawkins fue arrestado el 26 de septiembre de 2021 después de tres años de investigación por parte de la Unidad de Trata de Personas del Departamento de Policía de Denver y la Oficina Federal de Investigaciones.

Después de que una víctima se presentó y denunció el proxenetismo y las agresiones de Hawkins, los investigadores encontraron siete víctimas para testificar contra el hombre: cinco mujeres, una niña y un hombre. Una de las cinco mujeres también era menor de edad durante el momento de la trata.

“El trabajo de toda la vida de Robert Hawkins ha sido explotar y dañar a las personas más vulnerables de nuestra comunidad”, dijo Mullin, el fiscal principal del caso, durante la audiencia de sentencia. “Ha prosperado gracias al arduo trabajo y el sufrimiento de quienes no tenían hogar, eran adictos, madres solteras y fugitivos”.

Por ejemplo, la víctima Gail Ross escribió en una declaración a Gerdes que estaba tratando de regresar a su casa en California cuando conoció a Hawkins. Hawkins luego le dijo que no le quedaba nada que hacer más que trabajar para él, la tomó y la obligó a prostituirse durante 12 horas al día.

“La gente probablemente me pregunta por qué no me escapé”, dijo Ross en la carta. “Sus asociados y aquellos con quienes él me dejó muy claro me dejaron muy claro que él no es alguien con quien meterse”.

Todas las víctimas notaron abuso físico durante la audiencia.

A la defensa se le ofreció una sentencia de 40 años como parte de un acuerdo de culpabilidad, algo que Mullin llamó un “regalo”. Hawkins finalmente negó el trato y llevó los tres casos a juicio. Después de un juicio de 15 días que terminó el 26 de marzo, Hawkins fue declarado culpable de 18 cargos, incluidos tres cargos de trata de personas y servidumbre sexual de un adulto, un cargo de trata de personas y servidumbre sexual de un menor, cuatro cargos de proxenetismo de un adulto, uno cargo de proxenetismo de un niño, un cargo de agresión sexual a un niño y dos cargos de agresión en primer grado.

Los cargos se derivaron de varios incidentes entre 2018 y 2021, aunque los fiscales señalaron un informe de investigación previo a la sentencia que decía que Hawkins fue arrestado, citado o detenido por 57 delitos en más de 20 casos desestimados entre 1997 y 2003. También señalaron que fue puesto en libertad condicional en 2012 acusado de proxenetismo de un niño.

El joven de 16 años en el caso tenía demasiado miedo para hablar, lo que lo llevó a quedar en libertad condicional. En el caso actual, las víctimas no tuvieron miedo de hablar en contra del hombre.

Varias personas, incluidas las víctimas y los padres, hablaron durante la audiencia de sentencia.

“Puede que no haya tenido una infancia perfecta, pero el peor momento siempre sería lo que él me hizo”, dijo una víctima bajo el alias SP. SP tenía 13 años en el momento en que Hawkins abusó de ella y la traficaba. Ahora tiene 17 años.

“Tal vez 500 años harán que se le encienda la bombilla en la cabeza de que, de hecho, no tiene razón. No está a cargo. No se le permite tratar a otros humanos como lo hace”, dijo.

La defensa solicitó la sentencia de 40 años que se ofreció inicialmente en el acuerdo de culpabilidad, señalando que ser acusado de trata de personas en lugar de proxenetismo causa prejuicio a pesar de cargos similares.

Hawkins no habló durante la sentencia, para no afectar su eventual apelación. Él, en cambio, permaneció sentado en un silencio sin emociones. Si bien Hawkins tenía familiares o amigos en la sala del tribunal, tampoco hablaron durante la audiencia.

“¿La defensa pide una sentencia mínima? A mí también me gustaría una”, dijo Willessa Stanton, una de las víctimas, señalando la batalla de por vida que tendrá que librar después de ser utilizada en la trata de personas.

“Me presenté no porque quisiera vengarme o enojarme, sino porque había jóvenes que necesitaban tener una voz para ellos. Ningún hombre debería tener el derecho de forzar a un niño”, dijo Stanton. “Por el resto de sus vidas, ellos también tendrán que luchar contra esto”.

Si bien Hawkins fue sentenciado oficialmente a 448 años en total, en realidad fue sentenciado a más de 700 años. Pero el juez ordenó que algunas sentencias se cumplieran simultáneamente, no consecutivamente. Hawkins también será designado como depredador sexual y delincuente habitual.