  • April 30, 2026

Ultimas Noticias :

nothing found
  1. Home
  2. Deportes
  3. Rockies han tenido…

Rockies han tenido un inicio de torneo muy decente

Los Rockies de Colorado han tenido un inicio de torneo muy decente para cómo se dieron las cosas el año pasado, en una de sus series jugadas en casa se dieron el lujo y placer de barrer a los Astros de Houston.

Podemos decir que los tres juegos los ganaron con algo de facilidad por la diferencia de carreras  donde  anotaron  23  carreras y solo  permitieron 9,  con la   barrida los Rockies acumularon  una racha de cuatro victorias al hilo algo que la temporada pasada no se vio muy seguido.

Lo negativo de esta serie contra los texanos fue la poca asistencia que se dio al Coors Fields, en uno de los juegos se marco la mas baja asistencia en un encuentro de locales de los de la Milla Alta, esto a pesar de que la afición de los Rockies es una de las mas leales en toda la nación.

Esos aficionados recibieron una noticia que  pudiera cambiar  la historia del equipo de  beisbol  resulta que muy  discretamente los  dueños  de  los  Broncos y de una de  las cadenas  mas  grandes  de supermercados, la familia Penner compro un poco  mas  del  40%  del   equipo  de los Rockies esto  le  dio  una  luz  de  esperanza  a la  afición que sabe como estas personas se manejan  que  siempre quieren  tener  equipos  competitivos  y que  busquen  campeonatos, el dinero no es un problema cuando se  trata de darle  un  producto  de calidad a su gente.

No tendrán el control del equipo, pero fírmelo de que buscaran, que las cosas cambien y que los Rockies se conviertan en una de las mejores escuadras de las grandes ligas.

 

Tags:

Read Previous

Publican informe que expone la persecución de los provida por la administración Biden
Read Next

Las Chivas fueron goleadas por Tigres