TESTIMONIO: Joven de 18 años falleció tras un aborto de 22 semanas en Planned Parenthood de Colorado

Según el testimonio presentado durante una audiencia de Salud y Servicios Humanos de Colorado, una joven de 18 años falleció el mes pasado en relación con un aborto de 22 semanas en Planned Parenthood en Fort Collins, Colorado.

Según el testimonio, Planned Parenthood supuestamente admitió haber retrasado la atención que Lexi necesitaba para sobrevivir. Durante la audiencia del Proyecto de Ley 1252 de la Cámara de Representantes, cuyo objetivo era garantizar que el Departamento de Salud de Colorado regulara los centros que realizan abortos en el segundo y tercer trimestre de la misma manera que regula todos los demás centros ambulatorios del estado, la Dra. Keri Kasun testificó: “Soy farmacéutica y… hoy testifico en honor a Lexi, la joven de 18 años que falleció el 6 de febrero tras ser trasladada al hospital desde Planned Parenthood en Fort Collins. Me enteré el miércoles pasado cuando un familiar me contactó. [Lexi] es pariente de uno de mis familiares y buscaban respuestas, las necesitaban con urgencia…”.

La Dra. Kasun explicó que Alexis “Lexi” Argüello acababa de mudarse a su propio apartamento y había buscado tratamiento para una infección del tracto urinario cuando supo que tenía 22 semanas de embarazo. El 6 de febrero, los abuelos de Lexi, que desconocían su embarazo, fueron llamados al hospital, y el abuelo compartió la tragedia con la Dra. Kasun.

“Podían ver los heroicos esfuerzos que realizaban los médicos para salvarle la vida, y él podía ver la profunda preocupación en sus rostros ante la gravedad de la situación. Sus constantes vitales estaban descontroladas; los niveles de oxígeno eran pésimos. Después de múltiples dosis de epinefrina y siete litros de sangre, la frecuencia cardíaca y la presión arterial de su nieta… descendieron, y él [vio] en el rostro de su nieta que era su fin”, dijo el Dr. Kasun. “…Él y su esposa quedaron devastados por la pérdida de su nieto y bisnieto ese día”.

Lexi murió de una embolia de líquido amniótico (ELA) y, como resultado, desarrolló una coagulación intravascular diseminada. La ELA es una complicación obstétrica potencialmente mortal que puede ocurrir durante un parto o un aborto inducido, este último el acto de matar deliberadamente al feto.

Los datos muestran que, desde 1956, la ELA ha sido “una causa importante de muerte por aborto inducido legalmente”. De 1972 a 1978, hubo 12 casos probables y tres casos confirmados por autopsia de AFE fatal durante abortos inducidos legalmente en Estados Unidos, lo que representó el 12% de todas las muertes por aborto legal en ese momento. Los investigadores señalaron: «El riesgo de muerte parece estar relacionado

con la edad gestacional: la tasa de mortalidad por AFE aumenta progresivamente desde cero en gestaciones menores o iguales a 12 semanas hasta 7,2 muertes por cada 100.000 abortos en gestaciones mayores o iguales a 21 semanas». Sin embargo, puede ocurrir en el primer trimestre, como lo demuestra un estudio de 2022 sobre el caso de una mujer que sucumbió a AFE durante un aborto y ligadura de trompas a las seis semanas de embarazo.

Transferencia tardía: El tratamiento de la sirena silenciosa: «Los profesionales del aborto le dijeron al abuelo de Lexi que la habían transferido demasiado tarde», declaró el Dr. Kasun. No recibió la atención urgente que se requeriría para tener la posibilidad de sobrevivir a esta condición; en cambio, recibió un tratamiento de sirena silenciosa.

El “tratamiento de sirena silenciosa” es una táctica conocida utilizada por la industria del aborto, incluyendo a Planned Parenthood. Como informó previamente Live Action News, Operation Rescue ha obtenido documentación de llamadas al 911 que demuestran cómo el personal de Planned Parenthood ha herido gravemente a mujeres y luego ha gestionado mal esas situaciones de emergencia, poniéndolas en mayor peligro.

Una de las principales maneras en que niegan a las mujeres la atención que necesitan es solicitando que los servicios de emergencia lleguen al centro de aborto sin luces ni sirenas para evitar alertar a los activistas provida y a los medios de comunicación; esta solicitud puede causar retrasos en la atención vital.

