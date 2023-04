Por Enrique Monterroza

Hablar del perdón es un tema un poco rocoso, y esto debido a que es fácil decir: “Tienes que perdonar”, pero cuando es nuestro turno de llevarlo a la práctica pareciera que casi es imposible.

Nosotros con la naturaleza humana que nos rige nos cuesta un mundo poder perdonar y aun mas olvidar. A veces pasan los años y nosotros seguimos anidando aquellos sentimientos de rencor u odio hacia cierta persona que nos hizo daño, sin darnos cuenta que esos sentimientos negativos están evitando que avancemos en la vida cristiana.

Y es que puede ser cierto que lo que te hicieron fue algo muy fuerte, pero aun así Dios quiere que perdonemos.

La voluntad de Dios es que nosotros podamos perdonar a las personas que nos ofenden, a aquellos que de una u otra forma marcaron negativamente nuestra vida, porque el PERDON es una llave que abre la puerta de la PAZ, esa paz que todos nosotros anhelamos sentir en nuestro corazón, esa paz que nos hace cada día sentirnos más cerca del Señor, esa paz que muchas veces te es robada por la falta de perdón.

Hay personas que tratan de disimular que ya perdonaron, cuando realmente muy bien saben que dentro de su corazón aun guardan cierto rencor hacia aquella persona. A Dios no lo puedes engañar, a Dios nadie lo engaña, Dios te conoce a perfección, El sabe como esta tu corazón, El conoce el tamaño de tu herida y sabe muy bien que la única forma de sanar esa herida es a través del perdón que debes otorgar.

Jesús decía claramente: “Así que, ¡tengan cuidado con lo que hacen! Si tu amigo te hace algo malo, llámale la atención. Si te pide perdón, perdónalo. No importa que en un solo día te haga muchas maldades; si él te pide perdón, perdónalo”. Lucas 17: 3, 4 (Traducción en lenguaje actual)

Pero siendo realista tengo que reconocer que como humanos imperfectos que somos, nos es difícil asimilar que debemos perdonar al que nos hizo un mal. Pero Jesús nos dice: “Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre que está en el cielo, los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes”. Mateo 6: 14, 15 (Traducción en lenguaje actual).

Dios sabe que lo que te hicieron fue algo muy duro, pero aun así Dios quiere que perdones, porque cada uno de nosotros por nuestros hechos no merecíamos tampoco su perdón, es más, no merecíamos que el viniera a la tierra, se hiciera hombre y muriera por nuestros pecados, aun cuando El no conoció pecado, el Justo murió por los pecadores.

Si cada uno de nosotros entendiéramos el valor que tiene el perdón que Dios nos ha otorgado creo que no se nos hiciera difícil perdonar. Pero nosotros medimos con varas distintas, nos gusta que Dios nos perdone, pero no nos gusta perdonar.

¿No crees que es hora de perdonar?

Ya no sigas viviendo con ese sentimiento que poco a poco te está matando espiritualmente, tu muy bien sabes que ese sentimiento negativo de falta de perdón te está evitando gozar de la vida cristiana a plenitud. Es como una piedra en tu zapato que te estorba para caminar. Ya no sigas mas con ese obstáculo, es hora de perdonar, porque sabes que lo tienes que hacer, porque sabes que Dios quiere que perdones, porque un día El también te perdono a ti.

Qué lindo seria que cada uno de nosotros perdonara al que nos ofendió, al que nos hizo daño, aquel que con o sin intención marco nuestra vida negativamente. Y es que cuando tu perdonas estas dando muestras que ya no eres el mismo, que Cristo está transformando tu ser, porque lo que antes te era imposible, ahora junto a Él, es más fácil.

Dios es quien te consuela, Dios es quien te levanta, tu tarea es perdonar, lo demás déjaselo a Él.

¡Ve y perdona!