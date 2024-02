Roban periódicos tras publicar noticia sobre presuntas violaciones en casa de jefe de policía

Casi todos los ejemplares de un periódico de un pequeño pueblo de Colorado fueron robados de los estantes de periódicos el mismo día en que el periódico Ouray County Plaindealer publicó una historia sobre cargos presentados por violaciones presuntamente ocurridas en una fiesta de menores de edad bebiendo en la casa del jefe de policía mientras el jefe estaba dormido.

El propietario y editor Mike Wiggins dijo que el periódico respondió publicando la historia en las redes sociales, eliminando el firewall del sitio web e imprimiendo otras 250 copias del periódico.

Los documentos fueron tomados el jueves por la mañana. El jueves por la noche, alguien devolvió una bolsa de basura llena de periódicos y sus partidarios habían donado alrededor de 2,000 dólares al periódico.

El jefe de policía Jeff Wood no respondió a un mensaje telefónico en busca de comentarios.

En un comunicado de prensa, la Oficina de Investigaciones de Colorado (CBI) anunció una investigación sobre la presunta agresión sexual de un menor en una casa de Ouray el 14 de mayo de 2023.

La investigación se inició a solicitud de la Oficina del Sheriff del condado de Ouray.

CBI dijo que tres personas fueron arrestadas: Gabriel Trujillo, de 20 años, Ashton Whittington, de 18 y un menor que no fue identificado. Cada uno enfrenta un cargo de agresión sexual, un delito grave de Clase 3.

Trujillo y Whittington fueron ingresados en la cárcel del condado de Montrose y cada uno recibió una fianza de garantía de $60,000 en efectivo. El menor fue arrestado en Kansas y extraditado a Colorado.

La investigación está en curso, según CBI. La oficina dijo que la Fiscalía del Séptimo Distrito Judicial está ayudando en la investigación.

Aquí esta la nota que el periódico de Ouray publico:

Niña: Violaciones ocurrieron en casa del jefe

La acusadora afirma que fue agredida varias veces mientras el jefe de policía de Ouray y su familia dormían

Por Erin McIntyre erin@ouraynews.com, el 17 de enero de 2024

Nota del editor: esta nota no se incluyó en la edición impresa del artículo y la agregaremos después del hecho, una semana después de la publicación original del artículo. Hemos explicado por qué incluiremos esta información con artículos que cubran casos de agresión sexual en una columna aquí.

Si usted o cualquier otra persona necesita ayuda con recursos sobre agresión sexual, llame a la línea directa del Centro Nacional de Violencia Doméstica las 24 horas, los 7 días de la semana al 1-800-799-7233 o a la línea directa nacional de agresión sexual las 24 horas, los 7 días de la semana al 1-800-656-4673.

Este artículo contiene detalles de una presunta agresión sexual.

Una joven de 17 años dijo a los investigadores que fue violada más de una vez en la casa del jefe de policía de Ouray en mayo durante una fiesta nocturna con el hijastro del jefe y otros dos sospechosos. Durante las entrevistas con los investigadores, ella dijo que gritó y se defendió, mientras otros dormían arriba.

Una declaración jurada de la Oficina de Investigaciones de Colorado para los arrestos en el caso detalla una noche de drogas, bebida y presunta agresión sexual, donde la víctima dijo a los investigadores que perdió y perdió el conocimiento y fue violada al menos tres veces en un dormitorio y en un baño por dos personas diferentes. gente.

Tres sospechosos han sido arrestados en el caso: el hijastro del jefe de policía Jeff Wood, Nate Dieffenderffer, Gabriel Trujillo y Ashton Whittington. En el momento del presunto incidente, Trujillo tenía 19 años, Whittington acababa de cumplir 18 y estaban celebrando su cumpleaños, y Dieffenderffer cumplía 18 años en cuestión de días. El Plaindealer decidió nombrar a Dieffenderffer debido a la gravedad de las acusaciones, aunque técnicamente era un menor de edad el 14 de mayo de 2023, fecha del presunto incidente.

El acusador, que ahora tiene 18 años, no ha sido nombrado por el Plaindealer. Es política del periódico no nombrar a las víctimas de agresión sexual a menos que acepten ser identificadas o existan circunstancias únicas en las que sus nombres ya se hayan hecho públicos y no se pueda evitar.

