Sin agricultores, no hay libertad

HISTORIA DE UN VISTAZO

» Ha surgido una guerra contra los agricultores que amenaza con expulsarlos de las tierras que han cultivado durante generaciones.

» A medida que las pequeñas y medianas granjas cierran sus puertas, los gobiernos y las entidades corporativas pueden quedarse con la tierra.

» Quienes controlan la tierra controlan el suministro de alimentos y, con ello, el de la gente.

» Gran parte de esta amenaza está encubierta bajo la Agenda 2030, que incluye 17 objetivos de desarrollo sostenible con 169 metas específicas que se impondrán en todo el mundo, en cada país, para 2030.

» El impulso a comer insectos es parte de este plan; En 2021, la Comisión Europea autorizó los gusanos de la harina como alimento y publicó un comunicado de prensa promocionando “el papel cada vez mayor que desempeñarán los insectos como parte de una dieta más saludable y sostenible”.

(Mercola) — ¿Las políticas verdes en todo el mundo, dirigidas a todo, desde el exceso de nitrógeno hasta la protección de especies en peligro de extinción, son parte de un plan para sacar a los pequeños agricultores de la tierra, allanando el camino para un control totalitario del suministro de alimentos (y de los insectos como ¿parte de tu dieta diaria?

Estas y otras preguntas difíciles son planteadas por Roman Balmakov, reportero de La Gran Época y presentador de Facts Matter, en “ Sin agricultores, sin comida: ¿te comerás los insectos?” Balmakov dice:

Los responsables de algunas de las organizaciones más poderosas del planeta han determinado que la agricultura, específicamente la ganadería, es la culpable del calentamiento global, y el calentamiento global es el culpable de los altos precios de los alimentos, así como de la escasez de alimentos.

Y así, al cambiar nuestra dieta de carne de res, pollo y cerdo a grillos y gusanos de la harina, podremos detener el aumento de las temperaturas, reducir el precio de los alimentos y posiblemente incluso salvar el planeta.

Pero en entrevistas con agricultores de todo el mundo, incluidos Holanda y Sri Lanka, se cuenta una historia muy diferente, que comenzó con una política ambiental de décadas de antigüedad.

La Agenda 2030 amenaza

a los agricultores

En 1972 se celebró una reunión de las Naciones Unidas sobre el cambio climático para elaborar un plan para gestionar el planeta de forma sostenible. Esto llevó a la creación de la Agenda 21 (Agenda para el Siglo XXI): el plan de inventario y control de toda la tierra, el agua, los minerales, las plantas, los animales, la construcción, los medios de producción, los alimentos, la energía, la información, la educación y todos los derechos humanos y seres en el mundo.

La Agenda 21 ahora se conoce más comúnmente como Agenda 2030, el año en que está previsto que se cumplan los objetivos del plan. En 2019, el Foro Económico Mundial (WEF) firmó una alianza estratégica con las Naciones Unidas, que pedía a la ONU “utilizar asociaciones público-privadas como modelo para casi todas las políticas que implementa, más específicamente la implementación de los 17 metas de desarrollo sostenible.”

La Agenda 2030 se compone de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible con 169 metas específicas, incluyendo poner fin a la pobreza y lograr la igualdad de género, que se impondrán en todo el mundo, en todos los países, para 2030.

“Un documento muy completo si lo lees”, dice el periodista internacional Alex Newman. “Estamos hablando de cientos de páginas que gobiernan realmente todas las facetas de la vida, desde educación hasta políticas de uso de la tierra, pasando por economía y derecho. Allí se encontraron todos los ámbitos de la vida”. Pero oculto detrás de estas iniciativas que suenan verdes, dice Newman, puede haber un motivo más siniestro:

No hay absolutamente ninguna manera de implementar, rastrear y monitorear los objetivos de desarrollo sostenible sin la destrucción total de la libertad individual.

Algunos de los objetivos suenan bien: acabar con el hambre, ¿quién podría estar en contra de acabar con el hambre? El problema es que, cuando se establece un objetivo nebuloso como ese, se requiere poder total por parte del Estado para poder lograrlo.

Y por supuesto, nunca lo lograrán, ¿verdad? No hay manera de erradicar literalmente toda la pobreza de la faz de la Tierra, pero les da a los gobiernos y a las instituciones globales, como la ONU, una excusa fácil para básicamente hacer lo que quieran con el pretexto de alcanzar estos objetivos.

¿Es real la crisis del nitrógeno?

Los agricultores holandeses están en crisis ya que su gobierno ha intensificado sus planes para sacarlos de la tierra.

Puede enterarse de esto en profundidad a través del informe y podcast de la periodista de investigación holandesa Elze van Hamelen para The Solari Report – Dutch Farmers and Fishermen: The People Who Feed Us.

“En 2021, la red Natura 2000 de la Unión Europea publicó un mapa de zonas de los Países Bajos que ahora están protegidas contra las emisiones de nitrógeno.

Cualquier agricultor holandés que opere su explotación a menos de 5 kilómetros de un área protegida Natura 2000 tendría ahora que reducir drásticamente su producción de nitrógeno, lo que a su vez limitaría su producción”, explica Balmakov.

