Retirada Masiva de alimentos, según la FDA

Se ha notificado a la FDA sobre compañías adicionales que han emitido notificaciones públicas o retiros del mercado de productos relacionados con el retiro de productos lácteos de Rizo-Lopez Foods Inc..

El queso Rizo-López se ha relacionado con un brote mortal de infecciones por Listeria monocytogenes que duró una década.

Hasta el 12 de febrero se han identificado 26 pacientes, 23 han sido hospitalizados y dos han muerto.

La cepa del brote de Listeria se ha encontrado en una muestra de queso Rizo-López y en la planta de fabricación. La planta de Modesto, CA, ha sido cerrada, pero muchas empresas utilizaron queso y otros productos lácteos de la planta en sus productos.

Rizo-Lopez retiró del mercado 61 de sus productos.

Los retiros secundarios incluyen, entre otros, productos vendidos en las tiendas Costco, Trader Joe’s, Whole Foods, HEB, Walmart, Safeway y Albertson. Muchos otros retiros vendidos bajo una variedad de marcas, incluidas, entre otras, Dole, Ready Pac, Fresh Express y Taylor Farms, también están bajo retiro. Algunos de los productos tienen una vida útil prolongada, que se extiende hasta junio y julio.

Es probable que se produzcan retiros adicionales debido al amplio uso de los productos Rizo-Lopez.

La Administración de Alimentos y Medicamentos continúa actualizando su lista de productos retirados del mercado relacionados con el brote nacional.

Para ver la lista de productos retirados del mercado tal como los agrega la FDA, así como fotografías de algunos productos retirados del mercado, haga clic aquí:

https://www.fda.gov/food/outbreaks-foodborne-illness/outbreak-investigation-listeria-monocytogenes-queso-fresco-and-cotija-cheese-february-2024#products

A partir del 12 de febrero, los productos retirados son: 2 Chicken Enchiladas with Green Salsa; Rice & Beans (Rico).

2 Chicken Enchiladas with Mole; Rice & Beans (Rico).

Avocado Ranch Chopped Salad Kit (Dole)

Avocado Ranch Ranch A L’Avocat Chopped Salad Kit Dole

Bacon Ranch Crunch Chopped Salad Kit Marketside

Bacon Ranch Crunch Chopped Salad Kit Marketside

Bacon-Wrapped Jalapeno Peppers Stuffed with Street Corn Custom Made Meals

Black Bean 6-Layer Dip Rojo’s

Blanco Suave Tio Francisco

Cajun Ranch Chopped Salad Kit Dole

Chicken Asada Street Taco Meal Albertsons, Safeway, Eagle, Carrs-Safeway, Pavilions, Vons

Chicken Chile Verde Burrito Amazon Kitchen

Chicken Elote The Savemart Companies

Chicken Enchiladas Verde Trader Joe’s

Chicken Enchiladas Verde White Chicken Meat, Monterey Jack Cheese and Cotija

Cheese With A Mildly Spicy Green Chili Sauce Trader Joe’s

Chicken Enchiladas with Green Chile Sauce QFC

Chicken Mini Street Taco Meal Kit Albertsons, Safeway, Eagle, Carrs-Safeway

Chicken Street Taco Express Meal Kit Don Pancho

Chicken Street Taco Kit Costco

Chicken Street Taco Kit Sprouts Farmers Market

Chicken Street Taco Kit Save Mart, Lucky, Lucky California

Chicken Street Taco Kit Stater Bros. Markets

Chicken Torta Sandwich Fresh & Ready

Chipotle Chicken and Rice Bowl Maverick Foods

Cilantro Cotija Dressing HEB

Cilantro Dressing Trader Joe’s

Cilantro Lime Crema Twin Pack Don Pancho

Cilantro Salad Dressing Trader Joe’s

Cotija Rizo Bros

Cotija Tio Francisco

Cotija Tio Francisco

Cotija Food City

Cotija Tio Francisco, San Carlos

Cotija (Grated) Rizo Bros

Cotija (Grated) Tio Francisco, Casa Cardenas

Cotija (Grated) Tio Francisco

Cotija Enchilado Tio Francisco

Cotija Enchilado Food City, Casa Cardenas

Cotija Enchilado Tio Francisco

Cotija Rallado Tio Francisco

Cotija Rallado Tio Francisco

Crema Centroamericana Tio Francisco

Crema Centroamericana Tio Francisco, Campesino

Crema La Deliciosa Tio Francisco

Crema La Suprema Tio Francisco

Crema Latina Tio Francisco

Crema Latina Tio Francisco

Crema Menonita Campesino

Crema Mexicana Tio Francisco, Food City, Santa Maria

Crema Mexicana Tio Francisco, Campesino

Crema Mexicana San Carlos

Crema Mexicana Tio Francisco

Crema Nortena Tio Francisco

Crema Santa Isabel Centroamericana

Crema Santa Isabel Latina

Crema Santa Isabel Mexicana

Elote Bowl with Chicken Raley’s

Elote Chopped Salad Kit Trader Joe’s

Endless Summer Premium Kit Salad Dole

Everything Sauce Fiesta 3 Pack Don Pancho

Fresco Tio Francisco, San Carlos

Fresco (Michoacano) Tio Francisco, El Huache, La Ordena

Fresh Mex Salad Kit Ready Pac Bistro

Ham Torta Sandwich Fresh & Ready

Ham Torta Sandwich on Telera Roll Sprig & Sprout (S&S)

Jack & Olive Ham Torta Sandwich on Telera Roll Jack & Olive

Mexican Style Street Corn Bite The Perfect Bite Co.

Oaxaca Rizo Bros

Oaxaca Tio Francisco

Oaxaca Tio Francisco

Oaxaca Food City

Oaxaca Tio Francisco, San Carlos

Oaxaca (shred) Tio Francisco

Panela Tio Francisco

Panela Food City

Panela Tio Francisco, San Carlos, Dos Ranchitos, La Ordena, Campesino

Panela Barra Tio Francisco

Pinto, Black Bean & Beef Dip With Cotija Cheese Albertson’s, Safeway

Poblano Caesar Dressing HEB

Queso Crema Food City

Queso Crema San Carlos

Queso Crunch Salad Kit Ready Pac Bistro

Queso Fresco Rizo Bros

Queso Fresco Don Francisco

Queso Fresco Tio Francisco

Queso Fresco Tio Francisco, Rio Grande

Queso Fresco Food City

Queso Fresco Tio Francisco, Campesino, San Carlos, Santa Maria, Dos Ranchitos

Queso Para Freir Tio Francisco

Queso Para Freir Tio Francisco

Queso Seco Tio Francisco

Ready 2 Heat Red Chicken Enchiladas White Chicken Meat and Cheese Enchiladas Filling Rolled in a Tortilla Topped with Red Sauce and Cheese Blend

Estos y muchos más productos son los que se han retirado del mercado y que puede ver en la lista en la página de internet.