La declaración jurada de arresto, muy redactada, detalla una cronología de los acontecimientos, comenzando con la llegada de la niña a la casa de Dieffenderffer en Panorámica Heights. Ella describió haber bebido agua mineral y tomar algunos tragos de una botella de ginebra aguada, y dijo que se desmayó mientras estaba sentada en una cama. Ella les dijo a los agentes del CBI que otros estaban haciendo dabs de marihuana, una forma más concentrada de cannabis, pero ella no lo hizo.

Ella dijo a los investigadores que se desmayó, pero luego se despertó y descubrió que le habían quitado la ropa y Dieffenderffer estaba encima de ella, teniendo relaciones sexuales con ella. Ella describió luchar y ser restringida. Ella dijo a los investigadores que escuchó reír a uno de los otros sospechosos, pero vio a uno de ellos sentado en una silla con expresión “horrorizada”. Ella dijo a los investigadores que deseaba que él la hubiera ayudado.

Describió que la llevaron a través del pasillo hasta un baño, donde dijo que fue violada nuevamente, en el piso del baño, por una persona y luego por otra.

Ella dijo a los investigadores que en un momento escuchó a alguien tocar una puerta, lo que hizo que uno de los presuntos agresores se detuviera. Pero nadie intervino, incluido Whittington, quien dijo a los agentes de CBI que permaneció en el dormitorio y dijo que no sabía lo que estaba pasando.

“Recuerdo que realmente intenté gritar para que alguien me escuchara y grité por lo doloroso que era”, dijo a los investigadores.

La casa donde ocurrieron las presuntas agresiones es una casa de dos pisos de aproximadamente 1,900 pies cuadrados, según los registros de propiedad.

La niña describió que alguien la sujetó, intentó taparle la boca y la estranguló. Fue entonces cuando dijo que escuchó un golpe en una puerta.

También describió un flashback en el que se lavó en la ducha y vio sangre en el suelo del baño.

Más tarde, dijo a los investigadores que le habían roto un diente cuando le presionaron la cabeza contra el suelo del baño durante la agresión. También dijo que pensaba que tanto Dieffenderffer como Trujillo intentaban tener relaciones sexuales con ella simultáneamente cuando ella no estaba completamente consciente.

La niña finalmente se despertó en el baño y decidió irse.

Ella les dijo a los agentes que salió de la casa alrededor de las 4:30 a. m., aunque no pudo localizar toda su ropa. Cogió una sudadera de un montón de ropa sucia en la casa para cubrirse. Más tarde se confirmó que esa sudadera pertenecía a Wood, el jefe de policía.

Primero condujo a casa y luego pudo comunicarse con una amiga y decidió ir a Montrose Regional Health para un examen de agresión sexual, en el que se reunieron pruebas.

En ese momento, el personal del hospital se comunicó con la Oficina del Sheriff del condado de Ouray. Un investigador tomó un informe inicial, pero luego el caso fue remitido a la Oficina de Investigaciones de Colorado, presumiblemente porque las acusaciones se centraban en un familiar del jefe de policía y su hijastro. Además, Wood fue contratado por el actual sheriff del condado de Ouray, Justin Perry, quien anteriormente trabajó como administrador de la ciudad y jefe de policía de Ouray. El investigador del sheriff del condado de Ouray, Bernie Chism, también trabajó anteriormente para Wood en el Departamento de Policía de Ouray.

Todos esos hechos presentan la posibilidad de que parezca un conflicto de intereses en el caso.

Inicialmente, la acusadora se mostró reacia a denunciar el crimen y citó preocupaciones sobre si alguien le creería, dado quién, según ella, estaba involucrado. Inicialmente no dio acceso a los investigadores a los informes de sus exámenes médicos.

Ella “se mantuvo firme en que si investigábamos más a fondo este caso, arruinaría su vida”, decía la declaración jurada. Al principio, dijo que sólo quería saber quién la agredió y que le preocupaban las lesiones.