La productora holandesa Nynke Koopmans, del Foro para la Democracia, cree que el problema del nitrógeno está solucionado. “Es una gran mentira”, dice. “El nitrógeno no tiene nada que ver con el medio ambiente.

Se trata simplemente de deshacerse de los agricultores”.

Otro granjero dijo que si las nuevas normas sobre nitrógeno entran en vigor, tendría que reducir su rebaño de 58 vacas lecheras a seis.

El científico especializado en nitrógeno Jaap C. Hanekamp trabajaba para un comité gubernamental para estudiar el nitrógeno y tenía la tarea de analizar el modelo de nitrógeno del gobierno. Le dijo a Balmákov:

Toda la política se basa en el modelo de deposición sobre cómo abordar las emisiones de nitrógeno en las zonas naturales. Y miré los estudios de validación y demostré que el modelo es en realidad una mierda. No funciona. Y no importa. Todavía continúan usándolo, lo cual es, en cierto sentido, inquietante. Quiero decir, realmente, ¿podemos hacer algo así en términos de política? ¿Usas un modelo que no funciona? Nunca se trata de innovación, siempre se trata de deshacerse de los agricultores.

La agenda definitiva: no a la propiedad de la tierra para el pueblo

A medida que los agricultores cierran, el gobierno puede intervenir y quedarse con la tierra, que puede ser de lo que realmente se trata la agenda. Según Eva Vlaardingerbroek, ex miembro del Foro para la Democracia y comentarista política:

Siempre he dicho que la crisis del nitrógeno es, ante todo, una crisis inventada. Está fabricado y la única solución que alguna vez se ha propuesto es la expropiación forzosa. Entonces, es el gobierno el que se apoderará de sus tierras… Tenemos una crisis inmobiliaria en los Países Bajos, como saben, este es un país muy pequeño. Tenemos mucha gente y tenemos una población en crecimiento debido a la inmigración. Y necesitamos lugares para albergar a esos inmigrantes.

Y creo que esa es en parte la razón por la que el gobierno quiere esas tierras. Necesitan casas, y necesitan construir casas, lo cual es curioso, porque aparentemente construir casas también es lo que emite nitrógeno. Pero esa no es la gente a la que persiguen. Vienen, específicamente, tras los agricultores porque quieren la tierra. Entonces ese es el objetivo final.

Pero no sólo los agricultores de los Países Bajos se ven afectados. En 2020, California se convirtió en el primer estado de EE. UU. en comprometerse con un objetivo de 30 por 30, comprometiéndose a poner el 30 por ciento de su tierra y agua bajo control gubernamental para 2030. Pero como dice Margaret Byfield, directora ejecutiva de American Stewards of Liberty, esto allana el camino para que desaparezca la propiedad privada de la tierra:

El concepto en Estados Unidos es el de autogobierno. Nosotros, el Pueblo, gobernaremos nuestro gobierno y nuestros Padres Fundadores entendieron que el pequeño terrateniente es la parte más importante del estado. La idea era que la tierra se distribuiría entre la gente para que siempre pudieran controlar su gobierno. California ha desarrollado un plan 30 por 30. Están avanzando 30 por 30 en el estado…

La agenda final es que no haya propiedad de la tierra, por lo que no poseemos nada. O somos propietarios o somos propiedad. Eso es realmente contra lo que estamos luchando desde la perspectiva de la gobernanza global. Tienen que eliminar nuestra capacidad de controlar nuestro gobierno, lo que significa que tienen que quitarnos nuestras tierras.

Otras regulaciones gubernamentales aparentemente sostenibles también pueden estar incluidas en este plan. El representante Doug LaMalfa, agricultor y representante de California, explica :

Mucho de esto surgió a principios de los años 70 con la Ley de Agua Limpia, la Ley de Aire Limpio, que eran cosas buenas, ya sabes, la Ley de Especies en Peligro, pero se ha abusado de su intención original. El Congreso no tenía la intención de que se abusara y manipulara de la forma en que está. Tal como están las cosas hoy en día, cuando redactaron esos proyectos de ley, nunca los habrían aprobado.

Los globalistas lo tienen

todo planeado

Gran parte de los planes del nuevo orden mundial se basan en la gestión de crisis y en la idea de que ocurrirá una gran crisis que conducirá a la gran transición, donde los globalistas intervendrán para salvar la situación, transformando la sociedad en el paraíso prometido. “En algún momento, la narrativa cambió y giró en torno al clima”, dice Balmakov.

Antes de esto, era la Guerra Fría, pero esto cambió después de una reunión del Club de Roma en 1991. Tanto los Rockefeller como las primeras afiliaciones al FEM pueden vincularse al Club de Roma, un grupo de expertos que se alineaba con el neomalthusianismo (la idea de que una población demasiado grande diezmaría los recursos) y tenía la intención de implementar una agenda de despoblación global.

