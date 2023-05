Superintendente de DPS, Alex Marrero, obtiene un aumento salarial del 10%

En una votación de 4 a 3, la junta de las Escuelas Públicas de Denver aprobó un aumento de sueldo para el superintendente Alex Marrero, a quien le quedaban dos años en su contrato actual.

Marrero fue contratado por $260,000 al año, pero aumentó en base a la inflación a más de $275,000 este año. Su nuevo salario será de $305,000, aproximadamente un aumento del salario base del 10 por ciento. También incluye pago por desempeño adicional de hasta el 12.5 por ciento si cumple con todos los objetivos establecidos por la junta escolar.

La junta contrató a Marrero en julio de 2021. En diciembre de ese año, la junta optó por extender su contrato a cuatro años para brindar estabilidad al distrito. Aunque su contrato no vencía hasta 2025, algunos miembros de la junta querían enmendarlo ahora porque Marrero, a pesar de ser el líder del distrito escolar más grande del estado, ocupaba el puesto 12 en el estado en términos de pago en comparación con otros superintendentes de distrito. “Este aumento salarial en este contrato se alinea mejor con su compensación cuando observamos a sus pares en todo el estado”, dijo la presidenta de la junta, Xochitl Gaytan.

Los miembros de la junta Scott Esserman, Auon’tai Anderson y Michelle Quattlebaum votaron en contra del aumento salarial. Anderson y Quattlebaum dijeron que no estaban de acuerdo con el proceso de negociación del contrato enmendado o el momento.

Anderson dijo que cree que Marrero debería recibir una compensación justa, pero dijo que debería suceder durante su evaluación de octubre o cuando expire su contrato.

“Simplemente creo que en este momento con las cosas con las que estamos lidiando, este no es el momento apropiado”, dijo.

Dijo que la junta enfrenta múltiples problemas: seguridad, salud mental y éxito académico. La seguridad escolar, en particular, está en el centro de atención ahora que el distrito recopila opiniones del público para un plan de seguridad a largo plazo después de varios incidentes violentos en las escuelas o cerca de ellas, incluidas las muertes de estudiantes. “Desafortunadamente, el momento de este proceso y estas enmiendas al contrato desvían nuestra atención de estas prioridades críticas”.

La junta se ha reunido en sesión ejecutiva varias veces durante el último año para discutir su contrato. Pero Quattlebaum dijo que recibió un correo electrónico solicitando información sobre una versión del contrato que se estaba negociando entre el abogado del distrito y el abogado de Marrero. Ella dijo que le dijeron que el asunto del contrato del superintendente se adelantó porque cuatro miembros de la junta así lo querían.

“Me resulta difícil votar sobre algo en lo que no estuve involucrada de manera auténtica o transparente”, dijo. “No puedo estar de acuerdo con el proceso que se utilizó. No veo cómo este proceso fue transparente”.

La propuesta de compensación no se publicó públicamente antes de la reunión. “Negar a un empleado el derecho a ver un cambio en la compensación no me sienta bien”, dijo.

La sección de pago por desempeño de su contrato es única, dijo el miembro de la junta Scott Baldermann, quien votó a favor del aumento salarial.

“Podría preparar el escenario no solo para la forma en que responsabilizamos al superintendente, sino también a la junta ante el público. Este paquete de compensación es un compromiso con nuestros estudiantes y sus resultados”.

Aunque todos los miembros de la junta parecen apoyar el trabajo de Marrero, algunos de sus planes no han sido bien recibidos por todos los miembros de la junta. Marrero propuso cerrar 10 escuelas y luego modificó repentinamente la propuesta a dos escuelas, que la junta rechazó. El distrito luego cerró tres.

Después de un tiroteo el 21 de marzo en East High School donde dos administradores recibieron disparos, Marrero pidió que se colocaran agentes de policía en las escuelas y reconoció que violaba la política existente de la junta.

El contacto de Marrero va hasta el 30 de junio de 2026, a menos que sea despedido o tenga malas evaluaciones.