En una entrevista de seguimiento en junio, les dijo a los agentes que decidió denunciarlo porque era la segunda vez que Dieffenderffer y Trujillo la agredían.

Detalló otro evento en el que acusó a los dos de agredirla sexualmente en agosto de 2021. En esa situación, afirmó que Trujillo orquestó la agresión y Dieffenderffer participó. Whittington no estuvo presente.

Trujillo y Dieffenderffer caracterizaron el evento como un “triplete” consensuado en entrevistas con los investigadores.

“Siento que debería contárselo a alguien ahora o no”, dijo en su entrevista inicial en el hospital el 14 de mayo.

Las pruebas de ADN en muestras recolectadas durante el examen de agresión sexual en el hospital coincidieron con Trujillo –en una muestra vaginal– y Dieffenderffer –de una marca de mordedura. Se determinó que otra coincidencia de ADN provenía de la sudadera del jefe, pero era una cantidad tan pequeña que se consideró intrascendente para esta investigación.

Los agentes de la CBI entrevistaron a los sospechosos en julio. Los agentes entrevistaron primero a Dieffenderffer y obtuvieron una muestra de ADN. Tres días después entrevistaron a Trujillo.

Durante esa entrevista, Trujillo confirmó que tuvo una relación sexual previa con la acusadora, y dijo que él y Dieffenderffer previamente tuvieron un “trío” con ella, que según dijo fue consensual.

Cuando se le preguntó sobre lo sucedido el 14 de mayo, Trujillo se caracterizó como simplemente un “testigo” y dijo inicialmente a los investigadores que estaba completamente sobrio, mientras que dijo que Dieffenderffer y el acusador estaban completamente borrachos.

Les dijo a los agentes que Dieffenderffer y el acusador fueron al baño y salieron 10 minutos después “y todo parecía estar bien”. Los describió como ambos vestidos.

También llamó a la niña “mentirosa patológica” y dijo que está loca y trata de llamar la atención, según la declaración jurada.

La historia de Trujillo cambió varias veces durante esta entrevista, según la declaración jurada. Varió en sus informes sobre la cantidad de alcohol que había y, aunque inicialmente dijo que estaba sobrio, admitió haber consumido marihuana.

Inicialmente también dijo a los investigadores que Dieffenderffer fue quien fue al baño con la niña. Más tarde admitió que también tuvo relaciones sexuales con ella en el baño, pero sólo brevemente.

Estos detalles sólo salieron a la luz después de que Trujillo admitiera que conocía la investigación. Les dijo a los agentes de CBI que sabía que lo estaban acusando de agresión sexual porque Dieffenderffer y su madre, la esposa del jefe de policía, se lo dijeron.

Al final de la entrevista con la CBI, Trujillo supuestamente admitió que él y Dieffenderffer estaban en el baño al mismo tiempo y describió que más de uno de ellos tuvo relaciones sexuales con ella al mismo tiempo.

El 20 de julio, los agentes utilizaron una orden de registro para confiscar pruebas de la casa del jefe de policía, incluida una alfombra del baño y muestras recolectadas del baño. Las pruebas realizadas con la basura de la casa inmediatamente después del presunto incidente no produjeron nuevas pruebas.

The Plaindealer le preguntó a Wood el miércoles si quería comentar sobre las presuntas agresiones que ocurrieron en su casa mientras dormía. Él se negó a hacerlo.

Trujillo, Dieffenderffer y Whittington fueron arrestados en diciembre con órdenes judiciales por presunto delito grave de agresión sexual.

Todos han pagado la fianza y han sido puestos en libertad. Dieffenderffer hizo su primera aparición en el tribunal del juez de distrito del condado de Ouray, Cory Jackson, el 9 de enero en una audiencia virtual. No está claro qué sucedió durante esa audiencia porque Plaindealer y otros miembros del público fueron excluidos del procedimiento después de que un participante por teléfono hiciera lo que parecían ser comentarios despectivos sobre Dieffenderffer.

La persona, que no fue identificada, no tenía su teléfono silenciado y maldijo en el tribunal, lo que llevó a Jackson a emitir una fuerte amonestación. Advirtió que era un abuso del sistema judicial y podría resultar en desacato, y luego cerró la audiencia.

