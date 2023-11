Testigos de juicio describen cómo denuncia falsa de abuso infantil contra legislador de Aurora

Los testigos del juicio describen cómo la denuncia falsa de abuso infantil contra un legislador de Aurora se vino abajo bajo escrutinio

“Robin Niceta se estaba vengando de su entonces novia”, dijo el fiscal Daniel Cohen.

Niceta supuestamente llamó a una línea directa del condado de Arapahoe para acusar a la concejal Danielle Jurinsky de abuso sexual infantil en enero de 2022, haciéndose pasar por una empleada de uno de los restaurantes de Jurinsky. El día anterior, Jurinsky había criticado el liderazgo de Wilson en el APD mientras hablaba en un programa de radio regional.

“Robin Niceta se estaba vengando de su entonces novia”, dijo el fiscal Daniel Cohen. “Y cuando la Sra. Niceta hizo esa llamada falsa a la línea directa, acusando a la Sra. Jurinsky de abuso sexual contra un niño, no sólo cometió un acto atroz y aterrador de venganza personal contra Danielle Jurinsky, sino que intentó ilegalmente influir en cada uno de los servidores públicos que laboran en el Departamento de Servicios Humanos”.

Frank Moya, abogado defensor que representa a Niceta, reconoció que no había verdad en la acusación de que Jurinsky abusó sexualmente de su propio hijo. Sin embargo, Moya insistió en que los fiscales no pudieron probar que la llamada a la línea directa del condado fue realizada por Niceta, a pesar de que se rastreó hasta el teléfono celular personal de Niceta.

En cambio, Moya argumentó, sin prometer pruebas, que la propia Wilson hizo la llamada usando el teléfono de Niceta, diciendo que el exjefe de policía tenía acceso al teléfono y conocía la contraseña.

“El hecho de que una llamada proviniera del teléfono de la señora Niceta no significa que la señora Niceta haya hecho la llamada”, dijo Moya. “¿Quién tuvo realmente el motivo para hacer esta llamada telefónica falsa? ¿Fue mi cliente, o fue el jefe de policía, a quien la señora Jurinsky llamó “basura” en la radio? Yo diría que fue el jefe de policía”.

Poco antes del mediodía se reunió un jurado compuesto por nueve hombres y cuatro mujeres, incluido un suplente. El juez Eric Elliff de Denver presidió el juicio, que está previsto que dure hasta el miércoles, aunque los abogados especularon al final del día que el jurado podría comenzar las deliberaciones tan pronto como el martes.

Si bien los cargos se presentaron en el Distrito Judicial 18, el juez original, David Karpel, se recusó después de que Niceta supuestamente fingiera tener cáncer cerebral para tratar de vencer los cargos asociados con la denuncia falsa de abuso infantil, lo que convirtió a Karpiel en una víctima adicional del engaño de Niceta.

Niceta y su madre, Janice Dudley, fueron acusadas en julio de plan de cáncer cerebral, que implicaba la creación de un sitio web para una clínica de oncología aparentemente ficticia en Nuevo México.

La supuesta enfermedad de Niceta no fue mencionada el lunes. Aunque los abogados de Niceta anteriormente proporcionaron al tribunal registros médicos (que ahora se cree que son falsificaciones) que decían que Niceta no podía comunicarse debido a un tumor cerebral, ella respondió varias preguntas de Elliff y confirmó que estaba pensando con claridad tal como le habían informado. derecho a declarar o no declarar en su propia defensa.

Tres testigos de la fiscalía describieron cómo se investigó la denuncia a la línea directa del condado y finalmente se determinó que carecía de fundamento.

Michelle Dossey, gerente de la división de servicios de protección de niños y adultos del Departamento de Servicios Humanos del condado de Arapahoe, testificó que el enfoque principal de Niceta como asistente social era el abuso sexual infantil y que Niceta había trabajado para el condado durante cinco años en el momento en que se hizo la llamada.

Dossey también garantizó la autenticidad de una grabación de la llamada a la línea directa del 28 de enero de 2022, que se reprodujo para los miembros del jurado.

En la grabación, la persona que llamó, que se identifica como empleada de un bar deportivo propiedad de Jurinsky, dijo que vio a Jurinsky masturbar a su hijo pequeño y también describió un incidente separado en el que Jurinsky expuso el pene de su hijo a un grupo de empleados.

La persona que llamó dijo que quería permanecer en el anonimato porque temía represalias por parte de Jurinsky, pero sentía que tenía que denunciar el incidente “sólo para quitármelo de la cabeza y poder dormir”.

