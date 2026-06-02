Tina Peters saldrá de prisión pero ¿a dónde irá?

La junta de libertad condicional debe aprobar las condiciones de la libertad condicional de Tina Peters antes de su liberación.

Los miembros de la junta de libertad condicional de Colorado tienen poco menos de dos semanas para elaborar un plan de libertad condicional para Tina Peters, la exsecretaria del condado de Mesa, quien fue condenada por su participación en una supuesta violación del sistema electoral de su oficina.

Peters saldrá del Centro Correccional La Vista en Pueblo el 1 de junio, luego de que el gobernador de Colorado, Jared Polis, conmutara su sentencia el viernes. La orden ejecutiva de Polis establece que se le otorgará la libertad condicional a partir del 1 de junio, y un portavoz de su oficina confirmó que esto significa que será liberada ese día.

Polis conmutó la sentencia de Peters, pero no la indultó, por lo que sigue siendo una delincuente convicta. Los abogados de Peters han declarado que buscan que se revoque su condena. Fue sentenciada a casi nueve años de prisión en 2024.

Una conmutación de pena por parte del gobernador modifica el proceso habitual que debe seguir una persona antes de ser liberada de la prisión estatal, pero no está claro cómo será exactamente en el caso de Peters, dada la singularidad del mismo.

El fiscal de distrito republicano del condado de Mesa, Dan Rubinstein, quien procesó a Peters, declaró a Newsline el martes que su mayor duda sobre su libertad condicional es dónde planea ubicarla la Junta Estatal de Libertad Condicional de Colorado.

“No es bien vista en nuestra comunidad, y su presencia podría generar otros problemas de seguridad pública”, dijo Rubinstein, quien reside en Grand Junction.

John Case, uno de los abogados de Peters, declaró el martes que aún no ha visto ninguna información de la junta de libertad condicional que detalle el plan de libertad condicional.

Dijo que conoce detalles sobre dónde quiere vivir una vez que sea liberada, pero se negó a comentarlos, ya que esa información no es pública.

Nada en este proceso ha sido normal. Nada en su caso ha sido normal… así que espero que su libertad condicional tampoco lo sea.

– Kyle Giddings, de la Coalición para la Reforma de la Justicia Penal de Colorado

Rändi Moore, presidenta de la junta de libertad condicional, no respondió a la solicitud de comentarios de Newsline antes de la publicación.

Los habitantes de Colorado de todo el espectro político han criticado duramente la decisión de Polis de reducir la condena de Peters. Esto incluye a la Asociación bipartidista de Secretarios de Condado de Colorado, a todos los miembros demócratas de la Legislatura estatal, a miembros de la delegación federal de Colorado y a una creciente lista de demócratas que presentaron una queja formal contra Polis ante el Partido Demócrata de Colorado.

El senador estadounidense Michael Bennet, demócrata que se postula para gobernador, declaró a CNN que la conmutación de la pena descalifica a Polis para ser considerado para un cargo en el Senado si Bennet llega a ser gobernador.

El caso de Peters no es “normal”.

Una persona que reúne los requisitos para la libertad condicional suele comparecer ante la junta de libertad condicional, que determina si es una buena candidata y, de ser así, cuáles serán las condiciones de su libertad condicional. Peters no necesita que la junta apruebe su liberación, solo las condiciones.

Estas condiciones pueden incluir la obligación de asistir a ciertos cursos, restricciones de viaje y restricciones de interacción con las víctimas del delito cometido o con cualquier persona relacionada con ellas, explicó Kyle Giddings, subdirector de la Coalición para la Reforma de la Justicia Penal de Colorado. A la persona en libertad condicional también se le asigna un agente de libertad condicional para supervisar sus actividades fuera de prisión. El plan de libertad condicional incluye información sobre una residencia aprobada.

Si alguien incumple los términos de su plan de libertad condicional, puede ser arrestado y devuelto a prisión. Giddings afirmó que es “difícil imaginar” que la aplicación del plan de libertad condicional de Peters sea como la de cualquier otra persona.

“Nada en este proceso ha sido normal. Nada en su caso ha sido normal… así que espero que su libertad condicional no sea normal”, dijo Giddings. “No espero nada menos que intente desatar el infierno sobre nuestros trabajadores electorales”.

Peters, negacionista de las elecciones y destacada aliada del presidente Donald Trump, ya ha manifestado su intención de “apoyar la integridad electoral” una vez que sea liberada.

La “integridad electoral” se usa a menudo para indicar apoyo a las teorías conspirativas sobre fraude electoral. Giddings dijo que tiene curiosidad por saber qué condiciones impondrá la junta de libertad condicional a Peters con respecto a con quién puede interactuar en relación con las elecciones.

“¿Le prohibirán asistir a cualquier manifestación, o simplemente le prohibirán interactuar con funcionarios electorales debidamente electos?”, preguntó Giddings.

Giddings afirmó sentirse frustrado al ver que Peters recibe una conmutación de pena, mientras que hay al menos una docena de personas que siguen en prisión a pesar de haber completado un programa especializado destinado a quienes fueron condenados cuando eran menores de 21 años. El gobernador tiene la autoridad final para conceder la libertad condicional a las personas que completan dicho programa; sin embargo, no se la ha otorgado a nadie desde 2023. Un proyecto de ley, promulgado por Polis este martes, transferirá la decisión a la junta de libertad condicional en caso de que el gobernador no actúe en un plazo de 60 días tras la presentación de la solicitud.

«El hecho de que haya dejado a estos hombres y mujeres —quienes han realizado el arduo trabajo de dar un giro a sus vidas— viviendo en un limbo durante tres años, para luego dar la vuelta y hacer esto con Tina Peters, resulta simplemente indignante», declaró Giddings.

Polis ha manifestado que la sentencia de Peters fue «severa» y que la castigó indebidamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión.