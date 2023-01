Se les puede pedir a votantes que renuncien a futuros reembolsos TABOR

Se les puede pedir a los votantes de Colorado que renuncien a sus futuros reembolsos TABOR para que el estado pueda aumentar la financiación escolar Dos demócratas en la legislatura planean, tan pronto como esta semana, presentar un proyecto de ley que elimine los futuros reembolsos de la Declaración de derechos de los contribuyentes. Los republicanos y los grupos conservadores ya se oponen.

La legislatura de Colorado debatirá un proyecto de ley este año que pediría a los votantes en noviembre renunciar a sus futuros reembolsos de la Declaración de Derechos del Contribuyente y destinar el dinero, potencialmente miles de millones de dólares cada año, a la educación pública.

La próxima medida, patrocinada por la representante estatal Cathy Kipp, demócrata de Fort Collins y exmiembro de la junta del distrito escolar de Poudre, y la senadora estatal Rachel Zenzinger, demócrata de Arvada que ha trabajado como maestra, seguramente enfrentará el rechazo de los republicanos, quienes son feroces defensores de los reembolsos TABOR. También podría haber oposición de algunos compañeros demócratas, incluido el gobernador Jared Polis, a quien le gustaría ver que el dinero se gaste en otra parte.

“Necesitamos pagar a nuestros maestros”, dijo Kipp. “Necesitamos financiar nuestras escuelas. No financiamos adecuadamente nuestras escuelas públicas. TABOR es parte de eso”.

TABOR requiere la aprobación de los votantes para todos los aumentos de impuestos en Colorado y también limita el crecimiento y el gasto del gobierno, lo que exige que los ingresos fiscales recaudados que excedan el límite se reembolsen a los contribuyentes. En el caso del gobierno estatal, la legislatura decide cómo se distribuyen los reembolsos. El año pasado, los habitantes de Colorado recibieron cheques por correo de $750 o $1,500 después de que el estado recaudara más de $3 mil millones por encima de lo que permitía el tope.

(Se prevé que el tope de TABOR se exceda en el año fiscal actual, que comenzó el 1 de julio, en más de $2 mil millones. Ese dinero también tendría que ser reembolsado a los contribuyentes).

Pero TABOR también permite que los gobiernos locales y el estado pidan a los contribuyentes que eliminen el límite para que puedan quedarse con el exceso de ingresos. En 2019, los votantes rechazaron la Proposición CC, que habría permitido que el estado se quedara con el superávit de TABOR. La medida fracasó por 8 puntos porcentuales.

Dado que el superávit de TABOR puede variar de un año a otro, en algunos años puede que no haya superávit en absoluto, Kipp llama a su proyecto de ley una curita hasta que Colorado presente una fuente de financiación dedicada a las escuelas, que probablemente sería a través de un aumento de impuestos.

“Esta no es una financiación sostenible a largo plazo”, dijo Kipp. “Pero me uní a la legislatura para que pudiéramos descubrir cómo financiar adecuadamente nuestras escuelas públicas. Estoy buscando soluciones. Y este es uno de ellos, potencialmente”.

Zenzinger dijo que la idea surge de una propuesta de Great Education Colorado, un grupo que aboga por más fondos para las escuelas.

Kipp dijo que si se identifica una fuente de financiación sostenible a largo plazo para las escuelas, la legislatura podría votar en el futuro para derogar el mecanismo de financiación escolar excedente TABOR.

Se supone que la legislatura debe aumentar la financiación anual por alumno a la tasa de inflación según la Enmienda 23, una medida aprobada por los votantes en 2000. Pero a raíz de la Gran Recesión, los legisladores estatales en 2010 adoptaron el factor de estabilización del presupuesto, a veces también denominado como el factor negativo, que permite a la Asamblea General asignar a las escuelas cada año menos de lo que se les debe. El I.O.U. persiste hoy.

Además, el salario de los maestros ha sido un área persistente de quejas en Colorado, y los distritos luchan recientemente por atraer y retener a los educadores.

Los republicanos y los grupos conservadores ya se están alineando en contra de la propuesta de Kipp.

La senadora estatal Barbara Kirkmeyer, republicana de Brighton, dijo que la legislatura debería cambiar sus prioridades de financiación y enviar más dinero a las escuelas en lugar de pedir a los votantes que renuncien a sus reembolsos TABOR.

“Creo que deberíamos seguir la Constitución y financiarlo como se supone que debemos hacerlo”, dijo, “no con los dólares de reembolso de TABOR”.

Michael Fields, un activista fiscal conservador del Instituto político sin fines de lucro Advance Colorado, dijo que la legislatura ya ha invertido más dinero en las escuelas.

“El problema es que no hay suficiente de ese dinero para pagar a los maestros. Necesitamos mejores resultados y más rendición de cuentas con los miles de millones de dólares que ya estamos gastando en educación”, dijo. “Con el costo de vida más alto que nunca, las familias de Colorado quieren sus cheques de reembolso TABOR”.

Mientras tanto, Polis dijo en noviembre que quiere que se use un excedente de TABOR para reducir la tasa de impuestos sobre la renta de Colorado. Apoyó la Proposición CC en 2019, pero desde entonces no ha abogado públicamente para que el estado vuelva a pedirles a los votantes que mantengan el excedente de TABOR. Dado que el proyecto de ley de Kipp sería una medida referida, no se necesitaría la firma de Polis en la medida y, por lo tanto, no podría vetarla. Solo necesitaría una mayoría simple para aprobarse, y los demócratas controlan tanto la Cámara como el Senado por amplios márgenes.