“Elaboraron este increíble documento en el que realmente decían: Necesitamos una nueva justificación para este Estado todopoderoso”, dice Newman . “Entonces, la nueva excusa será que el medio ambiente se verá perjudicado y el clima nos perjudicará a nosotros”. Balmakov continúa:

No podía creer lo que acabo de escuchar: que los líderes mundiales realmente expusieron este plan globalista en un lenguaje sencillo en un libro físico, allá por 1991.

Fui a Amazon. Y ahí estaba. ‘La Primera Revolución Global’, que dice, y cito: ‘Al buscar un enemigo común que nos uniera, se nos ocurrió la idea de que la contaminación, la amenaza del calentamiento global, la escasez de agua, el hambre y cosas similares, ajustarse a la ley. Y por tanto, el verdadero enemigo es la propia humanidad.’

Leyendo entre líneas, los actores clave de esta agenda globalista quedan claros. Newman dice:

En realidad, el Foro Económico Mundial fue una parte fundamental de la implementación de esta agenda de la ONU. Hace algunos años, se convirtieron en un socio estratégico de las Naciones Unidas en la implementación de la Agenda 2030. Y luego empiezas a mirar las conexiones entre el Foro Económico Mundial y China. Klaus Schwab y Xi Jinping son como viejos amigos.

Publicaron comunicados de prensa sobre cuánto se aman. Entonces, están los supercapitalistas, representados por el Foro Económico Mundial, y luego, del lado del gobierno, están los comunistas. después de que se adoptara la Agenda 2030, convertirse en el Partido de China, difundido a través de todos sus órganos de propaganda.

… Javier Solana, el jefe de la OTAN, dijo que este iba a ser el próximo gran paso adelante, ¿verdad? El último gran salto adelante en China mató a millones de personas. ¿Por qué querríamos otro de esos? Eso es una locura.

Entonces, tenemos a comunistas y súper capitalistas uniéndose y trabajando en esta única agenda de desarrollo sostenible. Y eso debería hacernos a todos hacer una pausa y decir: ‘Espera un momento, eso no tiene sentido en la superficie’. ¿Que está pasando aqui?’

Trae los bichos

Los globalistas sugieren que comer insectos protegerá el planeta al eliminar la necesidad de ganado, reducir el uso de tierras agrícolas y proteger el medio ambiente. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación también fomenta el consumo de insectos y alimentos a base de insectos.

En junio de 2021, el WEF también publicó un artículo, categorizado como “seguridad alimentaria”, en el que promueven el uso de insectos y escriben que “necesitamos darles a los insectos el papel que merecen en nuestros sistemas alimentarios”. Justifican esta propuesta diciendo que abordará una crisis alimentaria inminente.

En 2021, la Comisión Europea autorizó los gusanos de la harina como alimento y publicó un comunicado de prensa promocionando “el papel cada vez mayor que desempeñarán los insectos como parte de una dieta más saludable y sostenible, así como los beneficios para el medio ambiente en los años venideros”. Victor Davis Hanson, historiador militar y productor de almendras, señala :

Existe esta idea globalista verticalista de que ciertos países occidentales tienen dietas que no aprueban. En otras palabras, se basan más en la carne. Y sienten que los humanos no necesitan proteínas basadas en carne. Y quieren obligar a la gente a seguir sus paradigmas o comprar o acumular tierras de cultivo. Y así es como lo van a cultivar. Es algo así como la Unión Soviética o la Revolución Cultural de Mao. Es de arriba hacia abajo. Y esto resulta en desastres.

Sin agricultores no hay comida

Si el gobierno y las entidades corporativas son capaces de tomar el control de la tierra, podrán controlar el suministro de alimentos y, con él, a la gente.

“Por dondequiera que se mire, las pequeñas y medianas granjas están siendo devoradas por estas megagranjas corporativas, porque ya no pueden seguir el ritmo. No pueden cumplir con estos interminables flujos de regulaciones que están surgiendo”, dice Newman.

“Estamos viendo eso en China ahora, donde estas gigantescas corporaciones mecanizadas, grandes megagranjas controladas por el gobierno están desplazando a todas estas pequeñas granjas familiares que las familias han estado cultivando durante cientos de años, en algunos casos más”. Sin tierra, la gente pierde su autonomía, libertad e independencia. Hanson dice:

Cuando se fundó la nación estadounidense, el 95% de la población eran ciudadanos de familia. Tenían su propia tierra y eran completamente independientes, autónomos. Ellos cultivaron su propia comida. Fueron francos y económicamente viables. La agricultura tiene dos propósitos. No sólo produce alimentos, sino que produce ciudadanos.

En última instancia, la guerra contra los agricultores es una guerra contra toda la humanidad, una guerra que amenaza lo que significa ser libre. “Creo que nos dirigimos a una época de escasez de alimentos muy importante. ¿Podemos esperar ver aumentos masivos en los precios de los alimentos el próximo año? Oh, no hay duda al respecto”, dice Newman, y agrega:

Creo que el objetivo final de la guerra contra los agricultores que estamos viendo, que se guía en cada paso por los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, será una consolidación total de la agricultura, una consolidación total del suministro de alimentos. Y como entendió todo tirano comunista de los últimos 100 años, si controlas la comida, controlas a la gente.

Ese es, en última instancia, el objetivo final.