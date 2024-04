San Francisco quiere prohibir que los comercios puedan evitar los robos y la delincuencia

Con una legislación inconcebiblemente laxista, que incluso «permite» el robo en tiendas hasta cierta cantidad, y una dotación más que insuficiente de fuerzas policiales, San Francisco se ha convertido en una ruina para las cadenas comerciales, que está cerrando sus locales en toda la ciudad, dejando desabastecidos muchos barrios.

¿Qué hacer? En un mundo normal, la respuesta es obvia: reforzar la seguridad en las calles, perseguir seria y eficazmente el delito. Pero algo tan elemental es tabú para el estamento «woke» que gobierna la ciudad, así que se les ha ocurrido la genial idea de prohibir a los comercios que escapen de San Francisco.

Según la «Ley de Protección de Alimentos» introducida por Dean Preston (socialista demócrata), miembro de la Junta de Supervisores de la ciudad, las tiendas que quieran huir de toda la delincuencia y otras cargas crecientes tendrán que avisar a la ciudad con seis meses de antelación y hacer esfuerzos para encontrar un supermercado sustitutorio para el lugar que se va a desocupar, informa Yahoo Finance.

La gota que colma el vaso ha sido el cierre por While Foods de su local principal en San Francisco a poco más de un año de su apertura, alegando que les preocupa la seguridad de los empleados. Los trabajadores de la tienda sufrían constantes amenazas con armas y los vagabundos arrojaban comida al personal, se peleaban e incluso defecaban en el suelo. También hubo casos de sobredosis de drogas y un hombre murió en el baño por fentanilo y metanfetamina. Los robos también eran comunes, con grandes cantidades de alcohol robadas de la tienda.

Se registraron casi 570 llamadas de emergencia desde el lugar, incluida una llamada con súplicas desesperadas a la Policía diciendo que «un hombre [con] machete ha vuelto» y «otro guardia de seguridad acaba de ser agredido».

Matt Dorsey, ex miembro de la Junta de Supervisores de SF, dijo estar «increíblemente decepcionado» por el cierre. «Nuestro vecindario esperó mucho tiempo por este supermercado, pero también somos conscientes de los problemas que han experimentado con el robo minorista relacionado con las drogas, los mercados de drogas adyacentes y los muchos problemas de seguridad relacionados con ellos», dijo Dorsey.

«Nuestras comunidades necesitan notificación, una oportunidad de ser escuchadas y un plan de transición cuando las principales tiendas de comestibles del vecindario planeen cerrar sus puertas», añadió Dean Preston.

La propuesta de Preston permitiría a cualquier persona afectada por el cierre de una tienda que no cumpla con las normas iniciar procedimientos legales. No son sólo las tiendas de comestibles las que han perdido la paciencia con el caos de San Francisco. Otras grandes empresas que recientemente cerraron sus locales en el centro de la ciudad son Adidas, AT&T Inc., Nordstrom y Lego Group.