La Dra. Catherine Wheeler, exabortista convertida en defensora provida, estuvo presente en la audiencia y explicó que, sin consultar el historial médico de Lexi, si la joven hubiera estado en un centro preparado para atender una emergencia de este tipo, podría haber sobrevivido “…Típicamente [con AFE], la mujer, de repente, siente una ansiedad increíble. Puede decir: ‘Me siento como si me estuviera muriendo’, tener una dificultad para respirar terrible, y de inmediato presentar hipoxia y bajos niveles de oxígeno. Su presión arterial puede descender, y es una verdadera emergencia. La mitad de las mujeres mueren en menos de una hora en esa situación”, dijo.

Añadió: «Así que no sé si se habría salvado… Pero habría tenido más probabilidades de salvarse si hubiera habido buenos protocolos, buenos protocolos de traslado que, con el agravamiento de su enfermedad, si la hubieran trasladado inmediatamente al hospital, habrían aumentado sus posibilidades de salvarse». Señaló que la muerte de Lexi es un ejemplo de por qué el personal de un centro de abortos debería estar bien capacitado y contar con un enfoque multidisciplinario para las emergencias estáticas…

De hecho, una investigación publicada en 2020 sobre la coagulopatía por coagulopatía asociada al embarazo (AFE) en una mujer de 29 años, previamente sana, asociada a un aborto por desmembramiento por dilatación y evacuación (D&E) en el segundo trimestre a las 22 semanas, confirmó que «la AFE puede ocurrir en el contexto de un aborto inducido» y el caso «sugiere que los analizadores de coagulación viscoelásticos en el punto de atención pueden ayudar en el manejo de la coagulopatía relacionada con el embarazo al proporcionar una evaluación de la coagulación más rápida que las pruebas de laboratorio y facilitar un manejo oportuno y específico de la coagulopatía». Los datos muestran que, en la mayoría de los casos, como en el de Lexi, la EA va seguida de una coagulopatía intravascular diseminada.

Una investigación adicional de 2022 informó: «Una fuerte sospecha clínica de EA debería impulsar la participación de un equipo multidisciplinario, que incluya anestesia, terapia respiratoria, cuidados intensivos y medicina materno- fetal, en la atención continua de las mujeres con EA»

Atención médica no real:

«Las clínicas de aborto no están equipadas para cuidados intensivos», declaró Sarah Neely, directora de operaciones de Operation Rescue, un grupo provida que ha estado siguiendo la historia de Lexi. «Solicitamos decenas y decenas de llamadas al 911 cada año para comprobarlo. Planned Parenthood Fort Collins no solo no tuvo la capacidad de abordar esta complicación potencialmente mortal, sino que el testimonio del Dr. Kasun demuestra que empeoraron la situación de Lexi, intentando despiadadamente proteger su clínica en lugar de salvar la vida de esta niña».

Hay pocos datos disponibles sobre las muertes maternas relacionadas con el aborto, ya que aproximadamente la mitad de los estados optan por no informar sobre las complicaciones del aborto. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han afirmado desde hace tiempo que la precisión de los datos sobre el aborto es vital para la salud pública.

Sin embargo, según el Instituto Charlotte Lozier (CLI), en 2024, solo tres estados —Arizona, Indiana y Kentucky— recopilaban los 14 puntos de datos que recomienda el manual de Informes sobre la Interrupción Inducida del Embarazo en Estados Unidos (USRITP). El Instituto Guttmacher informó que, al 1 de febrero de 2025, solo 28 estados exigían que las empresas de abortos informaran sobre las complicaciones relacionadas con el aborto.

“La industria del aborto busca legitimarse como una forma de atención médica para las mujeres. Si no quieren regulaciones, requisitos de informes, requisitos mínimos de informes ni rendición de cuentas, yo consideraría eso como comportamientos clandestinos, ilícitos, como la sirena silenciosa”, declaró la Dra. Kasun al comité. “Les insto a votar a favor de las nietas, sobrinas, primas e hijas”.

Al menos dos empleados de Planned Parenthood estuvieron presentes en la audiencia, cada uno argumentando en contra de garantizar que el Departamento de Salud y Servicios Humanos

regule los centros de aborto que realizan abortos en el segundo y tercer trimestre. El proyecto de ley no fue aprobado por el comité.