Rockies han tenido un inicio de torneo muy decente

Los Rockies de Colorado han tenido un inicio de torneo muy decente para cómo se dieron las cosas el año pasado, en una de sus series jugadas en casa se dieron el lujo y placer de barrer a los Astros de Houston.

Podemos decir que los tres juegos los ganaron con algo de facilidad por la diferencia de carreras donde anotaron 23 carreras y solo permitieron 9, con la barrida los Rockies acumularon una racha de cuatro victorias al hilo algo que la temporada pasada no se vio muy seguido.

Lo negativo de esta serie contra los texanos fue la poca asistencia que se dio al Coors Fields, en uno de los juegos se marco la mas baja asistencia en un encuentro de locales de los de la Milla Alta, esto a pesar de que la afición de los Rockies es una de las mas leales en toda la nación.

Esos aficionados recibieron una noticia que pudiera cambiar la historia del equipo de beisbol resulta que muy discretamente los dueños de los Broncos y de una de las cadenas mas grandes de supermercados, la familia Penner compro un poco mas del 40% del equipo de los Rockies esto le dio una luz de esperanza a la afición que sabe como estas personas se manejan que siempre quieren tener equipos competitivos y que busquen campeonatos, el dinero no es un problema cuando se trata de darle un producto de calidad a su gente.

No tendrán el control del equipo, pero fírmelo de que buscaran, que las cosas cambien y que los Rockies se conviertan en una de las mejores escuadras de las grandes ligas.