“Algo como esto realmente podría causar daño psicológico a ese joven”, dijo la persona que llamó.

Dossey dijo que tuvo varias conversaciones con Niceta en el trabajo antes del incidente y que estaba “absolutamente segura” que la voz en la grabación era la de Niceta. Durante el contrainterrogatorio de Moya, calificó su certeza de que la voz era la de Niceta como “9” sobre 10.

Jurinsky estaba entre los testigos llamados por la fiscalía. Dijo que su “mente se quedó un poco en blanco” cuando un investigador del condado se acercó unos días después de la llamada a la línea directa y le explicó que había sido acusada de abusar sexualmente de su hijo.

“Empecé a llorar de inmediato y comencé a tratar de defenderme, diciendo que nunca haría esto y que ni siquiera tiene sentido”, dijo Jurinsky.

El asistente social entrevistó a Jurinsky y a sus padres sobre el trato que Jurinsky dio a su hijo. Jurinsky también aprobó permitir que el asistente social entrevistara al maestro y al pediatra de su hijo.

Lloró al recordar haberle dicho a la maestra de su hijo que estaba bajo investigación por abuso sexual infantil.

“Ni siquiera podía pronunciar todas las palabras”, dijo. “Teniendo esta investigación encima, sin saber si vienen a llevarse a mi hijo, sin saber qué está pasando en esta investigación, no podía dormir. No pude comer. En un momento tuve que llevar a mi hijo con mis padres porque no podía ni mirarlo sin llorar”.

Dossey también dijo en respuesta a una pregunta de Cohen que tales investigaciones pueden ser “increíblemente difíciles y desafiantes para los padres y los niños”.

Finalmente, en febrero, Jurinsky dijo que recibió un correo electrónico del asistente social del condado informándole que no se habían encontrado pruebas que fundamentaran las acusaciones hechas en la llamada a la línea directa.

Jurinsky dijo que inicialmente sospechó que la información era una represalia por sus comentarios sobre Wilson, dado que su aparición en la radio y la investigación ocurrieron consecutivamente.

Dijo que se enteró por primera vez de Niceta, su empleo en el condado y su conexión con Wilson cuando recibió un mensaje en Facebook de una exnovia de Niceta, Kristin Nichols, quien a principios de este año demandó a Wilson y a la ciudad, alegando que Wilson y Niceta trabajó en conjunto para incriminarla por violencia doméstica.

“Sentí como si se me hubiera encendido la bombilla en la cabeza y ahora sabía quién le había hecho esto a mi familia”, dijo Jurinsky.

Jurinsky dijo que compartió sus preocupaciones con el comisionado del condado de Arapahoe, Jeff Baker. Su director informó a Dossey de estas preocupaciones. Posteriormente pudo encontrar el número de teléfono celular personal de Niceta y, el 17 de abril de 2022, se dio cuenta de que el mismo número estaba detrás del aviso a la línea directa del condado.

Dossey dijo que se comunicó con su director, el fiscal del condado y el Departamento de Recursos Humanos del condado de Arapahoe para informar el descubrimiento.

Johnnie Turnidge, agente de la Oficina del Sheriff del condado de Arapahoe, dijo que comenzó a investigar a Niceta en abril y solicitó registros telefónicos que confirmaban que se realizó una llamada desde su teléfono celular a la línea directa después de que la persona que llamó intentó ocultar su número de teléfono marcando “estrella-seis- Siete.”

Cohen dijo que Niceta también usó Google para buscar información sobre Jurinsky minutos antes de que se realizara la llamada, incluida la dirección y los negocios de Jurinsky, así como preguntas sobre si la línea directa de abuso infantil registraba los números de teléfono de las personas que llamaban.

Durante un interrogatorio de mayo de 2022 que fue grabado y reproducido para el jurado el lunes, Niceta negó tener conocimiento de la llamada, pero dijo que solo ella y Wilson habrían tenido acceso a su teléfono.

“No tengo ninguna base para hacer esto”, dijo Niceta en la grabación. “Sí, ella fue una idiota con Vanessa, pero ese no es mi mundo.

No es mi mundo. Vanessa tiene que encargarse de sus propias cosas. … Prometo que no hice esto”.

“Quiero creerte. Realmente lo hago. Simplemente no puedo. No puedo con las pruebas que tengo”, respondió Turnidge.

Niceta también rechazó la sugerencia de que Wilson hubiera hecho la llamada.

Moya no llamó a ningún testigo el lunes para respaldar la afirmación de que Wilson fue quien llamó a la línea directa del condado.