Recientemente siete empleados de Red Rocks Country Club abandonan su trabajo mientras un miembro es citado por presunto contacto sexual ilegal

El ex personal alega que el club de campo ha ignorado los problemas y ha fomentado una cultura insegura

Siete mujeres renunciaron recientemente a uno de los clubes de campo más exclusivos del área metropolitana de Denver después de que una empleada del bar dijera que un miembro la tocó sexualmente sin su consentimiento.

Denver7 Investigates se reunió con cuatro miembros del antiguo personal del Red Rocks Country Club, que querían permanecer en el anonimato. Dicen que su salida fue motivada por la inacción del club y su incapacidad para mantener seguros a sus empleados durante varios años.

En julio, una de las mujeres presentó un informe ante la Oficina del Sheriff del condado de Jefferson, lo que dio lugar a una denuncia penal contra un miembro. El informe presenta una narrativa detallada, explicando una supuesta interacción entre un miembro de 53 años y un empleado del bar de 18 años después de la primera ronda del prestigioso torneo de miembros-invitados del club. Todo el evento fue captado por una de las cámaras de seguridad del club, según el informe.

Con base en ese video y las declaraciones de la presunta víctima, la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson emitió una citación por delito menor a Jason Peter Falco por presunto contacto sexual ilegal.

La Oficial de Información Pública de la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson, Jenny Fulton, revisó toda la información relacionada con la investigación.

“Esto es ilegal, es ilegal y ningún propietario debería permitir que se produzcan actividades ilegales en su negocio”, dijo. “Me enfurecí. Es una violación del cuerpo personal de alguien y no hay consentimiento”.

Fulton también vio el video.

“Vi exactamente lo que se describe en el informe donde el servidor está retirando la mesa. Ella lo está limpiando, el sospechoso se acerca y la abraza y ella parece reacia a participar. Él camina detrás de ella, todavía con las manos en su hombro. Él empuja su espalda, baja la mano y le frota las nalgas”, dijo Fulton.

Según el informe del sheriff, Falco le dijo al detective que “había estado bebiendo mucho esa noche y no recordaba los hechos que ocurrieron”.

“Nunca hay excusa para este tipo de actividad. Es comportamiento sexual ilegal, es contacto sexual no deseado. No hay consentimiento entonces no lo haces”, dijo Fulton al describir las acusaciones contra el miembro del club de campo.

Según las mujeres, esta no es la primera vez que los empleados de Red Rocks Country Club se sienten inseguros. Denver7 Investigates recibió una copia de un correo electrónico interno de cinco páginas enviado a los miembros por el club, que describe los problemas actuales.

“El testimonio del personal, seguido de quejas escritas de algunos de ellos, llevó al inicio de nuestro proceso de Acción Disciplinaria contra dos miembros adicionales”, se lee.

Según el correo electrónico, los otros dos miembros acusados de comentarios inapropiados a miembros del personal provocaron la expulsión permanente de un miembro y una suspensión de seis meses para el segundo. Falco también se encuentra actualmente suspendido.

“Nosotros, como junta directiva, también nos hemos dado cuenta de que hay cosas que debemos hacer para mejorar nuestros procesos y procedimientos de acción disciplinaria”, decía también el memorando. “Lamentamos profundamente que nuestro club tenga que pasar por esto, pero creemos firmemente que Saldremos de esto más fuertes y con valores y principios que reflejen mejor quiénes somos”.

Las cuatro mujeres se reunieron con Denver7 Investigates y dijeron que la reciente controversia es el resultado de que el club ignoró años de diversas quejas. Dos mujeres proporcionaron declaraciones que incluyeron:

“Espero que se haga justicia para todas las mujeres que alguna vez hayan sido víctimas de cualquier hombre en RRCC. Espero que esto genere conciencia y un verdadero cambio de cultura, no sólo en Red Rocks, sino en los clubes de campo de todo el mundo. Los miembros que nos han apoyado han sido abrumadores.

Desde Gofundmes hasta simplemente tomarse el tiempo para llamarnos por teléfono, no puedo expresar mi gratitud con palabras. Realmente considero a Red Rocks mi segundo hogar, y a la gente de allí, mi familia. Desafortunadamente, no puedo trabajar para la junta directiva de Red Rocks, donde esto ha sido incluso un tema de debate. Desearía que las cosas fueran diferentes, pero lo único por lo que puedo luchar ahora es por el cambio”.

“Hace unos viernes, junto con algunos otros miembros del personal de Red Rocks Country Club, nos enteramos de un incidente de agresión sexual que le ocurrió a una miembro del personal mientras estaba en el trabajo.

La agresión fue perpetrada por un miembro del club y se produjo el día antes de la final de un torneo muy concurrido. Se informó a los supervisores y se recogieron pruebas de las cámaras poco después de que ocurriera el incidente. Al día siguiente, siendo el último día del torneo, el personal se sorprendió al descubrir que al perpetrador se le permitió continuar compitiendo. La junta directiva de RRCC decidió dejarlo jugar en el torneo dándole la posibilidad de ganar miles de dólares. Sólo fue retirado de la propiedad después de competir y romper las 3 reglas que le dio ese día la directiva.

Desafortunadamente, en los clubes de campo de todos los estados las mujeres suelen ser víctimas de estos crímenes cometidos por miembros masculinos. En este club de campo en particular se han producido múltiples incidentes con consecuencias limitadas para los agresores. Después de 2 reuniones entre el personal y la junta directiva el viernes 4 de agosto, 7 miembros del personal decidieron retirarse en protesta por un ambiente de trabajo inseguro y hostil con la esperanza de forzar un cambio. Muchas personas, incluida la mayoría de los miembros del club, han mostrado un gran apoyo, incluida la creación de un GoFundMe para aquellos que se marcharon en protesta.

A todos nos encantaba nuestro trabajo y sentíamos que trabajábamos como una familia. Al final del día, sentimos que la junta directiva decidió no apoyar ni proteger a su propia familia para poder ganar dinero para el club. Aquellos de nosotros que protestamos esperamos cambiar la cultura y el futuro de los clubes de campo y convertirlos en un lugar seguro para que trabajen todas las mujeres y hombres”.

Una cuenta de GoFundMe llamada “The Amazing Woman from RR” ha recaudado casi $5,000 y fue creada por una miembro del club. Parte del resumen de la recaudación de fondos dice: “Muchos de los miembros de nuestro personal ya no sentían que nuestro club fuera un ambiente seguro o acogedor debido a la conducta reprobable de algunos de nuestros miembros.

Desafortunadamente, el acoso sexual y no sexual de los miembros de nuestro personal se ha convertido en un problema importante en nuestro club. Como resultado, es posible que hayamos perdido a algunos miembros increíbles del personal, muchos de los cuales han estado en el club durante muchos años. Estos miembros del personal ahora deben quedarse sin paga hasta que regresen o consigan otro empleo. Comencé este GoFundMe para ayudarlos a reemplazar algunos de sus salarios y propinas perdidos”.

“Como mujer, me enorgullece que nos apoyemos mutuamente y que la mujer que creó GoFundMe esté apoyando a las víctimas que han sido violadas de esta manera”, dijo Fulton.

Falco no respondió a las solicitudes de comentarios. No hay fecha fijada para su audiencia judicial.

Según la oficina del sheriff, Falco podría enfrentarse a entre seis y 18 meses de cárcel si es declarado culpable.