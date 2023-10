Sentenciada a tres años por participación en plan de tráfico sexual

Castro Medina sentenciada a tres años por su participación en el plan de tráfico sexual de Lázaro

El año pasado se declaró culpable de conspiración para cometer tráfico sexual y obstrucción de la investigación.

La joven que admitió haber ayudado a traficar sexualmente con niñas adolescentes para Anton Lazzaro fue sentenciada a tres años de prisión federal el martes después de una audiencia desgarradora en la que quienes hablaron ante el juez no sabían qué decisión debía tomar.

Gisela Castro Medina, ahora de 21 años, se declaró culpable el año pasado de conspiración para cometer tráfico sexual y obstrucción de la investigación. Ella testificó contra Lazzaro, un ex agente republicano y donante de Minnesota, durante un juicio en marzo en el que un jurado federal lo declaró culpable. Lazzaro, de 32 años, fue sentenciado a 21 años de prisión el mes pasado.

Los fiscales habían argumentado que Castro Medina “desempeñó un papel crucial y despreciable” en el tráfico de niñas de 15 y 16 años para Lazzaro, quien a su vez le dio 80.000 dólares en efectivo y otros beneficios por reclutar a las niñas para visitar el condominio Hotel Ivy de Lazzaro en Minneapolis para el sexo comercial en 2020.

Pero también reconocieron su amplia ayuda en el caso del gobierno contra Lazzaro, que incluyó más de un día testificando sobre su papel en la conspiración. Castro Medina conoció a Lázaro poco después de cumplir 18 años y cuando aún estaba en la escuela secundaria. Le pagó por sexo y, dijeron los fiscales, la violó cuando estaba tan ebria que apenas estaba consciente. Ella llegó a venerarlo y confiar en él, y Lazzaro pronto le pidió que comenzara a reclutar más chicas en las redes sociales para tener sexo con él por dinero.

La fiscal federal adjunta, Melinda Williams, calificó a Castro Medina como “el mejor cooperador que jamás haya conocido” y dijo que ayudó al gobierno bajo “una presión realmente extraordinaria”. Destacó el camino hacia la sobriedad que siguió a su arresto y la continuación de su educación en contraste con Lazzaro, en quien la fiscalía no vio cualidades redentoras y fue visto como un “depredador peligroso e impenitente”.

Los fiscales solicitaron una sentencia de siete años de prisión, mientras que los abogados de Castro Medina pidieron que ella fuera condenada al tiempo cumplido.

“No estoy seguro de qué haría si fuera usted, señoría”, dijo Williams antes de que el jefe de distrito de EE. UU., Patrick Schiltz, anunciara su decisión.

Schiltz dijo que al imponer a Castro Medina una sentencia menor que la pena potencial de décadas o incluso cadena perpetua que contemplaban las directrices, no pretendía disminuir la gravedad de los crímenes.

“Ella lo ayudó en cada paso del camino”, dijo Schiltz, y luego agregó: “Ninguna de estas víctimas sufriría ahora ese daño si no fuera por Castro Medina. Su sufrimiento está en sus manos así como en las del Sr. Lazzaro”.

Pero Schiltz dijo que Lazzaro “reconoció a una chica destrozada cuando la vio” y preparó hábilmente a Castro Medina para que reclutara para él, tal como preparó a sus otras víctimas.

El juez señaló que Lazzaro, o alguien que actuara en su nombre, intentó comprar el silencio de Castro Medina mediante obsequios anónimos en efectivo de miles de dólares antes de su eventual declaración de culpabilidad en diciembre de 2022. Pero Castro Medina reveló los pagos, y ese dinero fue posteriormente depositado en una cuenta que se utilizará para pagar la restitución a las víctimas.

Castro Medina solicitó que sea encarcelada en Texas. Schiltz acordó permitirle entregarse para comenzar su sentencia el próximo mes.

Castro Medina ha estado libre bajo supervisión desde su arresto y acusación en agosto de 2021 mientras era estudiante de primer año en la Universidad St. Thomas. Una fila de partidarios se sentó al otro lado del pasillo en la galería de la sala del tribunal para la audiencia del martes, que duró más de una hora.

A través de declaraciones entre lágrimas ante el tribunal, Castro Medina se disculpó con las víctimas, entre las que se encontraba su ex mejor amiga, y agradeció a las autoridades por su intervención.

“Si no hubiera sido por su intervención no creo que estaría aquí ahora”, dijo antes de ser sentenciada. “Estaba tan profundamente involucrado en mi relación con Anton que no veía salida. Me odiaba a mí mismo y mis decisiones y acciones cuando estaba con Anton”.

Castro Medina dijo que ahora quería convertirse en defensora de las víctimas del tráfico sexual y obtener un título en derecho algún día si tuviera la oportunidad.

Pero los padres de su ex amiga, identificada en este caso como la Víctima A, le rogaron a Schiltz el martes que le imponga una pena severa y expresaron dudas de que Castro Medina se haya reformado. El padre de la niña argumentó que Castro Medina era inteligente, manipulador y que repetiría este comportamiento si se le permitiera quedar en libertad.

Turnándose para hablar, describieron a su hija como idolatrando a Castro Medina y siendo manipulada y controlada por ella. Su hija recibió cadena perpetua por mano de su ex amiga, dijeron.

“La usaste y ella se convirtió en tu marioneta”, dijo la madre, describiendo repetidamente el comportamiento de Castro Medina como “codicia, poder y control”.

“Tu alma es tan oscura como tus ojos y te desprecio”, dijo.