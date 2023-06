Trump describe estrategia legal

El expresidente Donald Trump usó una parte importante de su discurso en Bedminster, Nueva Jersey, el martes para exponer la defensa legal que su equipo probablemente tomará contra una acusación presentada por el fiscal especial Jack Smith.

Trump habló ante una multitud de simpatizantes y familiares horas después de declararse inocente de 37 cargos relacionados con su manejo de documentos clasificados. Denunció la acusación como un golpe político destinado a descarrilar su candidatura a la Casa Blanca.

Al esbozar su defensa, el expresidente se centró particularmente en la Ley de Registros Presidenciales de 1987. Trump sugirió que la ley le da al presidente discreción para determinar qué registros son personales y cuáles son presidenciales y, como resultado, pertenecen al público.

Si bien los documentos de los que Trump está acusado de retener ilegalmente no cumplen con los criterios para ser registros personales según la ley, Trump se refirió a un fallo de la corte de distrito de 2012 en un caso relacionado con cintas de audio que el expresidente Bill Clinton guardó después de dejar la Casa Blanca. En esa decisión, la jueza Amy Berman Jackson concluyó que aunque las cintas de Clinton deberían haber sido clasificadas como registros presidenciales y entregadas a los Archivos Nacionales, el archivista nacional tenía el poder de reclasificarlas.

“Según el estatuto, esta responsabilidad se deja únicamente al presidente”, escribió Jackson.

Trump había insinuado previamente esta línea de defensa, refiriéndose en broma a la demanda de Judicial Watch como el caso de los “calcetines Clinton”, porque Clinton había guardado las cintas de sus entrevistas con la historiadora Taylor Branch en un cajón de calcetines. A diferencia de las cintas de Clinton, los documentos en posesión de Trump tenían marcadores de clasificación. Queda por ver cómo la defensa del expresidente construirá su argumento.

“Ahora piénselo, en otras palabras, cualquier documento que el presidente decida llevar consigo, tiene derecho a hacerlo. Es un derecho absoluto. Esta es la ley”, dijo Trump.

En una acusación revelada el 9 de junio, el fiscal especial acusó a Trump de 31 cargos de retención deliberada de información de defensa nacional y seis cargos que incluyen conspiración para obstruir la justicia, ocultar documentos y declaraciones falsas.

Trump se declaró inocente de todos los cargos durante una comparecencia ante un tribunal federal en Miami el martes. El juez presidente prohibió a Trump hablar con su coacusado, Walt Nauta, sobre el caso.

Trump también llamó la atención sobre la violación por parte del fiscal especial del privilegio abogado-cliente de Trump para obtener las notas tomadas por su abogado, M. Evan Corcoran.

“Lo que les hicieron a los abogados, lo que les han hecho a nuestros abogados, a nuestros abogados, a todos nuestros abogados, les hicieron cosas absolutamente horribles e impensables”, dijo Trump.

Poco después de salir del juzgado, Trump volvió a la campaña electoral y se detuvo en un restaurante cubano en Miami. Un grupo de simpatizantes oró con el expresidente.

Jack Smith fue designado como fiscal especial días después de que Trump anunciara su candidatura presidencial en noviembre del año pasado. Trump ha enmarcado la investigación y la acusación que siguió como un ataque por motivos políticos destinado a mantenerlo fuera de la boleta presidencial en 2024.

La Casa Blanca de Biden se negó a comentar sobre el caso. El presidente Joe Biden ha dicho que se enteró de la acusación por los medios de comunicación.

Los demócratas y los críticos de Trump han cuestionado la idea de que el Departamento de Justicia (DOJ) ha tratado a Trump injustamente. Señalan la línea de tiempo del caso, que muestra que el gobierno le dio a Trump varias oportunidades para entregar los registros antes de la redada de Mar-a-Lago.

“Pero no mintamos sobre su tratamiento por parte del Departamento de Justicia. Han sido bastante deferentes, lentos y suaves”, escribió el representante Brian Schatz (D-Hawaii) en Twitter el 13 de junio.

Después de detallar lo que podría convertirse en su estrategia legal, Trump pasó a la retórica de la campaña, cubriendo temas como la energía, la frontera, la reducción de impuestos y el crimen. Reiteró sus promesas de poner fin a la guerra en Ucrania en su primer día en el cargo y de “borrar” el estado profundo. El expresidente pronunció el discurso desde el patio de piedra de su club de golf adornado con banderas estadounidenses, banderines rojos, blancos y azules y un podio con el logo de su campaña.

Antes de concluir el discurso de 30 minutos, Trump dijo que nombraría un abogado especial para investigar los tratos comerciales del presidente Joe Biden y su familia. Trump y sus aliados han alegado en los últimos días que la acusación del fiscal especial tenía la intención de distraer la atención de las acusaciones recientemente descubiertas sobre los tratos de los Biden con Ucrania.

“Soy el único que puede salvar a esta nación porque sabes que no me persiguen a mí, te persiguen a ti, y simplemente me interpuse en su camino y nunca seré movido”, dijo Trump.

“El 5 de noviembre de 2024 se hará justicia. Recuperaremos nuestro país y haremos que Estados Unidos vuelva a ser grande”.