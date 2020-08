Tiny Town no abrirá este verano

Se ha dado cuenta de que el verano casi termina y los niños a punto de empezar el año escolar y sin haber disfrutado de lo que antes era el verano una de las estaciones del año más esperada por todos.

Además de no haber podido disfrutar esta hermosa estación del año, también varios lugares de diversión se mantuvieron cerrados y muchas personas se quedaron sim empleo, tal es el caso de Water World, el parque acuático más grande de todo el país. Así mismo los diferentes lugares hermosos de las motañas rocosas de Colorado se quedaron casi sin visitantes, como por ejemplo el afamado Tiny Town que como su propio nombre lo dise, atraia a miles y miles de chiquitines cada año pero este verano fue todo lo contrario.

Además de la visita a Tiny Town, una pequeña ciudad en las montañas que estaría llena de niños disfrutando de los trenes que rodean los edificios miniatura de la misma ciudad, se ha quedado desolada.

Tiny Town ha entretenido a las familias de Colorado por más de 100 años, pero este verano fue solitario.

Este parque regularmente mantenia sus puertas abiertas diariamente desde el Día de los Caídos hasta el Día del Trabajo con algunos fines de semana en mayo y septiembre, si el clima lo permitia pero con las medidas implementadas por el COVID-19 y por los funcionarios de salud, la apertura del parque no fue posible hasta hace poco.

“A mediados de julio me cuentan esto. Me lleva dos semanas incluso preparar este lugar para abrir. Solo para exponer todas las cosas icónicas que tenemos ”, dijo Nedoma. “A finales de junio terminé porque tienes julio, agosto, vuelven a la escuela, no puedo estar abierto por un mes. Realmente estaría en el hoyo si abriera “.

El parque de atracciones está ubicado en las estribaciones del condado de Jefferson en las afueras de Morrison.

Nedoma y sus voluntarios comenzaron una campaña en línea para tratar de recaudar dinero para que Tiny Town pueda abrir el próximo verano.

“Tengo suficiente dinero para ir de temporada en temporada. No puedo ir 20 meses. Eso es casi dos años de estar cerrado. Necesito ayuda ”, dijo ella.

La decisión de no abrir este verano no fue solo financiera. Muchos voluntarios tienen más de 65 años y tienen un alto riesgo de contraer el coronavirus.

Durante el cierre, ingenieros voluntarios trabajan en los trenes mientras Nedoma y otros intentan renovar algunos de los edificios de réplica del tamaño de una pinta.

Normalmente 120,000 personas visitan cada verano.

“Veo a niños crecer aquí. Tienen 2 años cuando llegan aquí, están en la escuela secundaria y todavía regresan aquí con sus novias “, dijo Nedoma. “Esto es mágico para los niños. Esto no desaparecerá para los niños, oh no. Estoy aquí por los niños para siempre “.

“Estaba tan deprimida este año porque no había ruido. No hubo llanto, ni gritos.

Este lugar necesita el sonido de los niños. De lo contrario, bien podría no estar aquí ”, dijo la gerente del parque Tiny Town, Elvira Nedoma.