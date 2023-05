Se llevaron a cabo los juegos del repechaje

En la Liga Mx se llevaron a cabo los juego del repechaje, en el encuentro que abrió esta etapa del torneo se enfrentaron los Zorros del Atlas y la Maquina de la Cruz Azul, los de la academia fueron y le dieron una lesión defensiva al maestro en lo que ha esto corresponde, al Tuca Ferretti quien vio como el portero de los margaritas se convirtió en figura y no dejo pasar nada.

Esto combinado con un gol tempranero dejo en la liguilla al Atlas y mando de vacaciones a los de la Noria, en el siguiente juego los porteros también fueron figuras a pesar de que el juego se fue a penales con un cuatro a cuatro en el tiempo regular.

Esto entre los Tusos del Pachuca y los Guerreros de Santos que fueron los últimos en calificarse a estas instancia eso lo dejaron atrás y primero empataron al 94’ para mandar el juego a penales donde su guardameta tapo un par y los ejecutores no fallaron para dejar a los campeones eliminados.

El siguiente encuentro lo disputaron los Pansas Verdes del león y el Atlético San Luis, las emociones llegaron temprano con goles al 3’ y al 6’ uno de cada uno, después todo fue de los de San Luis que no les importó que los del enfrente se calificaron a la final de la Concachampions donde eliminaron a los Tigres y les dieron la misma dosis que ellos le dieron a los felinos con un par de goles mas con lo que los eliminaron.

Hablando de los Tigres ellos si hicieron la tarea y eliminaron al Puebla, esto así quedo la liguilla: Monterrey vs Santos, América vs San Luis, Chivas vs Atlas, Toluca vs Tigres.