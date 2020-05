Reglas de riego entran en efecto

Estamos a la mitad de la primavera y como cada año también empezamos a prepararmos para regar el jardín pero es importante que sepa cuales son las reglas de uso para que no se lleve una sorpresa.

Las reglas anuales de riego de Denver Water comenzaron este primero de mayo.

De acuerdo a un comunicado de prensa de Denver Water dice que nuestro suministro de agua está a buen nivel gracias a la nieve que hemos recibido este invierno, pero el suministro de agua todavía depende mucho del buen uso de agua de parte de nuestros residentes.

El seguir estas reglas ayuda a reducir el riesgo de restricciones de agua en el futuro. Las reglas no son restricciones, pero son la mejor forma de mantener un jardín saludable.

Es importante que sepan que pueden tener un jardín saludable y ahorrar dinero al cuidar como riegan su césped, especialmente durante estos tiempos.

Durante este tiempo del año mucha gente prende su sistema de riego, pero hay que recordarle que el clima de Colorado a veces es impredecible y las temperaturas todavía pueden bajar mucho de un día a otro.

Esto significa que todos debemos estar pendientes de cuánta agua nuestros jardines realmente necesitan.

Al rededor de 1.5 millones de gente son impactados por estos cambios de clima y nunca sabemos cuándo un periodo de sequedad pueda llegar, lo que da mucha más importancia a que los residentes del área metropolitana de Denver continúen usando solo la cantidad de agua que necesitan.

Aquí están las reglas anuales de riego para su Information y para que compartan con sus familiares y amigos:

Reglas de riego de verano están en efecto desde el primero de mayo hasta octubre 1

Regar el césped durante las horas más frescas del día, no está permitió regar de las 10 a.m. a las 6 p.m.

Regar no más de tres días por semana.

No permitir que el agua se acumule en las calles o callejones.

No desperdiciar el agua al mojar las banquetas cuando riegue su césped.

Reparar fugas del sistema de riego dentro de 10 días.

No regar mientras llueve o durante fuertes vientos.

Use una boquilla de la manguera con una válvula de cierre para lavar su coche.

Entonces ya sabiendo de estas reglas, es más fácil de que se salve de una multa y ayude a reducir el gasto del agua.